Какие "туристические" дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2025 году?

На эти цели направили около 5 миллиардов рублей

03 января 2026, 09:00, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В 2025 году в Алтайском крае ремонтировали около 150 километров дорог к туристическим достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более 5 миллиардов рублей. Финансовую поддержку регион получил благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

По данным регионального Минтранса, одним из ключевых объектов стал новый обход села Целинного протяженностью 4,6 километра, который позволил вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта. В Панкрушихинском районе на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан построили путепровод длиной 1,6 километра. Стоимость этого проекта составила 750 миллионов рублей.

Кроме того, были обновлены 15 мостов, а 22 населенных пункта получили новое освещение на участках региональных дорог. Также в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" было построено более 14 километров дорог, обеспечивающих доступ к агропредприятиям. Эти меры способствуют улучшению дорожной сети и развитию сельской инфраструктуры.

В 2025 году также завершилось обновление дорог, ведущих к известным туристическим местам Алтая, таким как Яровое, Бурлинское и Малиновое озера, национальный парк "Салаир" и Денисова пещера. Это улучшило доступность этих популярных объектов для туристов и поддержало развитие местной туристической отрасли.

Проект реконструкции трассы Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь, начавшийся в 2022 году, продолжится в 2026 году. В следующем году будет завершена модернизация 35 километров этой важной дороги, на что планируется выделить около 5 миллиардов рублей.

В целом 2025 год стал важным этапом для развития дорожной инфраструктуры в Алтайском крае, обеспечив улучшение транспортной доступности и поддержку туристической привлекательности региона.