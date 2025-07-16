"Инфраструктура для жизни". Какие главные дороги отремонтируют на Алтае в 2025 году

Дорожный фонд региона составит более 28 миллиардов рублей

16 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

Около 900 километров дорог планируют отремонтировать в Алтайском крае в 2025 году. Приводить в порядок трассы будут как за краевые, так и за федеральные средства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В целом на реализацию в 2025 году направят почти 12,5 млрд рублей, что позволит обновить более 300 км дорог. Рассказываем о самых главных объектах.

Сколько денег направят на ремонт дорог в 2025 году?

Дорожный фонд Алтайского края составит 28,7 миллиарда рублей, что является беспрецедентной суммой в современной истории региона. Это на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2024-м. Причем 21 миллиард рублей дорожного фонда в этом году – средства краевого бюджета.

"Инфраструктура для жизни"

Алтайский край с этого года участвует в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни", в рамках которого к 2030-му планируют привести в нормативное состояние 60% региональных дорог – около 15,7 тысячи километров. К слову, сейчас показатель составляет 51,3%, а к концу 2025-го он должен достигнуть 53%.

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 144 участка дорог общей протяженностью более 310 км.

Один из важнейших объектов – трасса Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. В этом году здесь выполнят наибольший объем работ – восстановят семь участков общей протяженностью более 40 км. Например, в Егорьевском районе – протяженностью более восьми километров. Ремонт этого участка завершит реконструкцию дороги между Рубцовском и селом Новоегорьевским.

Не менее важный объект – трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Республикой Казахстан. Дорожники планируют восстановить около 30 километров на четырех участках в Панкрушихинском, Крутихинском и Немецком национальном районах, часть дороги отремонтировали в прошлом году.

Почти 20 километров дороги приведут в норматив на трассе Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью, которая пользуется большой популярностью у жителей и гостей края.

На трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью в прошлом году начали восстанавливать участок протяженностью 11 км, в этом и 2026-м отремонтируют еще 19 км.

Ждет реконструкция трассы Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью. В 2024-м там начали делать участок протяженностью 11 км. В этом году приведут в порядок еще 19 км.

Какие еще дороги отремонтируют на Алтае?

Масштаб огромный. В рамках нацпроекта работы идут на автомобильных дорогах: Алтай – Кузбасс; Алейск – Чарышское; А-322 – Горняк – Староалейское; Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай; Горняк – граница Республики Казахстан; Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай; Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан; Шипуново – Краснощеково – Курья; мостовой переход через реку Обь в Барнауле и на других направлениях.

Ремонт дороги/Фото: Минтранс Алтайского края

Туристические дороги

В этом году алтайские власти особое внимание уделят ремонту дорог, ведущих к известным туристическим объектам края: к уникальным национальным паркам и заповедникам. В том числе трассы к Яровому, Бурлинскому, Малиновому озерам, национальному парку "Салаир", Денисовой пещере и другим популярным туристическим местам. В общей сложности обновят более 140 километров трасс, это 30 участков на 14 дорогах.

Один из важных объектов – дорога Шипуново – Краснощеково – Курья, которая ведет к охраняемым природным зонам юго-запада региона – государственным природным заповедникам "Тигирекский" и "Чинетинский". Подрядчиком выступает Южное ДСУ. Всего работы пройдут на 14 километрах трассы. На эти цели направят более 330 миллионов рублей.

Продолжат ремонтировать и важную трассу Алтай – Кузбасс, соединяющую Алтайский край и Кемеровскую область. Кроме того, по ней можно проехать к уникальному национальному парку "Салаир". Работы пройдут в Залесовском районе, где обновят 10 километров.

Дороги в городах

В рамках нацпроекта в городах края приведут в порядок 26 объектов. Один из главных – улица Малахова в Барнауле, от Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой. В рамках ремонта восстановят более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

В целом в городских агломерациях к 2030 году около 85% дорог должны соответствовать нормативному состоянию. Данный показатель достигнут регионом по итогам 2024 года и составил 86,7%. Задача – удерживать его до 2030 года.

Дорога от Алтайского до "Бирюзовой Катуни"

В этом году продолжается масштабная реконструкция дороги от Алтайского до "Бирюзовой Катуни". Работы идут на участке с 7-го по 15-й километр. Проект реализуется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость реконструкции участка составляет 1,5 миллиарда рублей. С 2022 года уже реконструировано 20 км трассы, стоимость работ составила свыше 2 млрд рублей. В этом же году начнется реконструкция оставшегося участка со сроком завершения работ в 2026-м. Таким образом, в следующем году трасса Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" протяженностью 35 км будет полностью приведена в нормативное состояние.