Какие участки Чуйского тракта от Новосибирска до Барнаула расширят до четырех полос?

Речь идет о реконструкции 81 километра дороги

11 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Чуйский тракт в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Новосибирской области готовы приступить к расширению Чуйского тракта на участке общей протяженностью 81 километр. После завершения работ практически весь тракт от Новосибирска до Барнаула станет четырехполосным.

В каких местах расширят тракт?

В настоящее время уже готовы проекты реконструкции нескольких участков: с 51-го по 62-й и с 62-го по 102-й километр. На участке 40 километров, который проходит через Искитимский и Черепановский районы, кроме обустройства новых полос, установят разделительные барьерные ограждения, отремонтируют покрытие и обочины.

"Ждем включения объектов капитального ремонта, по которым проектная документация получила положительное заключение, в федеральный план дорожной деятельности, где будут обозначены сроки реализации и объемы федерального финансирования. Также продолжается разработка проектной документации на объект с 102-го по 135-й километр", – сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу "Сибуправтодора".

Участок трассы собираются расширить до 2030 года. Стоимость работ станет известна после того, как объект внесут в федеральный план финансирования.

Когда расширят трассу от Барнаула до Бийска?

В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.

В 2024 году капитальный ремонт прошел на трех участках федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе:

– с 234-го по 243-й километр;

– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году.