НОВОСТИТранспорт

Какие участки Чуйского тракта от Новосибирска до Барнаула расширят до четырех полос?

Речь идет о реконструкции 81 километра дороги

11 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Чуйский тракт в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Чуйский тракт в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Новосибирской области готовы приступить к расширению Чуйского тракта на участке общей протяженностью 81 километр. После завершения работ практически весь тракт от Новосибирска до Барнаула станет четырехполосным.

В каких местах расширят тракт?

В настоящее время уже готовы проекты реконструкции нескольких участков: с 51-го по 62-й и с 62-го по 102-й километр. На участке 40 километров, который проходит через Искитимский и Черепановский районы, кроме обустройства новых полос, установят разделительные барьерные ограждения, отремонтируют покрытие и обочины.

"Ждем включения объектов капитального ремонта, по которым проектная документация получила положительное заключение, в федеральный план дорожной деятельности, где будут обозначены сроки реализации и объемы федерального финансирования. Также продолжается разработка проектной документации на объект с 102-го по 135-й километр", – сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу "Сибуправтодора".

Участок трассы собираются расширить до 2030 года. Стоимость работ станет известна после того, как объект внесут в федеральный план финансирования.

Когда расширят трассу от Барнаула до Бийска?

В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.

В 2024 году капитальный ремонт прошел на трех участках федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе:

– с 234-го по 243-й километр;

– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году.

Новосибирская область Чуйский тракт дорожное движение

Комментарии 15

Avatar Picture
Russkiy

08:22:57 11-02-2025

Наконец-то проснулись. Не прошло и полвека. Его уже лет 30 минимум, как надо было расширить. Причем от Новосибирска до Горно-Алтайска.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:07 11-02-2025

Russkiy (08:22:57 11-02-2025) Наконец-то проснулись. Не прошло и полвека. Его уже лет 30 м... И что же не расширяешь?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:09 11-02-2025

В Алтайском крае всё не так просто. Потом выяснится что подрядчик нарушил сроки, с ним расторгнут договор и будут требовать возмещения бабла. А стройка будет заморожена на неопределенный срок. Потом министр транспотрта и его заместители "уйдут в отставку" и на их место назначат прокурора с военкомом. Да потому что остальных "бывших" уже назначали.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:23 11-02-2025

Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик транспорта через нас в горный. А нам это надо?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пишихот

09:13:05 11-02-2025

Гость (08:44:23 11-02-2025) Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик тр... Можно подумать со старой не увеличится?!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:41 11-02-2025

Гость (08:44:23 11-02-2025) Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик тр... Вам - это кому? Жителям баюновских ключей?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

09:48:59 11-02-2025

аврийность повысится...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:43 11-02-2025

Олег (09:48:59 11-02-2025) аврийность повысится...... Вряд ли, если будет 4 полосы с разделительной увеличится аварийность! Лобовых столкновений будет просто меньше.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:11 11-02-2025

судя по объёму цифр выведенных за границу ресурсов и денег за эти ресурсы, "нашими" "предпринимателями", все Российские дороги можно не то что в 4 полосы сделать, но и стеклянными куполами закрыть! все!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:17 11-02-2025

Гость (10:39:11 11-02-2025) судя по объёму цифр выведенных за границу ресурсов и денег з... сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средства построить, разумеется если коррупцию в порядок привести

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:38 11-02-2025

Гость (11:36:17 11-02-2025) сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средств... коррупция у нас и так в порядке!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:16 11-02-2025

Гость (11:36:17 11-02-2025) сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средств... В коррупции беспорядок

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:24 11-02-2025

Как в Нске делают дороги, никаким 30 годом там не пахнет...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

00:26:32 12-02-2025

Надеюсь они уберут от дороги всю застройку, из-за которой скорость движения по трассе постоянно колеблется от 40 до 90 км/час
Они изначально не должны были там все это строить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

00:20:02 13-02-2025

Надеюсь, бестолковые ограничения 40,60 уберут.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров