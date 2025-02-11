Какие участки Чуйского тракта от Новосибирска до Барнаула расширят до четырех полос?
Речь идет о реконструкции 81 километра дороги
11 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
В Новосибирской области готовы приступить к расширению Чуйского тракта на участке общей протяженностью 81 километр. После завершения работ практически весь тракт от Новосибирска до Барнаула станет четырехполосным.
В каких местах расширят тракт?
В настоящее время уже готовы проекты реконструкции нескольких участков: с 51-го по 62-й и с 62-го по 102-й километр. На участке 40 километров, который проходит через Искитимский и Черепановский районы, кроме обустройства новых полос, установят разделительные барьерные ограждения, отремонтируют покрытие и обочины.
"Ждем включения объектов капитального ремонта, по которым проектная документация получила положительное заключение, в федеральный план дорожной деятельности, где будут обозначены сроки реализации и объемы федерального финансирования. Также продолжается разработка проектной документации на объект с 102-го по 135-й километр", – сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу "Сибуправтодора".
Участок трассы собираются расширить до 2030 года. Стоимость работ станет известна после того, как объект внесут в федеральный план финансирования.
Когда расширят трассу от Барнаула до Бийска?
В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.
В 2024 году капитальный ремонт прошел на трех участках федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе:
– с 234-го по 243-й километр;
– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году.
08:22:57 11-02-2025
Наконец-то проснулись. Не прошло и полвека. Его уже лет 30 минимум, как надо было расширить. Причем от Новосибирска до Горно-Алтайска.
22:08:07 11-02-2025
Russkiy (08:22:57 11-02-2025) Наконец-то проснулись. Не прошло и полвека. Его уже лет 30 м... И что же не расширяешь?
08:35:09 11-02-2025
В Алтайском крае всё не так просто. Потом выяснится что подрядчик нарушил сроки, с ним расторгнут договор и будут требовать возмещения бабла. А стройка будет заморожена на неопределенный срок. Потом министр транспотрта и его заместители "уйдут в отставку" и на их место назначат прокурора с военкомом. Да потому что остальных "бывших" уже назначали.
08:44:23 11-02-2025
Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик транспорта через нас в горный. А нам это надо?
09:13:05 11-02-2025
Гость (08:44:23 11-02-2025) Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик тр... Можно подумать со старой не увеличится?!
09:29:41 11-02-2025
Гость (08:44:23 11-02-2025) Может лучше, что тянут. С новой дорогой увеличится трафик тр... Вам - это кому? Жителям баюновских ключей?
09:48:59 11-02-2025
аврийность повысится...
12:16:43 11-02-2025
Олег (09:48:59 11-02-2025) аврийность повысится...... Вряд ли, если будет 4 полосы с разделительной увеличится аварийность! Лобовых столкновений будет просто меньше.
10:39:11 11-02-2025
судя по объёму цифр выведенных за границу ресурсов и денег за эти ресурсы, "нашими" "предпринимателями", все Российские дороги можно не то что в 4 полосы сделать, но и стеклянными куполами закрыть! все!
11:36:17 11-02-2025
Гость (10:39:11 11-02-2025) судя по объёму цифр выведенных за границу ресурсов и денег з... сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средства построить, разумеется если коррупцию в порядок привести
11:51:38 11-02-2025
Гость (11:36:17 11-02-2025) сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средств... коррупция у нас и так в порядке!
22:10:16 11-02-2025
Гость (11:36:17 11-02-2025) сеть автобанов круче немецких уже давно можно на эти средств... В коррупции беспорядок
12:18:24 11-02-2025
Как в Нске делают дороги, никаким 30 годом там не пахнет...
00:26:32 12-02-2025
Надеюсь они уберут от дороги всю застройку, из-за которой скорость движения по трассе постоянно колеблется от 40 до 90 км/час
Они изначально не должны были там все это строить.
00:20:02 13-02-2025
Надеюсь, бестолковые ограничения 40,60 уберут.