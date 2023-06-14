Закон, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, вносит несколько изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК).

Он увеличивает с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.

Согласно законодательству, такие дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или следственном изоляторе.

Также законом предусматривается возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в отвечающих требованиям законодательства мобильных зданиях и сооружениях.

Кроме того, документ позволяет использовать в СИЗО аудиовизуальные, электронные и прочие средства записи для предупреждения побегов. Перечень средств установит правительство, а порядок из применения – Минюст.

А еще вводится институт дисциплинарной комиссии исправительных учреждений, который будет участвовать в решении вопросов, связанных с применением к осужденным мер взыскания, их перевода из одних условий отбывания наказания в другие.