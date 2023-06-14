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Какие законы подписал Владимир Путин 13 июня 2023 года

Новые законы устанавливают основания для конфискации имущества и денег у россиян, а также для признания загранпаспортов недействительными

14 июня 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал ряд законов накануне, 13 июня 2023 года. Их опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Рассказываем, что это за законы и о чем они.

1

Для полицейских

Путин подписал закон, по которому умышленное преступление, совершенное сотрудником органов внутренних дел, больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством. Такое изменение вносится в статью 63 УК РФ.
2

О загранпаспортах

Также российским лидером был подписан закон, утверждающий основания для признания некоторых загранпаспортов недействительными.

Соответствующую инициативу правительство внесло в Госдуму в августе 2021 года. В сопроводительных документах уточнялось, что она позволит "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".

Кстати, ранее amic.ru рассказывал, в каких случаях возможно изъятие загранпаспорта.

3

О ратификации соглашения с КНР

Еще один подписанный закон – о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Отметим, что само соглашение подписали в Москве и Пекине 31 января этого года.

4

Для гуманизации уголовно-исполнительной системы

Закон, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, вносит несколько изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК).

Он увеличивает с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.

Согласно законодательству, такие дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или следственном изоляторе.

Также законом предусматривается возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в отвечающих требованиям законодательства мобильных зданиях и сооружениях.

Кроме того, документ позволяет использовать в СИЗО аудиовизуальные, электронные и прочие средства записи для предупреждения побегов. Перечень средств установит правительство, а порядок из применения – Минюст.

А еще вводится институт дисциплинарной комиссии исправительных учреждений, который будет участвовать в решении вопросов, связанных с применением к осужденным мер взыскания, их перевода из одних условий отбывания наказания в другие.

5

О конфискованных товарах

Согласно этому закону, конфискованные товары легкой промышленности – в частности одежду, обувь и некоторые предметы быта – можно передавать Минобороны и МЧС для дальнейшего оказания гуманитарной помощи.

6

О мерах пресечения для предпринимателей и топ-менеджеров

Путин подписал закон, по которому в обязательном порядке при выборе меры пресечения для предпринимателей и топ-менеджеров коммерческих организаций как приоритетная должна рассматриваться мера, позволяющая подозреваемому или обвиняемому вести бизнес.
7

Об обороте оружия

Среди законов, которые подписал президент, – о регулировании оборота оружия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно документу, до 1 января 2026 года жители присоединенных регионов (граждане России) смогут хранить, носить, а также использовать свои оружие и патроны на основании разрешений, ранее выданных органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР.

Но приобретать новое оружие и патроны к нему по таким документам нельзя.

8

О допуске детей к занятиям физкультурой

Детей будут допускать к урокам физкультуры, только если у них есть соответствующая справка, выданная по результатам профосмотра.
9

Об ответственности за выброс животных

Закон, устанавливающий штраф в размере 30 тыс. рублей за выброс домашних животных, а также до 200 тыс. рублей – для владельцев, чьи животные нанесли вред здоровью людей.
10

О захоронении погибших добровольцев СВО

Закон, позволяющий хоронить на воинских кладбищах добровольцев, участвовавших в спецоперации.
11

О доплате к пенсиям тренеров

Путин также подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, подготовивших олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Размер доплаты составит 12 585 рублей в месяц.

12

О конфискации денег и имущества

Закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, незаконно полученных в результате киберпреступлений.
13

Об охранной деятельности

Закон, запрещающий вести в новых регионах частную охранную деятельность без российской лицензии.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Законопроекты

Комментарии 6

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Гость

12:52:52 14-06-2023

В принципе хорошие законы

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Гость

13:00:10 14-06-2023

Кто-нибудь понял закон о полицейских?

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Мария

13:20:34 14-06-2023

То есть раньше если доказывали что полицейский умышленно совершил преступление, то это это отягчало его участь. А теперь нет??? Коррцпция в МВД вырастет. Они и так крышуют спитрной бизнес азеров, травящих народ. Но самое интересное в сроках. Внесено в думу август 21 года, а принято в июне23. А за что эти люди зарплату получают и немалую??? За то что 2 года!!!! думают??? пытаются думать....

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Гость

13:29:34 14-06-2023

Гость (13:00:10 14-06-2023) Кто-нибудь понял закон о полицейских?... Ну типа раньше полицейских за совершенные преступления наказывали строже, чем обычных людей, а теперь будут одинаково.

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Гость

13:33:09 14-06-2023

"умышленное преступление, совершенное сотрудником органов внутренних дел, больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством". Это вообще что?!?!

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Гость

13:44:26 14-06-2023

Всё больше руки развязывают, не к добру это... Легализованный беспредел

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