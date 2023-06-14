Какие законы подписал Владимир Путин 13 июня 2023 года
Новые законы устанавливают основания для конфискации имущества и денег у россиян, а также для признания загранпаспортов недействительными
14 июня 2023, 11:55, ИА Амител
Президент Владимир Путин подписал ряд законов накануне, 13 июня 2023 года. Их опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Рассказываем, что это за законы и о чем они.
Для полицейских
О загранпаспортах
Также российским лидером был подписан закон, утверждающий основания для признания некоторых загранпаспортов недействительными.
Соответствующую инициативу правительство внесло в Госдуму в августе 2021 года. В сопроводительных документах уточнялось, что она позволит "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".
Кстати, ранее amic.ru рассказывал, в каких случаях возможно изъятие загранпаспорта.
О ратификации соглашения с КНР
Еще один подписанный закон – о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.
Отметим, что само соглашение подписали в Москве и Пекине 31 января этого года.
Для гуманизации уголовно-исполнительной системы
Закон, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, вносит несколько изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК).
Он увеличивает с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.
Согласно законодательству, такие дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или следственном изоляторе.
Также законом предусматривается возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в отвечающих требованиям законодательства мобильных зданиях и сооружениях.
Кроме того, документ позволяет использовать в СИЗО аудиовизуальные, электронные и прочие средства записи для предупреждения побегов. Перечень средств установит правительство, а порядок из применения – Минюст.
А еще вводится институт дисциплинарной комиссии исправительных учреждений, который будет участвовать в решении вопросов, связанных с применением к осужденным мер взыскания, их перевода из одних условий отбывания наказания в другие.
О конфискованных товарах
Согласно этому закону, конфискованные товары легкой промышленности – в частности одежду, обувь и некоторые предметы быта – можно передавать Минобороны и МЧС для дальнейшего оказания гуманитарной помощи.
О мерах пресечения для предпринимателей и топ-менеджеров
Об обороте оружия
Среди законов, которые подписал президент, – о регулировании оборота оружия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Согласно документу, до 1 января 2026 года жители присоединенных регионов (граждане России) смогут хранить, носить, а также использовать свои оружие и патроны на основании разрешений, ранее выданных органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР.
Но приобретать новое оружие и патроны к нему по таким документам нельзя.
О допуске детей к занятиям физкультурой
Об ответственности за выброс животных
О захоронении погибших добровольцев СВО
О доплате к пенсиям тренеров
Путин также подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, подготовивших олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Размер доплаты составит 12 585 рублей в месяц.
12:52:52 14-06-2023
В принципе хорошие законы
13:00:10 14-06-2023
Кто-нибудь понял закон о полицейских?
13:20:34 14-06-2023
То есть раньше если доказывали что полицейский умышленно совершил преступление, то это это отягчало его участь. А теперь нет??? Коррцпция в МВД вырастет. Они и так крышуют спитрной бизнес азеров, травящих народ. Но самое интересное в сроках. Внесено в думу август 21 года, а принято в июне23. А за что эти люди зарплату получают и немалую??? За то что 2 года!!!! думают??? пытаются думать....
13:29:34 14-06-2023
Гость (13:00:10 14-06-2023) Кто-нибудь понял закон о полицейских?... Ну типа раньше полицейских за совершенные преступления наказывали строже, чем обычных людей, а теперь будут одинаково.
13:33:09 14-06-2023
"умышленное преступление, совершенное сотрудником органов внутренних дел, больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством". Это вообще что?!?!
13:44:26 14-06-2023
Всё больше руки развязывают, не к добру это... Легализованный беспредел