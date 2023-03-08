Железные леди. Женщины, которые руководят районами и городами Алтайского края

В честь праздника 8 Марта amic.ru рассказывает о женщинах – руководителях алтайских муниципалитетов

08 марта 2023, 07:31, Антон Дегтярев

Фото: unsplash.com

Часто можно услышать, что женщина никогда не станет президентом России, что дамам в нашей стране нельзя доверить регион, город или район, и вообще руководить – мужское дело. Между тем реальность доказывает обратное. В Алтайском крае женщин-руководителей много, их число за последнее время выросло с 22 до 26% от общего количество руководителей муниципалитетов в регионе. Представительницы прекрасного пола работают главами одного города и 13-ти районов. В честь Международного женского дня amic.ru рассказывает о них.

Славгород – Людмила Подгора

В Алтайском крае только один город, мэром которого является женщина. Это Славгород. Возглавляет его Людмила Подгора. Чиновница в 1999 году окончила Барнаульский педагогический университет по специальности "филология". В 2011-м повысила квалификацию, отучившись по направлению "менеджмент в сфере образования" в Алтайском институте повышения квалификации работников образования.

Есть у Людмилы Подгоры и второе высшее образование. Она получила его в алтайском филиале РАНХиГС по направлению "Государственное и муниципальное управление".

В 1993 году Людмила Подгора пошла работать в школу № 13 Славгорода. Там она трудилась целых 20 лет, пройдя путь от учителя до директора. В 2013 году Подгору пригласили на муниципальную службу. Сначала она была председателем комитета по образованию Славгорода, а затем работала замом главы администрации. В 2020 году Славгородское городское собрание депутатов избрало её главой города на пять лет.

Людмила Подгора замужем, у неё есть дочь. Чиновнице 48 лет.

Людмила Подгора

Алейский район – Светлана Агаркова

Светлана Агаркова – настоящий ветеран алтайской политики. Она возглавляет Алейский район уже 19 лет – с 2004 года и по сей день.

Она окончила Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства" в 1981 году. Работать чиновница начала в 1974 году старшей пионервожатой в Коммунарской средней школе. После этого трудилась методистом по спорту, главным экономистом колхоза "Первое мая", секретарём партбюро колхоза имени Чапаева, работала в Алейском ГК КПСС, а в 1992-м устроилась в администрацию Алейска.

В 2004 году её в первый раз выбрали главой района. После этого Агаркову переизбирали в 2008, 2012, 2017 и в 2023 годах. Её новый пятилетний срок закончится лишь в 2028-м.

У Агарковой есть дочь. В феврале Светлане Яковлевне исполнилось 65 лет.

Светлана Агаркова

Баевский район – Татьяна Давыдова

Татьяна Давыдова родилась в казахстанском городе Уштобе. Затем она переехала в Барнаул, в 1990 году окончила Барнаульское педагогическое училище № 1 по специальности "дошкольное воспитание". В 2003-м получила ещё один диплом – на этот раз в Аграрном университете по направлению "Землеустройство" (квалификация "инженер").

На работу Татьяна Давыдова пошла в 1990 году. Сначала она трудилась воспитателем в детском саду, потом устроилась учителем начальных классов в Покровской неполной средней школе. После этого Давыдова работала в администрации Нижнечуманского сельсовета.

В 2015 году Давыдову выбрали главой этого сельсовета, в 2020 году переизбрали на второй срок. А в октябре 2022 года Давыдова заняла кресло главы Баевского района.

Татьяна Давыдова замужем, у неё есть сын. Чиновнице 52 года.

Татьяна Давыдова

Ельцовский район – Наталья Старовойтова

Наталья Старовойтова родилась далеко от Алтайского края – в городе Грозном Чечено-Ингушской автономной республики. После школы отучилась сначала в Кировском сельскохозяйственном институте на экономиста, а потом и в Новосибирском сельскохозяйственном институте на экономиста-организатора сельскохозяйственного производства.

Карьера Старовойтовой началась в Кировском сельхозинституте, где она была простой рабочей. Перебравшись в Ельцовский район, Старовойтова работала бухгалтером централизованной бухгалтерии, экономистом, главным бухгалтером, старшим налоговым инспектором, заместителем главы по экономике и заведующей дополнительным офисом Сбербанка.

С марта 2012 года пошла на муниципальную службу – Старовойтову назначили председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. А спустя пять лет, в конце 2017-го года, депутаты Ельцовского района назначили её главой муниципалитета. В конце 2022 года повторно избрали на этот пост.

Сейчас Наталье Старовойтовой 57 лет.

Наталья Старовойтова

Зональный район – Наталья Менщикова

Наталья Менщикова – одна из новичков списка. Её выбрали на пост главы Зонального района только 17 ноября 2022 года, она занимает пост около четырёх месяцев.

Менщикова родилась в посёлке Озёрном Павловского района. В 2001 году окончила экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности "экономика и социология труда".

Сразу после вуза начала работать специалистом первой категории в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Зонального района. Чиновница дослужилось сначала до главного специалиста по доходам, затем стала начальником отдела документационного и кадрового обеспечения администрации района. На этом её продвижение по службе не закончилось, и она заняла должность заместителя главы района по социальным вопросам.

С 2020 по 2022 год работала на посту председателя контрольно-счётного органа Зонального района – пока не возглавила муниципалитет.

Кроме того, Наталья Менщикова воспитывает троих детей. Чиновнице 43 года.

Наталья Менщикова

Калманский район – Ольга Чернолуцкая

Ольга Чернолуцкая меньше остальных женщин – глав районов работает на своём посту. Она стала полноценным главой района 7 марта 2023 года. До этого Чернолуцкая работала в качестве исполняющей обязанности руководителя муниципалитета.

Известно, что до получения статуса и.о. главы района она была заместителем руководителя администрации. Чиновнице в 2023 году исполнится 46 лет. Ни в какой партии она не состоит.

Ольга Чернолуцкая

Крутихинский район – Елена Озерова

Елена Озерова – ещё одна женщина в списке, занявшая пост главы муниципалитета совсем недавно. Руководить Крутихинским районом она начала лишь с 23 декабря 2022 года.

Озерова родилась в селе Костин Лог Мамонтовского района. В 1997 году окончила Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "финансы и кредит", а в 2013-м – РАНХиГС по специальности "юриспруденция".

С 1992 по 2003 год работала экономистом первой категории Расчётно-кассового центра Центробанка РФ в селе Тюменцево. После этого стала главным специалистом по труду комитета по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации Тюменцевского района.

В 2019 году Озерову повысили до заместителя главы комитета по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации. На этом посту она проработала до конца 2022 года – пока не стала главой района.

Елена Озерова не замужем, воспитывает двоих детей. В мае ей исполнится 49 лет.

Елена Озерова

Первомайский район – Юлия Фролова

Юлия Фролова окончила алтайский "Политех" по специальности "технология хранения и переработки зерна" и 18 лет работала на птицефабрике "Молодёжная" Первомайского района. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета, потом была председателем Первомайского районного Собрания депутатов.

В 2021 году Фролову избрали депутатом АКЗС. А 22 февраля 2022 года она стала главой Первомайского района. Сейчас Юлии Фроловой 56 лет.

Юлия Фролова

Ребрихинский район – Людмила Шлаузер

Людмила Шлаузер родилась в селе Паново Ребрихинского района, в 1993 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт с дипломом преподавателя математики. В 2011 году также отучилась в Сибирской академии государственной службы, но уже по специальности "государственное муниципальное управление".

В 1991 году начала работать в Подстепновской средней школе Ребрихинского района и дослужилась от учителя математики до директора школы. В 2003-м стала заместителем главы администрации Ребрихинского района по социальным вопросам. А в ноябре 2017-го Совет народных депутатов избрал её главой района. В ноябре 2022 года переизбрали на новый срок.

Людмила Шлаузер замужем, она воспитала двоих детей. Сейчас ей 52 года.

Людмила Шлаузер

Смоленский район – Людмила Моисеева

Ещё один политический "долгожитель" – глава Смоленского района Людмила Моисеева. Она училась в Горно-Алтайском педагогическом институте на учителя химии, после окончания вуза начала работать руководителем "продлёнки" в Смоленской восьмилетней школе. Там же устроилась преподавателем химии и дослужилась до замдиректора по учебно-воспитательной работе.

В 2003 году Моисеева стала директором Смоленской СОШ № 2. Три раза избиралась в Смоленское районное собрание депутатов. В 2014 году её назначили главой администрации Смоленского района. После этого Моисеева переизбиралась руководителем муниципалитета в 2017 и в 2022 годах.

У Людмилы Моисеевой есть муж и двое детей. Сейчас чиновнице 65 лет.

Людмила Моисеева

Солтонский район – Лариса Харламова

Ларису Харламову назначили меньше месяца назад – 14 февраля 2023 года.

Харламова – уроженка села Солтон Солтонского района Алтайского края. В 1989 году она с отличием окончила Алтайский экономический техникум, а в 1996 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "бухгалтерский учёт и аудит".

Но работать Харламова начала раньше, чем окончила вуз. В 1986 году она устроилась секретарём Солтонского народного суда. Через три года её распределили в объединение "Фармация" в Барнауле, где Харламова была бухгалтером-ревизором. В 1991-м она вернулась в Солтонский район и устроилась заместителем главного бухгалтера. После этого была работа в налоговой инспекции и в отделении федерального казначейства.

В 2002 году Харламова устроилась в администрацию – председателем комитета по экономике. Уже через два года стала заместителем главы администрации, продолжая возглавлять комитет по экономике. Дослужилась до должности первого заместителя, а потом и возглавила район.

Лариса Харламова сейчас не замужем, но у неё есть дочь. Чиновнице 54 года.

Лариса Харламова

Суетский район (муниципальный район) – Наталья Долгова

Наталья Долгова – тоже известная и далеко не новая фигура на политической сцене Алтайского края. Она родилась в селе Верх-Суетка Благовещенского района. Работать чиновница начала в 17 лет простой рабочей в совхозе "Береговой". В том же возрасте Долгова поступила в Алтайский сельскохозяйственный университет и окончила его в 1993 году.

После вуза Наталью Долгову взяли работать в управление сельского хозяйства. С тех пор она сменила в администрации несколько должностей: работала и.о. заместителя главы района по экономике, председателем комитета по экономике и труду, начальником отдела по экономике и начальником управления по экономическому развитию и имущественным отношениями. В 2006 году её снова назначили заместителем главы района по экономике.

В 2012 году Наталья Долгова стала главой района. С тех пор она ещё два раза переизбиралась на этот пост – в 2017-м и в 2022-м. Новый срок закончится лишь в 2027 году.

У Натальи Долговой есть муж и двое детей. В марте ей исполнится 52 года.

Наталья Долгова

Усть-Пристанский район – Светлана Шипулина

Среди женщин – глав муниципалитетов Алтайского края сразу несколько педагогов. И Светлана Шипулина – представитель той же благородной профессии. Она родилась далеко от Алтайского края – в городе Боровичи Новгородской области. Но потом Шипулина переехала в наш регион и окончила Бийский государственный педагогический институт по специальности "русский язык и литература". После вуза она отправилась работать учителем русского и литературы в Краснодарской средней школе Усть-Пристанского района.

Затем она занимала должность секретаря комитета ВЛКСМ профучилища № 59, там же преподавала историю и обществознание и была мастером производственного обучения.

В 2002 году Светлану Шипулину избрали главой администрации Усть-Пристанского сельсовета. В 2010 году назначили на должность заместителя главы районной администрации.

В 2017-м снова выбрали главой района, а в декабре 2022 года местные депутаты продлили ей срок ещё на пять лет.

Светлана Шипулина замужем, у неё двое детей. Чиновнице 61 год.

Светлана Шипулина

Шипуновский район – Татьяна Дорохова

Татьяна Дорохова – единственная в списке, чьи полномочия в этом году заканчиваются. Её избирали на пять лет ещё в 2018 году. До этого Дорохова работала председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Шипуновского района, заместителем главы района и руководителем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

Татьяна Дорохова

Родилась Татьяна Дорохова в селе Романово Усть-Пристанского района. В 1993 году она окончила Барнаульский индустриальный педагогический техникум по специальности "бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Также у чиновницы есть диплом Современной гуманитарной академии по направлению "Экономика".

Сейчас Татьяне Дороховой 50 лет.