Каким запомнился Алексей Навальный*. Фото
Политик скончался на 48-м году жизни
16 февраля 2024, 20:45, ИА Амител
Политик-оппозиционер Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии "Полярный волк" на Ямале, где отбывал заключение. О его смерти стало известно 16 февраля. Пресс-служба УФСИН сообщила, что заключенному стало плохо после прогулки и он "практически сразу" потерял сознание.
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти заключенного.
Каким запомнился Алексей Навальный – в нашей фотоленте.
* Навальный Алексей Анатольевич включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
20:44:44 16-02-2024
Что-то много внимания этому перцу. Жизнью своей гадил стране и даже смертью умудрился нагадить.
21:06:44 16-02-2024
Да, хватит про него. Все первые полосы западных СМИ про Навального. Вы туда же?
21:11:05 16-02-2024
Шреком он запомнился. Когда вся морда и руки в зеленке, а на воротничке рубашки пара капель. Постановщик конченный.
21:19:30 16-02-2024
Это огромная трагедия для народа России,сказал загорелый английский кунак.
22:08:43 16-02-2024
А он скончался? Вчера с матерью встречался, а сегодня "вдруг" стало плохо и умер, а через 2 минуты ФСИН официально об этом объявил без санкции сверху? Странно, что в колонии не было съёмочной группы во главе с симоньян, недоработок.
08:08:11 17-02-2024
Знакомый (22:08:43 16-02-2024) А он скончался? Вчера с матерью встречался, а сегодня "вдруг... Именно так. Осознал свою никчемность и загнулся.
23:17:15 16-02-2024
красивый мужчина, высокий голубоглазый блондин. Жаль
08:09:22 17-02-2024
Гость (23:17:15 16-02-2024) красивый мужчина, высокий голубоглазый блондин. Жаль... Ой какой был мушшына, настояшшый полковник (с) Алла П.
11:36:15 17-02-2024
Гость (23:17:15 16-02-2024) красивый мужчина, высокий голубоглазый блондин. Жаль... Вы описали наружность настоящего арийца. Шикельгрубер был бы им доволен.
14:53:30 17-02-2024
Гость (11:36:15 17-02-2024) Вы описали наружность настоящего арийца. Шикельгрубер был бы... Ну а чего вы хотели ? Его дажде в немецких СМИ называли не иначе как "oppositionsführer"... А Шикельгрубер... А что Шикельгрубер ? Алоизыч тогда тоже носил ультрамодные в те времена усики и чёлочку... Главное не внешность а нутро. А нутро у Алёшеньки было то ещё....
16:50:21 17-02-2024
Харизматичный, честный и умный политик (честность плохо сочетается с политикой, но у Алексея получалось). Открыто противостоял вороватой российской власти. А теперь эта власть ещё и преступная.
10:39:42 22-02-2024
Специально подбирались неудачные кадры, не характеризующие его именно таким, каким он был?
02:13:02 23-02-2024
Организатор оранжевых революций, завербован cia при обучении в Yale. Имеется доказательство на youtube Ашуркова, где он предлагает британскому агенту mi6 организовать митинги, перевороты и т.п. за небольшую сумму в 10-20 млн фунтов. Националист, участвовал в нацистких маршах, снял клип, где называл мусульман, а именно чеченцев и дагестанцев мухами и предлагал их прихлопнуть. Ну что еще сказать про эту мр@зь.