Каким запомнился Алексей Навальный*. Фото

Политик скончался на 48-м году жизни

16 февраля 2024, 20:45, ИА Амител

Алексей Навальный / Фото: Александра Черданцева, ТАСС

Политик-оппозиционер Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии "Полярный волк" на Ямале, где отбывал заключение. О его смерти стало известно 16 февраля. Пресс-служба УФСИН сообщила, что заключенному стало плохо после прогулки и он "практически сразу" потерял сознание.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти заключенного.

Каким запомнился Алексей Навальный – в нашей фотоленте.

* Навальный Алексей Анатольевич включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.