2026-й станет годом Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Астрологи убеждены, что символ года дарует многим знакам ту самую энергию, которой им так не хватало для достижения целей.

О том, какие знаки восточного гороскопа станут самыми счастливыми и везучими в 2026 году, – в нашем материале.

1 Лошадь Здесь слова излишни. Для людей, рожденных в год Лошади, этот год станет по-настоящему прорывным. Энергетика, которую принесет с собой новый покровитель, окрылит вас и позволит разбираться с задачами легко. В работе самое главное – не бояться больших проектов. Именно от них зависит, будете ли вы довольны своими свершениями в конце года. Дерзайте и не стесняйтесь собственных смелых идей. Личная жизнь будет полна яркости и страсти. Самое главное – не сгореть в пожаре эмоций, а помнить о надежности. Совет на год: не останавливайтесь перед трудностями и идите к цели.

2 Коза Коза – гораздо более спокойное и уравновешенное животное, нежели Лошадь. Тем не менее в этом году представители знака смогут найти правильный баланс. Даже в пучине быстро меняющихся событий у вас будет возможность сохранить свой островок спокойствия. Есть шанс и прирасти в доходах. Но для этого нужно не гнаться за быстрой выгодой, а думать стратегически. Козы, которые уже нашли свою любовь, в 2026 году имеют все шансы сделать следующий шаг. Настало время укрепить ваш союз еще сильнее. Совет на год: обеспечьте себе душевный комфорт, а уже затем думайте о развитии.

3 Обезьяна А вот Обезьян ждет непростой год. Да, энергии и активности этому знаку не занимать, но вот уровень целеустремленности и близко не сопоставим с тем, которым обладает Лошадь. Так что все трудности следующего года будут связаны с собственным настроем. Если вы сможете проявить терпение и усидчивость, чтобы достичь цели, тогда все трудности будут вам по плечу. В финансовом плане год тоже будет не безоблачным. Чтобы ваш доход увеличился, уделите больше внимания планированию. Да и с любовью может быть трудно. Обезьяны склонны к излишней эмоциональности, а иногда и манипулированию. Так что в первую очередь следует поработать над собой, а затем уже искать свою половинку. Совет на год: сначала четко определитесь, к чему вы хотите прийти.

4 Петух Рожденные в год Петуха станут одними из главных счастливчиков грядущего года. Ваши идеи, которые, возможно, не нашли применения раньше, теперь станут крайне востребованы. Четко осознавайте свои сильные стороны и используйте их на пути к цели. Особенно важной станет тема карьерного роста. Здесь все зависит от вашей готовности взять на себя новую ответственность. Если решитесь, то точно не прогадаете. А вот в личной жизни возможны проблемы. Особенно это касается тех представителей знака, которые уже в паре. В совместной жизни могут произойти разлады, и только от ваших усилий будет зависеть исход. Совет на год: если вы уверены в своей правоте, идите до конца.

5 Собака Для тех, кто родился в год Петуха, год Красной Огненной Лошади станет периодом мощнейшего роста. Дело в том, что вы сможете обрести определенную стабильность, которая позволит вам поднять голову и начать мыслить с перспективой на будущее. Ведь важно не только развиваться, но и видеть вокруг возможности. Так же дела будут обстоять и в рабочих вопросах. Не игнорируйте возможности для профессионального обучения и приобретения новых навыков. Впрочем, не забывайте, что достижение целей на работе – дело коллективное. Умейте слышать других. Счастливые моменты ждут Собак, которые все еще одиноки. Велик шанс, что в 2026 году вы встретите человека, союз с которым окажется по-настоящему надежным. Совет на год: используйте моменты спокойствия не для отдыха, а для мыслей о будущем.

6 Свинья В случае с людьми, рожденными в год Свиньи, все будет зависеть только от них самих. Да, характеры у Свиньи и Лошади очень разные – первая гораздо больше ценит спокойствие и стабильность. Поэтому главный секрет успеха будет скрываться в способности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Если вы не испугаетесь той активности, которая возникнет вокруг вас, и сами станете ее источником, то вас точно будет не остановить. С финансами следует быть крайне осторожными. Да, возможности разбогатеть будут, но внимательно анализируйте, во что вы вкладываетесь. Шанс "прогореть" тоже велик. А вот в личной жизни прогноз не очень хороший. Романтические истории будут, но они могут принести вам глубокие душевные раны, оправляться от которых вам придется долго. Совет на год: не идите напролом – если обстоятельства сильнее вас, подстраивайтесь.

7 Крыса Для Крысы непривычны те правила, которые задает Огненная Лошадь. Так что ключом к успеху в 2026 году станет выход из зоны комфорта. Лишь опробовав себя в новых условиях, отринув страхи и приготовившись к активной погоне за целями, вы избежите застоя. В финансовых вопросах самое главное – не рисковать. Не поддавайтесь ни собственным эмоциям, ни чужому влиянию. Тщательно анализируйте все условия, прежде чем принять решение. В личной жизни год обещает быть хорошим. Одинокие представители знака смогут встретить ту самую половинку. А у тех, кто уже нашел пару, появится возможность, устранив недопонимание, вывести отношения на новый уровень. Совет на год: прислушивайтесь к своей интуиции, но не теряйте голову.

8 Бык Рожденным в год Быка, напротив, придется постоянно ограничивать свой пыл. Эти представители знака обладают настолько неуемной энергией, что привыкли идти напролом. Но обстоятельства в следующем году могут быть настолько сложными, что эта тактика даст сбой. Если хочется сохранить продуктивность, придется проявить гибкость и терпение. В финансах вспыльчивость Быков может даже принести пользу. Большие проекты, за которые вы возьметесь, окажутся успешными. В любви особое внимание следует уделить честности, искренности и максимальному сближению со своим партнером. Совет на год: не бросайтесь вперед сразу – умейте выждать момент.

9 Тигр Тигр и Лошадь – прекрасный союз, который принесет первым очень много хорошего в следующем году. Как и покровитель года, Тигр очень активен и энергичен, а также привык достигать целей ярко. Ваша готовность к действиям придется очень кстати. В деньгах выиграют те представители знака, которые способны слышать мнение со стороны. Ну а в любовном аспекте Тигров ждет море романтики и ярких страстей. Совет на год: если вы уверены в своей цели, для ее достижения нужно использовать все силы.

10 Дракон Дракон могуч, но не в его правилах надолго покидать свое жилище и гнаться за приключениями. Возможно, именно в этом году ситуация изменится: энергия Огненной Лошади пробудит в представителях знака дух авантюризма, который позволит им сделать важные шаги для достижения целей. В финансовом вопросе нужна последовательность, а не импульсивность. Даже креатив следует использовать разумно, разбив действия на этапы. Тогда к концу года вы сможете получить отличную прибавку к доходу. Успех в личной жизни также связан с выходом из зоны комфорта. Велик риск встретить свою половинку, находясь вдали от дома. Совет на год: не засиживайтесь дома – от вашей активности будет зависеть ваш успех.

11 Змея Змеи привыкли больше наблюдать и выжидать, чем действовать. В 2026-м эта стратегия будет, скорее, проигрышной: потребуется ваша активность, чтобы получить свое. Так что если вы рассчитываете на успех, пора менять привычную тактику. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, следует уделить большое внимание обучению и развитию. Возможности обязательно будут, поэтому важно их не пропустить. Чтобы все сложилось в личной жизни, не закрывайтесь от мира. Общение вам точно не повредит. Совет дня: ваша излишняя пассивность заставит вас пожалеть об упущенных возможностях.