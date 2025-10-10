Годом какого животного будет 2026-й, как его правильно встретить и кому будет везти?
Зеленая Деревянная Змея скоро сложит свои полномочия. Кто ее сменит?
10 октября 2025, 16:00, ИА Амител
Красная огненная лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Чем ближе 2026 год, тем больше разговоров о том, что он принесет человечеству. Многие в этом вопросе предпочитают полагаться на гороскопы, в том числе и на восточный. По нему каждому году покровительствует одно из животных. Например, сейчас в своих правах находится Зеленая Деревянная Змея. Но совсем скоро ее заменит другой зверь.
О том, годом кого будет 2026-й и чего от него ждать, – в материале amic.ru.
1
Год кого будет в 2026-м?
Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади.
2
Каким обещает быть год Красной Огненной Лошади?
Лошадь – невероятно мощное, но при этом грациозное животное, которое в восточной культуре символизирует энергию и любовь к свободе. Считается, что с собой она приносит бурные перемены, активное развитие и бешеный ритм происходящих событий. При этом цвет и стихия предстоящего года – красный и огонь, что говорит само за себя.
Ожидается, что год Красной Огненной Лошади станет по-настоящему прорывным для тех людей, которые готовы двигаться вперед, не взирая ни на какие преграды и не щадя своих сил. Подобно покровителю года, каждый целеустремленный человек сможет в грядущем году добиться выполнения поставленных задач, если будет достаточно упорным. Особенно Красная Лошадь будет благоволить предпринимателям: в бизнесе в этот год будет успешным для многих.
А вот в финансовой сфере ситуация будет двойственной. Все дело в том, что энергия Лошади сама по себе трудно поддается контролю, так еще и огненная стихия добавит эмоций. Поэтому у многих могут возникнуть проблемы с самоконтролем, что повлечет крупные и необдуманные траты. Постарайтесь не рисковать и сохранять хладнокровие, решая "денежные" вопросы. В то же время у некоторых будет отличная возможность разбогатеть: для этого нужно правильно прикладывать усилия и видеть возможности.
Похожая ситуация будет и в личной жизни: одним Красная Огненная Лошадь может принести новые яркие отношения, а другим – громкие конфликты и расставания. Чтобы избежать негативных событий, держите в узде свои эмоции и будьте терпимы к самым близким.
3
Как правильно встречать год Красной Огненной Лошади?
В украшении дома и нарядах предпочтение стоит отдать красному, оранжевому, золотому и фиолетовому. Эти цвета символизируют огонь, а потому помогут привлечь в ваш дом удачу. Здорово будет, если вы украсите жилье изображениями и статуэтками лошади.
Покровитель года невероятно энергичен и не любит стоять на месте, поэтому и подарки должны быть соответствующие. Дарите людям то, что связано с их любимыми хобби, а также мотивируйте их на активную жизнь. Например, это может быть спортинвентарь или абонемент в зал.
4
Каким знакам больше всего повезет в год Красной Огненной Лошади?
Главными счастливчиками 2026 года станут те, кто родился в год Быка. Эти люди почувствуют положительные перемены во всех сферах. В деньгах Лошадь будет также благоволить Свиньям, Змеям и, само собой, Лошадям. А в личной жизни удача улыбнется Козам, Петухам, Собакам и Кроликам.
5
Когда начнется год Красной Огненной Лошади по восточному календарю?
Китайский Новый год наступит 17 февраля 2026 года – с этого момента и наступит год Красной Огненной Лошади. Он продлится до 5 февраля 2027 года.
00:19:07 11-10-2025
это все иноверство - буддизм, и грех. бабушка говорила кто с иноверцем - у той пары детей не будет!
13:38:34 11-10-2025
Год Притаившегося Люта/Волка (Славянский Новый год) начинается 21 марта 2026 г. (весеннее равноденствие)
Год Лошади 2026 г. (Китайский Новый год) начинается 17 февраля (второе новолуние после зимнего солнцестояния)
2026 год (Российский Новый год ) начинается 1 января, будет объявлен президентом Р.Ф. предположительно годом Инженера и Изобретателя.