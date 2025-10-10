Зеленая Деревянная Змея скоро сложит свои полномочия. Кто ее сменит?

10 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Красная огненная лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Чем ближе 2026 год, тем больше разговоров о том, что он принесет человечеству. Многие в этом вопросе предпочитают полагаться на гороскопы, в том числе и на восточный. По нему каждому году покровительствует одно из животных. Например, сейчас в своих правах находится Зеленая Деревянная Змея. Но совсем скоро ее заменит другой зверь.

О том, годом кого будет 2026-й и чего от него ждать, – в материале amic.ru.

1 Год кого будет в 2026-м? Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади.

2 Каким обещает быть год Красной Огненной Лошади? Лошадь – невероятно мощное, но при этом грациозное животное, которое в восточной культуре символизирует энергию и любовь к свободе. Считается, что с собой она приносит бурные перемены, активное развитие и бешеный ритм происходящих событий. При этом цвет и стихия предстоящего года – красный и огонь, что говорит само за себя. Ожидается, что год Красной Огненной Лошади станет по-настоящему прорывным для тех людей, которые готовы двигаться вперед, не взирая ни на какие преграды и не щадя своих сил. Подобно покровителю года, каждый целеустремленный человек сможет в грядущем году добиться выполнения поставленных задач, если будет достаточно упорным. Особенно Красная Лошадь будет благоволить предпринимателям: в бизнесе в этот год будет успешным для многих. А вот в финансовой сфере ситуация будет двойственной. Все дело в том, что энергия Лошади сама по себе трудно поддается контролю, так еще и огненная стихия добавит эмоций. Поэтому у многих могут возникнуть проблемы с самоконтролем, что повлечет крупные и необдуманные траты. Постарайтесь не рисковать и сохранять хладнокровие, решая "денежные" вопросы. В то же время у некоторых будет отличная возможность разбогатеть: для этого нужно правильно прикладывать усилия и видеть возможности. Похожая ситуация будет и в личной жизни: одним Красная Огненная Лошадь может принести новые яркие отношения, а другим – громкие конфликты и расставания. Чтобы избежать негативных событий, держите в узде свои эмоции и будьте терпимы к самым близким.

3 Как правильно встречать год Красной Огненной Лошади? В украшении дома и нарядах предпочтение стоит отдать красному, оранжевому, золотому и фиолетовому. Эти цвета символизируют огонь, а потому помогут привлечь в ваш дом удачу. Здорово будет, если вы украсите жилье изображениями и статуэтками лошади. Покровитель года невероятно энергичен и не любит стоять на месте, поэтому и подарки должны быть соответствующие. Дарите людям то, что связано с их любимыми хобби, а также мотивируйте их на активную жизнь. Например, это может быть спортинвентарь или абонемент в зал.

4 Каким знакам больше всего повезет в год Красной Огненной Лошади? Главными счастливчиками 2026 года станут те, кто родился в год Быка. Эти люди почувствуют положительные перемены во всех сферах. В деньгах Лошадь будет также благоволить Свиньям, Змеям и, само собой, Лошадям. А в личной жизни удача улыбнется Козам, Петухам, Собакам и Кроликам.