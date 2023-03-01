Какого подвоха ждать россиянам, которые собираются на отдых за границу

Один из самых популярных "сюрпризов" последнего времени — это отклики пандемии

01 марта 2023, 09:45, ИА Амител

В любой момент любая страна может изменить правила въезда, и тогда собравшихся на отдых за границу россиян ждёт неприятный сюрприз. О таких подвохах в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ольга Басманова, руководитель туристического направления в туристическом агентстве "Авиафлот".

Один из самых популярных "сюрпризов" последнего времени – это отклики пандемии. Так, например, несколько недель назад Таиланд вновь сделал обязательными прививочные сертификаты против COVID-19 и ПЦР-тесты. Да, он очень быстро передумал и вернул всё как было, но туристы пережили несколько неприятных дней.

Также в "Переговорке" обсудили, куда сейчас можно улететь на отдых из Новосибирска и Барнаула, стоит ли проводить отпуск в Европе в 2023 году, как получить визу, какие круизы и евротуры действуют. Где следует уже сейчас бронировать отдых на лето и во сколько обойдётся путешествие. Обо всём этом и многом другом вы узнаете, посмотрев "Переговорку" на amic.ru 2 марта 2023 года.