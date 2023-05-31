Какой будет погода в Алтайском крае в последний день весны

Столбики термометров поднимутся до высоких значений, но и без осадков не обойдётся

31 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём 31 мая температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, при этом местами будет прохладнее – от +17 до +22°С. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

"Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле термометры покажут +23...+25 градусов. Также будет преимущественно без осадков, а ветер подует со скоростью до 9 м/с.

Ранее рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в июне.