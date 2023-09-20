Указ о назначении выплат блокадникам подписал президент РФ Владимир Путин

20 сентября 2023, 10:57, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документ опубликован на портале правовой информации.

К чему приурочена выплата?

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Сколько денег получат блокадники?

Они получат по 50 тысяч рублей. Изыскать средства должно будет правительство России.

Кто именно получит деньги?

Блокадники, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", которые постоянно проживают на территории России, в Латвии, Литве, Эстонии, в Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.

Когда заплатят деньги?

Выплату произведут в декабре 2023-го – январе 2024 года. Снятие блокады Ленинграда состоялось 27 января, так что власти должны успеть к этой дате, которая является одним из дней воинской славы России.

А другие выплаты ветеранам в этом году уже были?

Ветераны получали выплаты ко Дню Победы, ее размер составил 10 тысяч рублей.

Когда была блокада Ленинграда?

Блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, блокадное кольцо было прорвано советскими войсками 18 января 1943-го. Все это время единственным путем сообщения с Ленинградом было Ладожское озеро, пропускная способность которого была низкой. Из-за блокады в Ленинграде был массовый голод, проблемы с отоплением и транспортом, погибло сотни тысяч мирных жителей. Из 3 млн населения выжило не более 800 тысяч человек.