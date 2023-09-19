Eе произведут в декабре 2023-го – январе 2024 года

19 сентября 2023, 22:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил выплатить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады по 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщает ТАСС.

Выплата будет разовой, ее произведут в декабре 2023-го – январе 2024 года. Средства получат россияне, которые проживают в России, Абхазии, Литве, Латвии, Приднестровье, Эстонии, а также Южной Осетии. Правительство России должно обеспечить выделение средств на эти цели и определить порядок и условия выплаты блокадникам.

Напомним, что блокада Ленинграда продлилась 872 дня. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го город находился в кольце фашистских войск, однако жизнь в городе не останавливалась. Там продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры.