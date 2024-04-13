"Калашников" выпустил электробайк ИЖ-49. Он может разгоняться до 95 км/ч

В будущем концерн представит и другие электрические реплики культовых мотоциклов

13 апреля 2024, 13:45, ИА Амител

ИЖ-49 / Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла ИЖ-49, сообщается на сайте компании.

Новинка подходит для поездок по городу и укомплектована бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением и максимальной мощностью 20 кВт и 4000 об/мин. Максимальная скорость электробайка составляет 95 км/ч, а запас хода на одном заряде может достигать 100 км.

Цена на новый ИЖ-49 не уточняется.

В "Калашникове" при этом подчеркивают, что он стал частью лимитированной серии. В будущем в нее войдут и другие электрические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском моторном заводе с 1951 по 1990 год.