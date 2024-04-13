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"Калашников" выпустил электробайк ИЖ-49. Он может разгоняться до 95 км/ч

В будущем концерн представит и другие электрические реплики культовых мотоциклов

13 апреля 2024, 13:45, ИА Амител

ИЖ-49 / Фото: kalashnikovgroup.ru
ИЖ-49 / Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла ИЖ-49, сообщается на сайте компании.

Новинка подходит для поездок по городу и укомплектована бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением и максимальной мощностью 20 кВт и 4000 об/мин. Максимальная скорость электробайка составляет 95 км/ч, а запас хода на одном заряде может достигать 100 км.

Цена на новый ИЖ-49 не уточняется.

В "Калашникове" при этом подчеркивают, что он стал частью лимитированной серии. В будущем в нее войдут и другие электрические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском моторном заводе с 1951 по 1990 год.

мотоциклы

Комментарии 6

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Грыша

14:11:37 13-04-2024

Ага... Аж 49 шт запланировано

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Гость

15:34:17 13-04-2024

А пассажира уже не потянет?😊

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Гость

18:48:07 13-04-2024

Походу из за отсутствия желающих коляску и пулемёт отцепили

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Гость

09:13:19 14-04-2024

китаеца однако опять, на 99%, из Русского только название.

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Гость

09:49:19 14-04-2024

Выпустили из китайских комплектующих

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Гость

10:52:14 14-04-2024

Типа ретро?

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