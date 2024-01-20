Кандидат в президенты России Борис Надеждин начал собирать подписи в Бийске
Мобильный избирательный штаб Надеждина в Бийске открылся 17 января
20 января 2024, 08:00, ИА Амител
Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин начал собирать подписи за свое выдвижение в Бийске. Он открыл там мобильный штаб 17 января. Об этом amic.ru сообщила ответственная за сбор подписей в городе Арина Воробьева.
По словам Воробьевой, полноценного штаба в Бийске сейчас нет, а так называемый "мобильный штаб" – это человек, который по звонку может приехать к желающему поставить подпись за Надеждина и помочь ему это сделать. Номер телефона указан на сайте кандидата.
Отметим, что 14 января у Надеждина открылся избирательный штаб в Барнауле на пр. Ленина, 103а, где политик также собирает подписи.
При этом от Алтайского края политик должен набрать 2,5 тысячи подписей, а всего по стране – 100 тысяч подписей. Сбор продлится до 31 января. Именно в этот день заканчивается прием документов на выдвижение.
Напомним, что сейчас подписи в Бийске за свое выдвижение собирает и кандидат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Подписаться за него можно в Барнауле и Рубцовске.
Также о сборе подписей заявлял председатель Российского общенационального союза Сергей Бабурин. Однако его штабов в Алтайском крае нет.
Подписи в свою поддержку по всему Алтайскому краю собирает и действующий президент России Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Штаб Путина в Барнауле находится на ул. Пушкина, 62. Также подписи за него собирают в торговых центрах и на других площадках.
Всего от непарламентских партий сейчас собирают подписи пять кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"); Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
Не нужно собирать подписи кандидатам от парламентских партий Леониду Слуцкому (ЛДПР), Владиславу Даванкову ("Новые люди) и Николаю Харитонову (КПРФ).
18:26:33 20-01-2024
Бийск! Верим в вас🤝
18:27:43 20-01-2024
Воууу Бийск, отличные новости. Поднажмем!!
18:43:37 20-01-2024
Молодцы, надеюсь у вас получится собрать много подписей! Удачи!
19:19:51 20-01-2024
В штаб Путина наверное очередь большая? Кто видел?
14:07:52 21-01-2024
Анюта (19:19:51 20-01-2024) В штаб Путина наверное очередь большая? Кто видел?... Там достаточно проходя мимо просто кивнуть
00:43:53 21-01-2024
Ещё одна напасть на Бийск пришла , подписи за Надеждина собирать . То коммунизм , то капитализм , ещё и либеральность , а теперь вот и Надеждин ещё будет ставить перед выбором о нетрадиционных ценностях Бийчан . Людей жаль , город Бийск хороший , люди в нём хорошие и никакого покоя им нет от всего этого .
17:21:40 21-01-2024
Гость (00:43:53 21-01-2024) Ещё одна напасть на Бийск пришла , подписи за Надеждина соби... Если бы мог набрать подписи не собирали бы у нас, в России народ клеваный не очень проходимцев поддерживает, а у молодежи облако рай в голове все им революцию подавай, для начало бы научились в своем жилище порядок наводить
06:50:17 21-01-2024
Всё опять повторяется. Она такая - эта политика. Оттянуть на себя голоса избирателей. Тфу!
14:18:09 21-01-2024
БИЙСК! Только за Надеждина.
16:48:31 21-01-2024
Только и осталось выводок чубайсятника двигать.