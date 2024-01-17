Штаб кандидата в президенты Надеждина открылся в Алтайском крае

За две недели до окончания сбора подписей кандидата от "Гражданской инициативы" поддержали 200 жителей региона

17 января 2024, 13:59, Анастасия Чебакова

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В Барнауле начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой". Избирательный штаб, который отвечает за сбор "автографов", открылся в краевой столице в воскресенье, 14 января. Об этом amic.ru сообщил начальник штаба Максим Осьмушкин.

По его словам, с момента открытия штаба удалось собрать 200 подписей из необходимых 2,5 тысячи.

На вопрос о том, как он оценивает шансы до 31 января (именно в этот день заканчивается прием документов) собрать нужное число "автографов" в Алтайском крае, начальник штаба ответил, что организация будет работать до "победного, даже если соберет 5% от необходимого".

"Автограф" в поддержку Надеждина можно поставить по адресу: проспект Ленина, 103а (вход со стороны ул. Профинтерна). Пункт приема работает с 10:00 до 20:00.

При этом планирует ли регион в рамках избирательной гонки посещать сам Борис Надеждин, глава штаба сказал, что не знает.

Кто такой Борис Надеждин?

Борису Надеждину 60 лет. Начал подниматься по карьерной лестнице в 90-е, когда работал помощником по юридическим вопросам председателя правительства России. В 1995-м совершил первую попытку избраться в Госдуму от Партии российского единства и согласия, однако набрал только 1% голосов избирателей. В 1997-м стал соратником Бориса Немцова, занявшего пост первого вице-премьера. В 1999 году прошел в Госдуму по списку от "Союза правых сил". На выборах президента в 2012-м политик вошел в число наблюдателей от Владимира Путина, затем стал доверенным лицом Сергея Миронова. В 2021 году Надеждин выдвигался в Госдуму от "Справедливой России", однако уступил представительнице единороссов Ирине Родниной. Сейчас он президент Института региональных проектов и законодательства, а также депутат Совета депутатов города Долгопрудного. Частый участник политических шоу на центральных каналах.

В программе Надеждин предлагает завершить СВО, "вернуть деньги и полномочия регионам и городам", прямые выборы мэров и губернаторов, сделать приоритетом государства внутренние проблемы России, провести амнистию для политзаключенных, "вернуть в Россию предсказуемость и развитие" и отказаться от зависимости от Китая. В одной из бесед с журналистами он заявил, что не хочет править 25 лет и что все "идиотские законы" про ЛГБТ-пропаганду и репрессивные законы о фейках нужно отменить.

Отметим, что на президентских выборах 2018 года "Гражданская инициатива" выдвинула журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Кандидат заняла четвертое место после Владимира Жириновского, заручившись поддержкой 1,68% избирателей.

Какие еще партии собирают подписи к выборам президента в Алтайском крае?

"Коммунисты России", выдвинувшие кандидатом в президенты депутата АКЗС Сергея Малинковича, стали первыми из непарламентских партий, кто начал сбор подписей. 11 января в Бийске открылась первая точка по приему "автографов" в поддержку кандидата. В ближайшее время пункты должны появиться в Рубцовске и Барнауле.

Что до остальных малых партий (речь идет о тех, чьи отделения хотя бы формально открыты в регионе), то они практически не проявляют никакой предвыборной активности. Так, председатель реготделения Российского общенационального союза (от него на выборы идет председатель Сергей Бабурин) Александр Кротов сообщил amic.ru, что штабы открываться в Алтайском крае не будут из-за отсутствия финансирования Москвой, а подписи планируют собирать "вручную".

Всего от непарламентских партий выдвинулись пять человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"); Сергей Малинкович ("Коммунисты России"); Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

От парламентских партий за кресло главы государства поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди), Николай Харитонов (КПРФ). Поскольку политсилы представлены в Госдуме, кандидаты освобождены от сбора подписей.