Штаб кандидата в президенты Надеждина открылся в Алтайском крае
За две недели до окончания сбора подписей кандидата от "Гражданской инициативы" поддержали 200 жителей региона
17 января 2024, 13:59, Анастасия Чебакова
В Барнауле начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой". Избирательный штаб, который отвечает за сбор "автографов", открылся в краевой столице в воскресенье, 14 января. Об этом amic.ru сообщил начальник штаба Максим Осьмушкин.
По его словам, с момента открытия штаба удалось собрать 200 подписей из необходимых 2,5 тысячи.
На вопрос о том, как он оценивает шансы до 31 января (именно в этот день заканчивается прием документов) собрать нужное число "автографов" в Алтайском крае, начальник штаба ответил, что организация будет работать до "победного, даже если соберет 5% от необходимого".
"Автограф" в поддержку Надеждина можно поставить по адресу: проспект Ленина, 103а (вход со стороны ул. Профинтерна). Пункт приема работает с 10:00 до 20:00.
При этом планирует ли регион в рамках избирательной гонки посещать сам Борис Надеждин, глава штаба сказал, что не знает.
Кто такой Борис Надеждин?
Борису Надеждину 60 лет. Начал подниматься по карьерной лестнице в 90-е, когда работал помощником по юридическим вопросам председателя правительства России. В 1995-м совершил первую попытку избраться в Госдуму от Партии российского единства и согласия, однако набрал только 1% голосов избирателей. В 1997-м стал соратником Бориса Немцова, занявшего пост первого вице-премьера. В 1999 году прошел в Госдуму по списку от "Союза правых сил". На выборах президента в 2012-м политик вошел в число наблюдателей от Владимира Путина, затем стал доверенным лицом Сергея Миронова. В 2021 году Надеждин выдвигался в Госдуму от "Справедливой России", однако уступил представительнице единороссов Ирине Родниной. Сейчас он президент Института региональных проектов и законодательства, а также депутат Совета депутатов города Долгопрудного. Частый участник политических шоу на центральных каналах.
В программе Надеждин предлагает завершить СВО, "вернуть деньги и полномочия регионам и городам", прямые выборы мэров и губернаторов, сделать приоритетом государства внутренние проблемы России, провести амнистию для политзаключенных, "вернуть в Россию предсказуемость и развитие" и отказаться от зависимости от Китая. В одной из бесед с журналистами он заявил, что не хочет править 25 лет и что все "идиотские законы" про ЛГБТ-пропаганду и репрессивные законы о фейках нужно отменить.
Отметим, что на президентских выборах 2018 года "Гражданская инициатива" выдвинула журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Кандидат заняла четвертое место после Владимира Жириновского, заручившись поддержкой 1,68% избирателей.
Какие еще партии собирают подписи к выборам президента в Алтайском крае?
"Коммунисты России", выдвинувшие кандидатом в президенты депутата АКЗС Сергея Малинковича, стали первыми из непарламентских партий, кто начал сбор подписей. 11 января в Бийске открылась первая точка по приему "автографов" в поддержку кандидата. В ближайшее время пункты должны появиться в Рубцовске и Барнауле.
Что до остальных малых партий (речь идет о тех, чьи отделения хотя бы формально открыты в регионе), то они практически не проявляют никакой предвыборной активности. Так, председатель реготделения Российского общенационального союза (от него на выборы идет председатель Сергей Бабурин) Александр Кротов сообщил amic.ru, что штабы открываться в Алтайском крае не будут из-за отсутствия финансирования Москвой, а подписи планируют собирать "вручную".
Всего от непарламентских партий выдвинулись пять человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"); Сергей Малинкович ("Коммунисты России"); Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
От парламентских партий за кресло главы государства поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди), Николай Харитонов (КПРФ). Поскольку политсилы представлены в Госдуме, кандидаты освобождены от сбора подписей.
14:01:10 17-01-2024
Это же либерал. Как Навальный, только умнее. Либерально настроенные граждане могут проголосовать. Еще как там обстановка к марту сложится
14:26:55 17-01-2024
Гость (14:01:10 17-01-2024) Это же либерал. Как Навальный, только умнее. Либерально наст... Всё надеешься? Ну-ну.
15:02:14 17-01-2024
Гость (14:26:55 17-01-2024) Всё надеешься? Ну-ну. ... Так 2 года уже, а пока непонятно. Мало ли как к марту будет. Вот Надеждин и выдвинулся. А вдруг
16:57:20 17-01-2024
Гость (15:02:14 17-01-2024) Так 2 года уже, а пока непонятно. Мало ли как к марту будет.... Не надейся, а вдруг. Не даром 20000 волонтеров, собрали миллион подписей за Путина. Элла Памфилова уже давно подготовила итоговый протокол, там, Надеждена и других, мягко сказать, клоунов в графе победителей нет.
15:34:04 17-01-2024
Не допустят однозначно. Да даже подписи собрать не дадут. В условиях "единства нации" дать возможность вести агитацию на всю страну и дать возможность проголосовать за повестку против СВО многим миллионам граждан России просто нельзя.
16:03:58 17-01-2024
Всех кто там работает и входит в гости взять на заметку как неблагонадёжных граждан...
16:18:44 17-01-2024
Так он два дня только как открылся. Схожу, оставлю подпись, а там посмотрим.
17:57:04 17-01-2024
Гость (16:18:44 17-01-2024) Так он два дня только как открылся. Схожу, оставлю подпись, ... Я тоже схожу, обязательно.
16:27:37 17-01-2024
Допустят или не допустят - это вопрос следующий. И чтобы этот вопрос начать задавать, сперва нужно необходимое количество реальных, правильно оформленных, которые хрен забракуешь, подписей. А для этого тем, кто хотел бы его увидеть в бюллетене, нужно сделать довольно несложное, но очень важное действие. Нужно приехать в штаб и оставить подпись. Это действие сложнее, чем ждать, пока сборщики дойдут до человека лично с просьбой это сделать. Но сборщика можно и не дождаться, поэтому лучше посетить штаб самостоятельно. Подписи конечно не гарантируют допуск кандидата, но шанс появления его в бюллетене увеличивают. Так почему бы это не сделать?
17:40:11 17-01-2024
Гость (16:27:37 17-01-2024) Допустят или не допустят - это вопрос следующий. И чтобы это... Владимир Владимирович, только этого и ждет, чтобы пришли жирные караси и проголосовали за кого ни будь.
16:41:27 17-01-2024
Спасибо, Амик за материал! Мы свои подписи за Бориса уже поставили
17:29:06 17-01-2024
Наталья (16:41:27 17-01-2024) Спасибо, Амик за материал! Мы свои подписи за Бориса уже пос... Суета, сует. В каких очках ходят эти ставильщики?
18:00:45 17-01-2024
Гость (17:29:06 17-01-2024) Суета, сует. В каких очках ходят эти ставильщики? ... Но не в ваших очках рабской безысходности, вам внушили, чтобы вы дома сидели все за вас решено, вы и подчинились, вами легко управлять.
21:03:09 17-01-2024
Гость (18:00:45 17-01-2024) Но не в ваших очках рабской безысходности, вам внушили, чтоб... Не надо господин Гость, обзываться рабом. Бог, говорит - будь благоразумен, если знаешь, что они мошенники не сиди с нечестивыми, не марай свою совесть. А то что они мошенники все знают, но думают что их можно обхитрить. Нет, дудки! Их не обманешь, они не для того взяли власть, чтобы на выборах так просто отдать.
16:43:23 17-01-2024
был там сегодня. не ожидал, но люди идут, ставят подписи. народ просыпается!)) значит надежда есть
17:10:01 17-01-2024
кто попрется в штаб. я бы поставил подпись, но приехать физически не могу
18:01:40 17-01-2024
Ну да, но (17:10:01 17-01-2024) кто попрется в штаб. я бы поставил подпись, но приехать физи... Позвоните к вам приедут.
18:33:09 17-01-2024
Гость (18:01:40 17-01-2024) Позвоните к вам приедут.... А на какой номер?
11:39:46 18-01-2024
Гость (18:33:09 17-01-2024) А на какой номер?... В описании тг-канала штаба Надеждина указан контактные номер https://t.me/nadezhdin2024altay
23:06:36 18-01-2024
Гость (18:33:09 17-01-2024) А на какой номер?... 707-000
18:34:58 17-01-2024
Ну да, но (17:10:01 17-01-2024) кто попрется в штаб. я бы поставил подпись, но приехать физи... У них канал есть в телеграмме, там через бот можно оставить адрес, сборщики приедут, если сами не ходячий "Надеждин 2024 Алтайский край " В телеграмме забейте
17:14:51 17-01-2024
Каждый день подписи поставить можно? А то на работе до 20 час. Если выходной будет работать, то приеду обязательно. Посмотрела про Надеждина видео на ютубе, хороший мужик
18:31:11 17-01-2024
Анюта (17:14:51 17-01-2024) Каждый день подписи поставить можно? А то на работе до 20 ча... Да, и в субботу, и в воскресенье с 10 до 20ч.
17:20:00 17-01-2024
А я бы поставил подпись за Надеждина, хоть мне он мне и мало симпатичен. Как говорится, все средства хороши
18:15:29 17-01-2024
Аноним (17:20:00 17-01-2024) А я бы поставил подпись за Надеждина, хоть мне он мне и мало... Они для таких случаев прикрутили телеграм-бота. Если никак в штаб своим ходом, то можно выбрать дату и время, и сборщик подписей сам к вам придет : https://t.me/signature_collector_bot
17:32:20 17-01-2024
О, а ко мне вчера вроде как от него сборщик приходил. Но я ниче не стал подписывать. Там паспортные данные нужны. Вот еще
18:04:33 17-01-2024
Яша (17:32:20 17-01-2024) О, а ко мне вчера вроде как от него сборщик приходил. Но я н... Боитесь за подпись посадят, ну и дурачье.)))
18:44:03 17-01-2024
Яша (17:32:20 17-01-2024) О, а ко мне вчера вроде как от него сборщик приходил. Но я н... Почитайте - по серии и номеру без паспорта или хотя бы его копии это практически невозможно. И это же все-таки стандартный бланк для ЦИК. Вот другой кандидат хвастается сотнями тысяч таких подписей))
17:52:16 17-01-2024
Спасибо, поржал. Амик умеет накинуть на вентилятор. НО больше повеселили барнаульские сислибы, реально верящие таким
18:08:06 17-01-2024
Спасибо Амик за инфу.
18:29:48 17-01-2024
Была сегодня в штабе, Ленина, 103а,оставила подпись. Там за один сегодняшний день больше сотни голосов собрали, народ узнаёт где они, приходить начинают, так что есть шанс, что соберут.
18:49:00 17-01-2024
Анюта (17:14:51 17-01-2024) Каждый день подписи поставить можно? А то на работе до 20 ча... Штаб работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Ленина, 103а, 3 этаж, вход с Профинтерна. С собой обязательно паспорт
19:59:24 17-01-2024
А я голосовать за Грудинина , первый раз пойду . p/s А кстати, что Титов ? Хе-хе
21:15:08 17-01-2024
Занятно. Голосовать на госуслугах можно (особенно правильно), а подписи собирать нет
21:35:39 17-01-2024
А интересно этнических русских граждан израиля регистрируют в кандидаты на выборах президента и председателя правительства израиля или это только такая фигня для евреев в РФ.
01:50:06 18-01-2024
Объясните, зачем нам либера4т?
07:00:14 18-01-2024
Да успокойтесь, граждане!!!! Ну решила компания, что есть выборы, вроде бы....
07:06:54 18-01-2024
99.9999999 за ныне..... А выборы вроде бы были.... Какие выборы.... мешками везут с Алтайского края....
15:35:32 18-01-2024
Тут по количеству комментариев под новостью о сборе подписей за Надеждина и Путина, понятно за кого народ.
13:04:03 19-01-2024
Гость (15:35:32 18-01-2024) Тут по количеству комментариев под новостью о сборе подписей... Плюсую! Я бы даже сказал - понятно за что народ!!!
16:37:27 19-01-2024
Спасибо за информацию.