Капремонт сцены проведут в ДК Барнаула почти за 4 млн рублей

Работы продлятся всего 30 дней

17 июля 2023, 14:35, ИА Амител

ДК Барнаула / Фото: dk-barnaul.ru

Власти Барнаула собираются заплатить за ремонт поворотного круга сцены в ДК Барнаула на ул. Антона Петрова, 146а, почти 3,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 17 июля, желающие принять в участие в аукционе смогут подавать заявки до 26 июля. Итоги закупки подведут 28 июля.

Подрядчик приступит к работе с момента подписания контракта и будет выполнять их в течение 30 рабочих дней. Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Компания-победитель проведет демонтаж (разберут плинтусы, покрытие полов, обшивку торца сцены и так далее), монтаж оборудования, электромонтажные работы, а также полностью перестелет пол сцены (положит покрытие из брусков и ламинированное напольное покрытие, сделает основание полов из фанеры, прорежет планшет сцены по окружности вращающегося круга и так далее).

Напомним, что в Барнауле скоро планируется отремонтировать здание, где базируется Министерство транспорта Алтайского края, на ул. Папанинцев, 105. В помещении проведут перепланировку с сохранением необходимых помещений. Там демонтируют существующие перегородки, заменят внутреннюю отделку, внутренние и наружные двери и ворота, окна и витражи, утеплят и отделают фасад, заменят крыльцо главного входа с устройством пандуса и козырька и заменят покрытие кровли. Цоколь здания утеплят и отделают серым гранитом, фасады второго этажа заштукатурят и покрасят. Кроме того, в здании отремонтируют большую часть инженерных узлов, окон и дверей.