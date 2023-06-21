В камне и дереве. Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 379 млн рублей
Работы по обновлению восьмиэтажного офисника должны завершить в 2025 году
21 июня 2023, 09:45, ИА Амител
Проект ремонта здания на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп", "Классика"
В Барнауле ищут подрядчика, который отремонтирует советский офисник, где сейчас базируется Министерство транспорта Алтайского края. Строителям придется обновить и модернизировать инженерные сети, фасад и кровлю здания, сделать ремонт входной группы и актового зала. Интересно, что это уже вторая попытка отремонтировать восьмиэтажный объект: летом 2021 года был проведен аукцион на поиск подрядчика, определен победитель, однако он не выполнил обязательства.
"Современный облик и стиль"
Здание, несколько лет ожидающее ремонта, находится на ул. Папанинцев, 105. Оно построено в 1988 году и состоит из двух частей. В основном восьмиэтажном корпусе с цокольным и техническим этажами размещены офисные помещения, представительство Колыванского камнерезного завода, краевой Минтранс, "Алтайавтодор" (выступает заказчиком ремонта), а также буфет, гардероб, касса и другие вспомогательные и технические помещения. Вторая часть здания – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой.
Здание на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп", "Классика"
В ходе работ подрядчику нужно отремонтировать или заменить большинство инженерных узлов: системы отопление, вентиляции, кондиционирования, водоснабжение и канализацию, пожарную и охранную сигнализацию, энергоснабжение и другие. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы, отделка фасадов.
"Проект предлагает частичный демонтаж существующих перегородок и перепланировку с сохранением всех необходимых помещений. Производится замена внутренней отделки, внутренних и наружных дверей и ворот, окон и витражей, утепление и отделка фасада, замена крыльца главного входа с устройством пандуса и козырька, замена покрытия кровли", – сказано в проекте ремонта, подготовленном совместно компанией "Архи-Групп" и мастерской "Классика" Александра Деринга.
Цоколь здания, согласно документу, утеплят и отделают гранитом серого цвета, фасады выше второго этажа заштукатурят и покрасят.
"В цветовом решении фасадов используется теплая цветовая гамма. Применяются такие цвета, как бежевый и коричневый. Такая гамма отвечает функциональному назначению здания и сочетается со стилем окружающих объектов. В конечном итоге объект приобретает современный облик и стиль и гармонично вписывается в окружающую среду", – указано в документе.
Деревянные акценты
Внутри здание также станет более современным. Строители выполнят перепланировку некоторых помещений, благодаря чему навигация будет более удобной и понятной. В многолюдных помещениях офисника применят дизайнерские решения.
Так, в вестибюле первого этажа будут гранитные полы, стены отделают декоративной штукатуркой, потолок выполнят из деревянных реек. Украсят входную группу два мозаичных панно из колыванской яшмы.
Современная отделка с применением дерева предусмотрена в холле перед актовым залом и в коридоре первого этажа. В самом конференц-зале, который оснастят современной аппаратурой, одну из стен сделают в виде декоративного панно из фанеры со шпоном. Там же появится объемное панно с подсветкой.
Из проекта ремонта здания на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп"
Благоустройство дворовой территории включает озеленение, замену покрытий проездов и тротуаров, посадку новых зеленых насаждений и восстановление газонов.
"У входов в здания, а также вдоль тротуаров проектом предусмотрена установка деревянных урн для мусора, диванов садово-парковых на металлических ножках и ваз железобетонных. На участках, свободных от застройки и покрытий, предусмотрена укладка рулонного газона", – указано в проекте.
Начальная цена контракта составляет 379 млн рублей. Аукцион назначен на 11 июля 2023 года.
Попытка № 2
О том, что здание алтайского Минтранса ждет ремонт, стало известно еще в 2020 году. В июне 2021-го "Алтайавтодор" разместил аукцион по поиску подрядчика, оценив работы в 304,9 млн рублей. Торги выиграла компания "Монтажэнергострой", зарегистрированная в Кемерове. С ней и был заключен контракт.
Завершить ремонт, согласно условиям договора, фирма должна была в феврале 2022 года. Однако спустя всего месяц контракт разорвали по соглашению сторон.
09:49:22 21-06-2023
Может эти деньги лучше направить на развитие транспорта в Алтайском крае?!!
09:57:22 21-06-2023
При таком объёме работ дешевле новое здание построить, а не латать эту развалюху. Тем более, что архитектурной ценности она не имеет.
10:27:37 21-06-2023
Если бы сделали экскурс в историю здания, читатели бы узнали, что при его постройке был перерыв чуть ли не в 10 лет. Говорили, что была допущена ошибка при проектировании или возведении и по-хорошему новострой нужно было сносить и строить заново. Но спустя почти 10 лет строительные технологии продвинулись (или требования стали проще) и здание было достроено и введено в эксплуатацию.
16:09:45 21-06-2023
Местный (не тот) (10:27:37 21-06-2023) Если бы сделали экскурс в историю здания, читатели бы узнали... Угу. А ежели бы спросили жителей окрестных домов, то узнали бы, что с этой строечки замороженной регулярно трупы вытаскивали. Да и ходить через нее было стремно...
06:33:16 22-06-2023
Гость (16:09:45 21-06-2023) Угу. А ежели бы спросили жителей окрестных домов, то узнали ... За что черти минусуете?
11:14:47 21-06-2023
Круто сидеть в здании с крутым ремонтом, и тратить финанасы с доходов транспорта, который разваливается на части. Может обратите внимание на маршруты 20, например, которые на ладан дышут. через день до дому не добираешься. То ремень слетел, ждешь пересадки, то заглох, то задымился. А состояние салонов? - убитый автоХлам. зато здание конечно шик.
11:37:58 21-06-2023
Как всегда в комментах, одни гундёжники :) Откуда вы берётесь? :)
11:42:53 21-06-2023
Гость (11:37:58 21-06-2023) Как всегда в комментах, одни гундёжники :) Откуда вы берётес... А Вы, наверное, трудитесь в здании по адресу Папанинцев, 105?
12:49:17 21-06-2023
Это бюджет полноценного МУП "АТП" с приобретением 20 автобусов повышенной вместительности или 100 Газелек. Это на ближайшие 5 лет решило бы проблемы с транспортом в г.Барнауле. Часть пошли бы на замену нынешних скотовозов,а часть на увеличение автопарка общественного транспорта.
14:38:41 21-06-2023
Так вот куда идут денежки с Платона и транспортный налог. Строят чиновники для себя замки из народных денег. Как мило!
14:44:50 21-06-2023
Как Пенсионный фонд, с пенсий дворцы строил, а чем Автодор хуже? Вся суть этой власти - "себе - все , народу - закон"
15:11:35 21-06-2023
Гость (14:44:50 21-06-2023) Как Пенсионный фонд, с пенсий дворцы строил, а чем Автодор х... Ты был внутри Пенсионного на Партизанской? Обычный офисный дешман, самые простые материалы. Других сейчас и нет.
16:29:40 21-06-2023
Гость (15:11:35 21-06-2023) Ты был внутри Пенсионного на Партизанской? Обычный офисный д... Я бывал по работе в нем 15-18 лет назад, всё было на уровне. Интерьеры стареют, здания остаются, что не так? Износ не отменяет того факта, что построено и эксплуатируется за счет пенсий обычных граждан