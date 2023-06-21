Работы по обновлению восьмиэтажного офисника должны завершить в 2025 году

21 июня 2023, 09:45, ИА Амител



















































Проект ремонта здания на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп", "Классика"

В Барнауле ищут подрядчика, который отремонтирует советский офисник, где сейчас базируется Министерство транспорта Алтайского края. Строителям придется обновить и модернизировать инженерные сети, фасад и кровлю здания, сделать ремонт входной группы и актового зала. Интересно, что это уже вторая попытка отремонтировать восьмиэтажный объект: летом 2021 года был проведен аукцион на поиск подрядчика, определен победитель, однако он не выполнил обязательства.

"Современный облик и стиль"

Здание, несколько лет ожидающее ремонта, находится на ул. Папанинцев, 105. Оно построено в 1988 году и состоит из двух частей. В основном восьмиэтажном корпусе с цокольным и техническим этажами размещены офисные помещения, представительство Колыванского камнерезного завода, краевой Минтранс, "Алтайавтодор" (выступает заказчиком ремонта), а также буфет, гардероб, касса и другие вспомогательные и технические помещения. Вторая часть здания – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой.

Здание на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп", "Классика"

В ходе работ подрядчику нужно отремонтировать или заменить большинство инженерных узлов: системы отопление, вентиляции, кондиционирования, водоснабжение и канализацию, пожарную и охранную сигнализацию, энергоснабжение и другие. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы, отделка фасадов.

"Проект предлагает частичный демонтаж существующих перегородок и перепланировку с сохранением всех необходимых помещений. Производится замена внутренней отделки, внутренних и наружных дверей и ворот, окон и витражей, утепление и отделка фасада, замена крыльца главного входа с устройством пандуса и козырька, замена покрытия кровли", – сказано в проекте ремонта, подготовленном совместно компанией "Архи-Групп" и мастерской "Классика" Александра Деринга.

Цоколь здания, согласно документу, утеплят и отделают гранитом серого цвета, фасады выше второго этажа заштукатурят и покрасят.

"В цветовом решении фасадов используется теплая цветовая гамма. Применяются такие цвета, как бежевый и коричневый. Такая гамма отвечает функциональному назначению здания и сочетается со стилем окружающих объектов. В конечном итоге объект приобретает современный облик и стиль и гармонично вписывается в окружающую среду", – указано в документе.

Деревянные акценты

Внутри здание также станет более современным. Строители выполнят перепланировку некоторых помещений, благодаря чему навигация будет более удобной и понятной. В многолюдных помещениях офисника применят дизайнерские решения.

Так, в вестибюле первого этажа будут гранитные полы, стены отделают декоративной штукатуркой, потолок выполнят из деревянных реек. Украсят входную группу два мозаичных панно из колыванской яшмы.

Современная отделка с применением дерева предусмотрена в холле перед актовым залом и в коридоре первого этажа. В самом конференц-зале, который оснастят современной аппаратурой, одну из стен сделают в виде декоративного панно из фанеры со шпоном. Там же появится объемное панно с подсветкой.

Из проекта ремонта здания на ул. Папанинцев, 105 / Фото: "Архи Групп"

Благоустройство дворовой территории включает озеленение, замену покрытий проездов и тротуаров, посадку новых зеленых насаждений и восстановление газонов.

"У входов в здания, а также вдоль тротуаров проектом предусмотрена установка деревянных урн для мусора, диванов садово-парковых на металлических ножках и ваз железобетонных. На участках, свободных от застройки и покрытий, предусмотрена укладка рулонного газона", – указано в проекте.

Начальная цена контракта составляет 379 млн рублей. Аукцион назначен на 11 июля 2023 года.

Попытка № 2

О том, что здание алтайского Минтранса ждет ремонт, стало известно еще в 2020 году. В июне 2021-го "Алтайавтодор" разместил аукцион по поиску подрядчика, оценив работы в 304,9 млн рублей. Торги выиграла компания "Монтажэнергострой", зарегистрированная в Кемерове. С ней и был заключен контракт.

Завершить ремонт, согласно условиям договора, фирма должна была в феврале 2022 года. Однако спустя всего месяц контракт разорвали по соглашению сторон.