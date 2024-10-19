Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" так и не увезли на зимовку

Рыба должны встретить зиму в Калманском районе

19 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Карпы в воде / Фото: unsplash.com

Карпов из пруда барнаульского парка "Изумрудный" еще не перевезли на зимовку, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Рыб должны были выловить в середине октября и отправить дожидаться весны в Калманский район, рассказывал amic.ru директор парка Владислав Вакаев.

Вместе с карпами планируют выловить и мальков карася, которыми несанкционированно зарыбили пруд в 2023 году. Их выпустят в Обь или в какое-нибудь озеро.

Карпов запустили в пруд "Изумрудного" в 2023 году, затем к зиме их хотели выловить и отправить на зимовку, но сделать это тогда не удалось. Рыб оставили в пруду, но установили дня них специальный аэратор, который помог им пережить морозы. В этом году аэратор в парке работать не будет.

Отметим, что карпы — теплолюбивые рыбы. Оптимальная температура воды для них составляет от +15 до +25 градусов.