Куда отправят карпов из парка "Изумрудный" на зимовку и когда они вернутся назад?
Карпов отправят на зимовку, а вот мальков карасей планируется выпустить в озеро или в Обь
17 сентября 2024, 09:15, Антон Дегтярев
Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" осенью 2024 года выловят и отправят на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края. Весной 2025 года рыбы снова вернутся в водоем "Изумрудного". Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
"На меня вышли ребята, которые разводят декоративных карпов. У них есть водоем в Калманском районе, там существует специальная зимовальная яма, где карп хорошо зимует, водоем аэрируют. Карпы там спокойно перезимуют, весной рыб отдадут нам назад. В прошлом году эти же люди также обещали помощь, но тогда мы не смогли выловить карпов, потому что объем воды в пруду был большим. А сейчас мы уже сократим объем воды, спокойно их выловим и перевезем", – отметил Вакаев.
Вместе с карпами планируется выловить и мальков карася, которыми несанкционированно зарыбили пруд в 2023 году. Их планируется выпустить в Обь или в какое-нибудь озеро, сказал Вакаев. Таким образом, этой рыбы в пруду больше не будет.
"Мальки карася в пруду не нужны. Поэтому я буду настоятельно просить барнаульцев не запускать какую-либо рыбу в пруд без разрешения. Как показала практика, это вредит пруду, потому что водоем не предназначен для разведения рыбы. Декоративные карпы – это одна история, их немного и они украшают пруд. А вот когда нам полбочки мальков карася в пруд завезли, это совсем неправильно", – пояснил руководитель "Изумрудного".
Выловить из пруда всю рыбу планируется в середине октября 2024 года. Сейчас водоем полностью спускают, чтобы почистить его. К концу октября – началу ноября 2024 года планируется снова залить его водой. Зимой там должен появиться каток – правда, это будет зависеть от арендаторов, отметил Вакаев.
Напомним, что в 2023 году ситуация с карпами в парке "Изумрудный" вызвала бурные обсуждения у горожан. Рыб запустили в пруд в 2023 году, затем к зиме их хотели выловить и отправить на зимовку, но сделать это не удалось. Рыб решили оставить зимовать в пруду. Для них закупили специальный аэратор, который помог им пережить морозы. В этом году аэратор в парке работать не будет, отметил Вакаев.
09:23:21 17-09-2024
на базу отдыха их Карповое подворье!
09:41:04 17-09-2024
Рукалицо.
Сначала придумали пруд с карпами, а потом начали думать, куда их на зиму девать...
А карасёв можно и не увозить. Пустите рыбаков-пингвинов на лёд.
11:52:27 17-09-2024
Кхм... (09:41:04 17-09-2024) Рукалицо.Сначала придумали пруд с карпами, а потом начал... Карасёв из без пингвинов нормально перезимует, у него иммунитет. Рыбаки с Барнаулки в районе Власихи и выше не дадут соврать.
09:51:47 17-09-2024
Отпустить в озеро рядом с жилым комплексом "Титан" было бы очень здорово!
11:53:52 17-09-2024
Отпустите карасиков в водоем где пляж " Водный мир" !
18:09:06 17-09-2024
В магазин "Океан".
19:40:16 17-09-2024
переживаем за карпов,после такой новости , настроение падает, надеемся, что все будет хорошо, автор новости, пожалуйста сделайте продолжение,тревожит судьба карпов....и будущих их детей
11:04:59 18-09-2024
Гость (19:40:16 17-09-2024) переживаем за карпов,после такой новости , настроение падает... Особенно тревожит судьба их икры,а вдруг замёрзнет.Нужно обогреватели в пруд закупить .