Куда отправят карпов из парка "Изумрудный" на зимовку и когда они вернутся назад?

Карпов отправят на зимовку, а вот мальков карасей планируется выпустить в озеро или в Обь

17 сентября 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Пруд в парке "Изумрудный"/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" осенью 2024 года выловят и отправят на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края. Весной 2025 года рыбы снова вернутся в водоем "Изумрудного". Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

"На меня вышли ребята, которые разводят декоративных карпов. У них есть водоем в Калманском районе, там существует специальная зимовальная яма, где карп хорошо зимует, водоем аэрируют. Карпы там спокойно перезимуют, весной рыб отдадут нам назад. В прошлом году эти же люди также обещали помощь, но тогда мы не смогли выловить карпов, потому что объем воды в пруду был большим. А сейчас мы уже сократим объем воды, спокойно их выловим и перевезем", – отметил Вакаев.

Вместе с карпами планируется выловить и мальков карася, которыми несанкционированно зарыбили пруд в 2023 году. Их планируется выпустить в Обь или в какое-нибудь озеро, сказал Вакаев. Таким образом, этой рыбы в пруду больше не будет.

"Мальки карася в пруду не нужны. Поэтому я буду настоятельно просить барнаульцев не запускать какую-либо рыбу в пруд без разрешения. Как показала практика, это вредит пруду, потому что водоем не предназначен для разведения рыбы. Декоративные карпы – это одна история, их немного и они украшают пруд. А вот когда нам полбочки мальков карася в пруд завезли, это совсем неправильно", – пояснил руководитель "Изумрудного".

Выловить из пруда всю рыбу планируется в середине октября 2024 года. Сейчас водоем полностью спускают, чтобы почистить его. К концу октября – началу ноября 2024 года планируется снова залить его водой. Зимой там должен появиться каток – правда, это будет зависеть от арендаторов, отметил Вакаев.

Напомним, что в 2023 году ситуация с карпами в парке "Изумрудный" вызвала бурные обсуждения у горожан. Рыб запустили в пруд в 2023 году, затем к зиме их хотели выловить и отправить на зимовку, но сделать это не удалось. Рыб решили оставить зимовать в пруду. Для них закупили специальный аэратор, который помог им пережить морозы. В этом году аэратор в парке работать не будет, отметил Вакаев.