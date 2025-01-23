Цены на картофель выросли на 92%

23 января 2025, 09:00, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460

В 2024 году стоимость картофеля в России увеличилась на 92%. Так, картофель стал самым подорожавшим продуктом питания. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

"В декабре 2024 года килограмм картофеля стоил в среднем 56,9 рубля, тогда как год назад его цена составляла около 28 рублей", – следует из данных ведомства.

Эксперты связывают резкий рост цен с уменьшением объема урожая. В 2023 году был зафиксирован рекордный сбор картофеля – 8,6 млн тонн, что обусловило низкие цены.

Однако в 2024 году урожай снизился до 7,2 млн тонн. Как отмечает Минсельхоз, этому способствовали сокращение посевных площадей на 33,9 тысячи га и неблагоприятные погодные условия – весенние заморозки, засуха и переувлажнение почвы.

Цены выросли и на другие продукты. Например, репчатый лук подорожал на 48,2%, белокочанная капуста – на 44,7%, лососевая икра – на 37,7%, сливочное масло – на 36,2%, свекла – на 32,1%, а огурцы – на 28,5%.