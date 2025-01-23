Картофель стал самым подорожавшим продуктом по итогам 2024 года
Цены на картофель выросли на 92%
23 января 2025, 09:00, ИА Амител
В 2024 году стоимость картофеля в России увеличилась на 92%. Так, картофель стал самым подорожавшим продуктом питания. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.
"В декабре 2024 года килограмм картофеля стоил в среднем 56,9 рубля, тогда как год назад его цена составляла около 28 рублей", – следует из данных ведомства.
Эксперты связывают резкий рост цен с уменьшением объема урожая. В 2023 году был зафиксирован рекордный сбор картофеля – 8,6 млн тонн, что обусловило низкие цены.
Однако в 2024 году урожай снизился до 7,2 млн тонн. Как отмечает Минсельхоз, этому способствовали сокращение посевных площадей на 33,9 тысячи га и неблагоприятные погодные условия – весенние заморозки, засуха и переувлажнение почвы.
Цены выросли и на другие продукты. Например, репчатый лук подорожал на 48,2%, белокочанная капуста – на 44,7%, лососевая икра – на 37,7%, сливочное масло – на 36,2%, свекла – на 32,1%, а огурцы – на 28,5%.
09:57:32 23-01-2025
Надобно от предприятий и организаций на полях "сотки" выделять. По пять на рыло.
10:03:38 23-01-2025
Кхм... (09:57:32 23-01-2025) Надобно от предприятий и организаций на полях "сотки" выделя... участки?
выделять??
забесплатно???
а картофан в МарРА кто за писят покупать будет?
опять же прикиньте как эти неимущие на лёхусах кинутся в пятнццу картошки свои поливать и шашлыки коньяком? вообще по дороге не пробиться будет!
10:19:00 23-01-2025
Кхм... (09:57:32 23-01-2025) Надобно от предприятий и организаций на полях "сотки" выделя... Кхма..., нынешнее поколение извращенное российским капитализмом, скорей сдохнет, но на поля выращивать картофель не пойдет.
10:41:50 23-01-2025
Филипп Филиппыч (10:19:00 23-01-2025) Кхма..., нынешнее поколение извращенное российским капитализ... ну если только контент поснимать минут, тогда заедут минут на 20-30
11:08:08 23-01-2025
Филипп Филиппыч (10:19:00 23-01-2025) Кхма..., нынешнее поколение извращенное российским капитализ... глупости говорите. Сейчас снова стало модно дачу иметь. У нас на садоводстве почти все брошенные участки разобрали
11:46:53 23-01-2025
Гость (11:08:08 23-01-2025) глупости говорите. Сейчас снова стало модно дачу иметь. У на... Ну и что они там делают? Никто ничего не выращивает. Только пиво пьют, да шашлыки жарят
12:22:28 23-01-2025
Гость (11:46:53 23-01-2025) Ну и что они там делают? Никто ничего не выращивает. То... не завидуйте
12:40:29 23-01-2025
Гость (11:46:53 23-01-2025) Ну и что они там делают? Никто ничего не выращивает. То... картошк на даче ростят лохи.
у нормальных перцев дачя - для здоровья, для шашлыков!
13:36:06 23-01-2025
Филипп Филиппыч (10:19:00 23-01-2025) Кхма..., нынешнее поколение извращенное российским капитализ... и многие сдохли?
10:50:02 23-01-2025
По пять на рыло, не больше. А то начнёте жиреть...