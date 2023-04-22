Карты 2ГИС снова доступны в App Store

Сервис принадлежит Сберу

22 апреля 2023, 18:59, ИА Амител

Скриншот из App Store

В App Store вновь появилось картографическое приложение 2ГИС.

Как сообщили РИА Новости в компании, в ближайшее время программа получит обновление.

Напомним, 2ГИС удалили из App Store в конце прошлого года. Основным владельцем сервиса является Сбер, на который ранее наложили санкции.

На днях Сбер выпустил в магазине приложений Apple очередной аналог Сбербанка Онлайн под названием SBOL. Однако его оперативно оттуда удалили.