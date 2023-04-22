Карты 2ГИС снова доступны в App Store
Сервис принадлежит Сберу
22 апреля 2023, 18:59, ИА Амител
Скриншот из App Store
В App Store вновь появилось картографическое приложение 2ГИС.
Как сообщили РИА Новости в компании, в ближайшее время программа получит обновление.
Напомним, 2ГИС удалили из App Store в конце прошлого года. Основным владельцем сервиса является Сбер, на который ранее наложили санкции.
На днях Сбер выпустил в магазине приложений Apple очередной аналог Сбербанка Онлайн под названием SBOL. Однако его оперативно оттуда удалили.
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