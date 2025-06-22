Катастрофические последствия. Как оценили удар США по Ирану в Америке и мире
Эта операция "изменит историю", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
22 июня 2025, 11:13, ИА Амител
В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, все самолеты после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана. Как на операцию американской армии отреагировали в США и мире – в материале amic.ru.
США
Конгрессмен США Александрия Кортес осудила не согласованные с Конгрессом удары по Ирану. Она назвала решение Трампа нарушением Конституции и военных полномочий законодательного органа.
"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить нас в ловушку на поколения", – написала она в соцсети X.
По мнению Кортес, решение Трампа является "абсолютным и явным" основанием для импичмента.
Исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, незаконными.
"Незаконные атаки США и Израиля <...> в долгосрочной перспективе побудят большее количество государств рассмотреть возможность создания ядерного оружия для предотвращения атак со стороны государств, обладающих ядерным оружием", – заявил он РИА Новости.
Иран
Директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини заверил, что Иран "не понес серьезного ущерба", передает "Ъ". Все атакованные объекты были эвакуированы "некоторое время назад", отметил он.
По его словам, на подвергшихся ударам ядерных объектах отсутствуют материалы, способные создать радиационное загрязнение.
Представитель штаба по управлению кризисными ситуациями провинции Кум заявил, что в городе Кум, расположенном рядом с атакованным заводом по обогащению урана Фордо, сохраняется спокойствие.
Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что США "сделали то, чего не смогла сделать ни одна другая страна на земле". Он похвалил Трампа за то, что тот принял решение бомбить иранские ядерные объекты.
"Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю", — заявил он.
Армия Израиля ужесточила ограничения для населения, запретив собрания на улицах и работу большей части предприятий, пишет "Ъ".
Мир
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану, назвав их "опасной эскалацией" и прямой угрозой миру и безопасности.
"Я глубоко встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности", – цитирует его РИА Новости.
Гутерреш также указал на растущий риск того, что конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира".
Он призвал государства – члены ООН к деэскалации и выполнению обязательств в рамках Устава ООН и норм международного права.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Он убежден, что действия Трампа ведут к опасной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"Решительно осуждаем бомбардировки США по ядерным объектам Ирана, которые представляют собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эта агрессия грубо нарушает Устав ООН и нормы международного права, подвергая человечество риску кризиса с необратимыми последствиями", – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
11:30:10 22-06-2025
Ну вот, а Трамп говорил что против войн... Хотя да, это же вопрос терминологии.
11:34:20 22-06-2025
А два шакала Беня и Гутя как славно подгавкивают!
12:12:01 22-06-2025
Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нераспространения и ставил целью уничтожить Израиль.
Об этом говорят и бомбардировки мирного населения Израиля и поддержка террористов из ХАМАС и Хезболлы.
Пришел решительный упреждающий удар. Его поддержали арабские страны, а сами американские самолеты базировались в арабских странах.
Мне непонятно, чем недовольны критики Трампа и чего они ждали? Чтобы Иран сбросил бомбу на Израиль и сжег миллионы гражданских? Тогда они пособники самых настоящих нацистов аятолл. Ведь кроме аятолл только Гитлер ставил целью уничтожение еврейского народа
13:01:45 22-06-2025
Felix (12:12:01 22-06-2025) Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нера...
У всех защитников Ирана стоит спросить: когда в последний раз израильтяне во нападали на мирный палестинский праздник, убивая всех без разбора и захватывая заложников? Когда еврейские террористы расстреливали людей в метро или на автобусе остановках? Когда израильские военные насиловали мусульманок и хвасталась этим перед всем миром?
13:09:18 22-06-2025
Felix (12:12:01 22-06-2025) Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нера... Следуя вашей логике - так как почти вся Европа ставила( вместе с Гитлером) и до сих пор ставят своей целью уничтожение русского народа, мы должны сегодня бомбить Лондон, Париж и Берлин, как минимум. Ну, хотя бы их ядерные объекты
02:07:08 23-06-2025
Гость (13:09:18 22-06-2025) Следуя вашей логике - так как почти вся Европа ставила( вмес... Телевизор не забывай выключать хоть иногда. В Европе русских немеряно просто. Миллион раз был и в Лондоне, и в Париже, и в Мюнхене. И могу сказать со 100% уверенностью, нигде вы не сможете найти уголка, чтобы там не слышалась русская речь. Везде кто-нибудь да пройдет разговаривая на русском. И что, правительству европейских стран прикажете бомбить по своим городам, чтобы уничтожить "русских"?
14:43:49 22-06-2025
Felix (12:12:01 22-06-2025) Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нера... Защититься от беспредела государст агрессоров может только создание ядерного оружия. Что и сделала Северная Корея.
15:19:00 22-06-2025
Felix (12:12:01 22-06-2025) Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нера... Трепотня пустая! За столько лет создания (по высказываниям Натаньяху) ядрённой бомбы у Ирана их уже было бы несколько сотен. Как её создать все в мире знают, это не секрет. Материал на создание её есть с избытком. Так вот теперь у Ирана она точно будет, вот чего добились Израиль с США. Разгромить страну одними ракетами и бомбардировками для её капитуляции невозможно, смотри на наше СВО. А как сухопутная операция Израиля и США потребуют более 1 000 000 солдат и морпехов и то не факт что они победят. Всё что сотворили эти 2-а идиота из США и Израиля может поставить крест на их судьбах и их родных, и ликвидации Израиля как государства. Опять евреи рассеются по миру, как новые цыгане! Впрочем им не привыкать, видимо это карма (судьба) от Бога этому народу за прегрешения!
16:58:45 22-06-2025
Felix (12:12:01 22-06-2025) Иран работами по созданию ядерного оружия нарушал режим нера... Мне непонятно, чем недовольны критики Трампа---как минимум двойными стандартами. И еще- только одна страна применяла атомное оружие. Не скажите какая?
12:22:45 22-06-2025
Зря янки влезли в эту историю!!! Пусть ждут теперь диверсии в своей стране.
14:20:34 22-06-2025
Сержио (12:22:45 22-06-2025) Зря янки влезли в эту историю!!! Пусть ждут теперь диверсии ... Сомневаюсь. После 11 сентября там выводы сделали.
12:30:25 22-06-2025
После бомбардировки США многие страны будут заинтересованы иметь ЯО.
13:00:46 22-06-2025
Израиль не подписал договор о нераспространении ядерного оружия, а Иран подписал.
Израиль не допускает на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а Иран допускает.
"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) стал результатом дипломатических переговоров в рамках «шестерки» (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и был окончательно согласован и принят на уровне министров иностранных дел 14 июля 2015 г. в Вене при участии Высокого представителя ЕС Ф.Могерини."
В мае 2018 года США вышли из
Соглашения: И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НЕЛЬЗЯ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ГАРАНТИЙ НИКАКИХ!
Израиль- главный поджигатель войны.
ИЗРАИЛЬ, США, ЕВРОПА- ЛЖЕЦЫ, ЛИЦЕМЕРЫ, УРОДЫ И ПОДОНКИ.
Отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.
Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что конкретных доказательств ведения ядерной программы в Иране у инспекторов МАГАТЭ нет, тем не менее агентство встревожено ситуацией.
"Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым... В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия..., у нас нет никаких доказательств того, что это происходит в Иране", – рассказал Гросси в эфире телеканала CNN.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее высказываний об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.
“Она ошибается”, - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, комментируя позицию Габбард.
Джеффри Сакс: Внешняя политика США на Ближнем Востоке – и зачастую за его пределами – обычно определяется тесным сотрудничеством ЦРУ и Моссада. Вероятно, так обстоит дело и сегодня.
— Слушать Трампа довольно страшно – он теряет контроль, говорит от имени других или просто рычит?
— Отчасти это связано с личностным стилем Трампа. Но недавний поворот Трампа в сторону Нетаньяху и против собственного электората отражает влияние «глубинного государства» США – ЦРУ и других спецслужб, а также Моссада.
— По сути, американцы говорят: делайте, как мы хотим, или мы вас уничтожим. Это новый подход в дипломатии или просто временное явление?
— Моссад – это машина для убийств. Таков подход Израиля. Подход Нетаньяху на протяжении тридцати лет заключается в ведении войны против любого государства, поддерживающего Палестину. Войны в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане, Ливии, Сомали, Судане, самой Палестине и теперь в Иране – все они, хотя и не полностью, связаны между собой благодаря совместным действиям Моссада, ЦРУ, Нетаньяху и неоконсервативных политиков США.
— Можно ли управлять мировой державой в мафиозном стиле?
— Некоторые сумасшедшие, безусловно, пытались. В большинстве случаев это приводило к мировой войне. Мы находимся на пороге мировой войны.
13:18:18 22-06-2025
Палестина в законных ее границах - от реки и до моря. а Иран - единственное государство которое противостоит агрессии сионистов . Вот раздумываю - как назвать и кем считать те мусульманские страны, что не поддерживают Иран и поддерживают США и Израиль? про договор о сотрудничестве - не нужно заключать то, что не намерены выполнять..
16:06:23 22-06-2025
Трамп — босс, все остальные в мире — слуги и трусы.
16:37:06 22-06-2025
США и сионистский режим одинаково враждебны интересам иранского народа. Сионисты это захватчики и оккупанты. Хотя многие из них при этом могут осуждать другие страны... И горланить о недопустимости . Но когда дело касается их самих - тут единодушие. "наша" земля... гои неправы...ну и конечно, "историческая" ссылка на сочиненные их предками сказки в обоснование абсурда. Вот и все что надо знать о сионистах. США и Израиль - их политика преступна. аморальна. безнравственна . а РФ - как обычно , на протяжении последних лет ведет себя беспринципно: с США и с сионистами обниматься. на словах дружить с Ираном.
09:46:20 23-06-2025
Как немцы в 41м 22 июня ночью...