Катастрофические последствия. Как оценили удар США по Ирану в Америке и мире

Эта операция "изменит историю", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

22 июня 2025, 11:13, ИА Амител

Фото: Annie Spratt / unsplash.com

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, все самолеты после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана. Как на операцию американской армии отреагировали в США и мире – в материале amic.ru.

США

Конгрессмен США Александрия Кортес осудила не согласованные с Конгрессом удары по Ирану. Она назвала решение Трампа нарушением Конституции и военных полномочий законодательного органа.

"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить нас в ловушку на поколения", – написала она в соцсети X.

По мнению Кортес, решение Трампа является "абсолютным и явным" основанием для импичмента.

Исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, незаконными.

"Незаконные атаки США и Израиля <...> в долгосрочной перспективе побудят большее количество государств рассмотреть возможность создания ядерного оружия для предотвращения атак со стороны государств, обладающих ядерным оружием", – заявил он РИА Новости.

Иран

Директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини заверил, что Иран "не понес серьезного ущерба", передает "Ъ". Все атакованные объекты были эвакуированы "некоторое время назад", отметил он.

По его словам, на подвергшихся ударам ядерных объектах отсутствуют материалы, способные создать радиационное загрязнение.

Представитель штаба по управлению кризисными ситуациями провинции Кум заявил, что в городе Кум, расположенном рядом с атакованным заводом по обогащению урана Фордо, сохраняется спокойствие.

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что США "сделали то, чего не смогла сделать ни одна другая страна на земле". Он похвалил Трампа за то, что тот принял решение бомбить иранские ядерные объекты.

"Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю", — заявил он.

Армия Израиля ужесточила ограничения для населения, запретив собрания на улицах и работу большей части предприятий, пишет "Ъ".

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану, назвав их "опасной эскалацией" и прямой угрозой миру и безопасности.

"Я глубоко встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности", – цитирует его РИА Новости.

Гутерреш также указал на растущий риск того, что конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира".

Он призвал государства – члены ООН к деэскалации и выполнению обязательств в рамках Устава ООН и норм международного права.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Он убежден, что действия Трампа ведут к опасной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Решительно осуждаем бомбардировки США по ядерным объектам Ирана, которые представляют собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эта агрессия грубо нарушает Устав ООН и нормы международного права, подвергая человечество риску кризиса с необратимыми последствиями", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.