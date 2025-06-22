Что сказал американцам Трамп после удара по Ирану. Главное
Глава Белого дома заверил, что следующие удары будут более разрушительными, если Тегеран не заключит мир
22 июня 2025, 10:40, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после удара американских ВВС по трем ядерным объектам Ирана. Главные тезисы – в материале amic.ru.
Что сказал Трамп
- Удар США был массированным и точным.
- Ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены.
- Иран – "ближневосточный хулиган".
- Если мир не наступит, Иран ждет "более серьезная трагедия".
"Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней", – заявил хозяин Белого дома.
- Следующие атаки могут быть гораздо хуже.
- США готовы за "считанные минуты" уничтожать дополнительные цели в Иране.
- США поразили самые сложные цели в Иране, но их "еще много осталось".
- Пентагон проведет конференцию об ударах по Ирану в 15:00 мск.
Ранее Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
10:49:44 22-06-2025
Мужик
13:29:38 22-06-2025
Гость (10:49:44 22-06-2025) Мужик ... Не, другое слово. Так же на му начинается на к заканчивается.
15:13:38 22-06-2025
Гость (10:49:44 22-06-2025) Мужик ... ... сказал, мужик сделал.
60 дней давал на подписание сделки по добровольному демонтажу установок для обогащения военного урана. Вот результат.
10:50:04 22-06-2025
Какая разница что он сказал, любой президент США это марионетка, которой управляет теневое правительство. Все президенты перед выборами говорят что они миротворцы, но по факту каждый развязывает новую войну.
09:09:07 23-06-2025
Ужас (10:50:04 22-06-2025) Какая разница что он сказал, любой президент США это марионе... Цены на колбасу тебе тоже Теневое Правительство поднимает?
11:15:26 22-06-2025
Злобный клоун...
09:49:55 23-06-2025
Гость (11:15:26 22-06-2025) Злобный клоун...... гренландию и канаду уже завоевал.
следующая неделя - на завоевание ирана.
муск подготовил завоевание маркса.
далее - везде.
13:28:31 22-06-2025
У них война это бизнес
09:46:37 23-06-2025
Как немцы в 41м напали 22 июня ночью...
10:15:32 23-06-2025
Гость (09:46:37 23-06-2025) Как немцы в 41м напали 22 июня ночью...... Символично. Особенно будет нехорошо, если окажется, что это начало Третьей Мировой. Тоже 22 июня. Мистика
09:54:34 23-06-2025
Трампович жидко обделался со своим предвыборным обещанием за 100 дней помирить рашку с хохляндией (эти названия из трамповой башки вытянул - не моё) - так что этот план_Б у него наверняка уже был давно в рукаве.
Ну а для остальных стран - очередной урок повиновения. Всё просто.
М - миротворец, чо.