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Что сказал американцам Трамп после удара по Ирану. Главное

Глава Белого дома заверил, что следующие удары будут более разрушительными, если Тегеран не заключит мир

22 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после удара американских ВВС по трем ядерным объектам Ирана. Главные тезисы – в материале amic.ru.

Что сказал Трамп

  • Удар США был массированным и точным.
  • Ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены.
  • Иран – "ближневосточный хулиган".
  • Если мир не наступит, Иран ждет "более серьезная трагедия".

"Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней", – заявил хозяин Белого дома.

  • Следующие атаки могут быть гораздо хуже.
  • США готовы за "считанные минуты" уничтожать дополнительные цели в Иране.
  • США поразили самые сложные цели в Иране, но их "еще много осталось".
  • Пентагон проведет конференцию об ударах по Ирану в 15:00 мск.

Ранее Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

США Политика Израиль Иран

Комментарии 11

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Гость

10:49:44 22-06-2025

Мужик

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Гость

13:29:38 22-06-2025

Гость (10:49:44 22-06-2025) Мужик ... Не, другое слово. Так же на му начинается на к заканчивается.

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Антон

15:13:38 22-06-2025

Гость (10:49:44 22-06-2025) Мужик ... ... сказал, мужик сделал.
60 дней давал на подписание сделки по добровольному демонтажу установок для обогащения военного урана. Вот результат.

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Ужас

10:50:04 22-06-2025

Какая разница что он сказал, любой президент США это марионетка, которой управляет теневое правительство. Все президенты перед выборами говорят что они миротворцы, но по факту каждый развязывает новую войну.

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7

09:09:07 23-06-2025

Ужас (10:50:04 22-06-2025) Какая разница что он сказал, любой президент США это марионе... Цены на колбасу тебе тоже Теневое Правительство поднимает?

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Гость

11:15:26 22-06-2025

Злобный клоун...

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Musik

09:49:55 23-06-2025

Гость (11:15:26 22-06-2025) Злобный клоун...... гренландию и канаду уже завоевал.
следующая неделя - на завоевание ирана.
муск подготовил завоевание маркса.
далее - везде.

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Гость

13:28:31 22-06-2025

У них война это бизнес

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Гость

09:46:37 23-06-2025

Как немцы в 41м напали 22 июня ночью...

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Гость

10:15:32 23-06-2025

Гость (09:46:37 23-06-2025) Как немцы в 41м напали 22 июня ночью...... Символично. Особенно будет нехорошо, если окажется, что это начало Третьей Мировой. Тоже 22 июня. Мистика

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Alex@

09:54:34 23-06-2025

Трампович жидко обделался со своим предвыборным обещанием за 100 дней помирить рашку с хохляндией (эти названия из трамповой башки вытянул - не моё) - так что этот план_Б у него наверняка уже был давно в рукаве.

Ну а для остальных стран - очередной урок повиновения. Всё просто.

М - миротворец, чо.

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