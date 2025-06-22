Что сказал американцам Трамп после удара по Ирану. Главное

Глава Белого дома заверил, что следующие удары будут более разрушительными, если Тегеран не заключит мир

22 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после удара американских ВВС по трем ядерным объектам Ирана. Главные тезисы – в материале amic.ru.

Что сказал Трамп

Удар США был массированным и точным.

Ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены.

Иран – "ближневосточный хулиган".

Если мир не наступит, Иран ждет "более серьезная трагедия".

"Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней", – заявил хозяин Белого дома.

Следующие атаки могут быть гораздо хуже.

США готовы за "считанные минуты" уничтожать дополнительные цели в Иране.

США поразили самые сложные цели в Иране, но их "еще много осталось".

Пентагон проведет конференцию об ударах по Ирану в 15:00 мск.

Ранее Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.