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Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов

27 февраля 2023, 16:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Кабмин Казахстана принял постановление ликвидировать торговое представительство в России, сообщает РИА Новости.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится на портале нормативно-правовых актов.

Комментарии 13

  • Что получается ...?Казахстан ничего общего не хочет с нами иметь? Так что ли?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Как понять Казахстан ликвидировали представителей в России а Алтайский край наоборот увеличил даже с теми кто сбежал туда от мобилизации это что ????
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Россия не пустила казахскую нефть и казахский газ по своим трубам бесплатно. Казахстан с января месяца платит большую неустоку за невыполнение контракта с ЕС. Если ситуация не изменится к маю, то казахстанские нефтяные компании обанкротятся. Платить за транзит, значит или торговать себе в огромный убыток, или цена на казахский газ для получателя в ЕС будет свыше 10 тысяч долларов за тысячу кубометров. Не такого сотрудничества ждал от России Казахстан, когда с ЕС заключал контракты.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • казахстанские нефтяные компании обанкротятся - угу-угу. Европа уже вон замерзла насмерть, примерно так же обанкротится Казахстан. У них так-то и другие пути поставок есть.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Не такого сотрудничества ждал от России Казахстан, когда с ЕС заключал контракты. 9 минут назад, Гость Ответить------------------ блин, а мы тогда лохи, если 30 лет платим укропам за транзит газа в ЕС? Надо было бесплатно прокачивать, как казахи придумали?)))))
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Электричество им отключить)
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ждал.... может сначала узнать нужно было почем стоит транзит через систему труб в РФ и вообще РФ "этим друзьям в ЕС" хочет ли поставлять прямо или косвенно углеводороды а потом контракты подписывать?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Что получается ... ---- Да ж.... получается. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а почему РФ должна бесплатно пропускать газ и нефть по своим трубам, разве казахи принимали участие в их строительстве или платят за обслуживание трубопроводов? То есть казахи, поназаключали договоров с ЕС за спиной у РФ, наверняка даже не спросив, а как будет транзит проходить по территории РФ, за деньги или бесплатно, а теперь делают удивленное лицо? Сами значит зарубежные товары через свою территорию для РФ пропускать не хотят, а казахскую нефть и газ для ЕС РФ должна бесплатно пропускать. Странная ситуация получается.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пути поставок могут стоит неадекватных денег.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, телепорт изобрели? Или с Ираном дружбу в обход санкций США наладили? Или может Китай стал транзитной страной для нефти и газа, и нефть и газ через него в ЕС везут? А может нефтяные порты в на Каспии у себя и Азербайджана и Грузии уже построили и через горы нефтепровод проложили? А точно - через Афганистан дорога есть, там никто не украдет топливо! ... Температура в квартирах берлинцев уже 8 градусов. Конечно, еще не замерзают они - до нуля еще далеко.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это в какой-нибудь другой альтернативной вселенной у Казахстана есть альтернативные маршруты. В нашей все (ВСЕ) пути из Казахстана пройдут в конечном счете только через Россию (трубы, железная дорога, морской транспорт), Китай (а он тащит углеводороды со всего мира и не транзитирует их), Иран (запрещен санкциями США), Афганистан (ну это безопасно прямо), Азербайджан-Грузия (но там портов для перекачки нефти и СПГ нет).
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Казахи поддерживают Украину, гадят России на голову, а потом удивляются, что транзит газа и нефти должен оплачиваться? Вот такие у нас "братья" из бывшего СССР. Кормила Россия всех этих дармоедов, они и решили, что проживут сами. Вот пусть теперь и живут за свой счет.
    27 февраля, Гость   Ответить
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