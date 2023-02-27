Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов
27 февраля 2023, 16:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Кабмин Казахстана принял постановление ликвидировать торговое представительство в России, сообщает РИА Новости.
"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится на портале нормативно-правовых актов.
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