Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Кабмин Казахстана принял постановление ликвидировать торговое представительство в России, сообщает РИА Новости.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится на портале нормативно-правовых актов.