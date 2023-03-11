Киев пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон"

Михаил Подоляк утверждает, что к Украине "нужно относиться с большим страхом"

11 марта 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному телеведущему ответил на вопрос, каким будет сезон в Крыму.

"Горячим. Очень и очень жарким", – сказал Подоляк, отметив, что это также будет "сезон свободы".

Также, по его словам, Украина объяснит, что "к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", пишет "Российская газета".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о военной и моральной подготовке к захвату полуострова.