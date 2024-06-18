Кто участвует в чемпионате Европы по футболу 2024 и за кого там болеть?

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

18 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Кубок Европы по футболу / Фото: uefa.com

14 июня 2024 года в Германии начался чемпионат Европы по футболу. Несколько матчей уже сыграно, однако все главное еще впереди. Для тех, кто только хочет "вкатиться" в Евро, amic.ru объясняет, кто играет на чемпионате, почему там нет сборной России и за кого можно поболеть в ее отсутствие.

Какие страны участвуют в Евро-2024?

Всего в финальном турнире Евро-2024 участвует 24 сборные. Группы и участники такие:

Группа A: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия;

Группа B: Испания, Италия, Албания, Хорватия;

Группа C: Англия, Сербия, Дания, Словения;

Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Польша;

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

А сборная России на Евро есть?

Нет. Нашу команду по политическим причинам (из-за начавшейся спецоперации на Украине) дисквалифицировали со всех турниров. Из-за этого она не участвовала в ЧМ-2022, не будет ее и на Евро-2024.

И за кого тогда болеть?

Здесь есть несколько вариантов. Если очень хотите порадоваться победам, можно поболеть за фаворитов: французов, испанцев, немцев, англичан, итальянцев, португальцев, голландцев или бельгийцев.

Можно поддержать "темных лошадок": команды Швейцарии, Хорватии, Дании, Австрии, Турции, Чехии или Польши.

Вполне возможно поболеть за аутсайдеров. Среди них – Шотландия, Албания, Словения или Румыния.

Если выбирать по политическим предпочтениям, то можно поболеть на турнире еще за одну "темную лошадку": за сборную Сербии – это братская страна, которая не вводила против России санкции и не поставляла оружие Украине. Также можно поддержать Венгрию, она тоже не поставляет оружие Украине, или Словакию, отказавшуюся от этого. Еще один вариант – сборная Грузии, ведь это государство также не поставляет оружие на Украину и отношения Грузии с Россией в последнее время налаживаются.

Есть вариант поддержать представителей РПЛ. Среди них два албанских футболиста (Марио Митай из "Локомотива" и Мирлинд Даку из "Рубина"), словенец Ванья Дркушич из "Сочи" и серб Срджан Бабич из московского "Спартака".

Ну а можно вообще ни за кого не болеть и просто поддержать красивый футбол.

Какие матчи уже прошли?

Несколько матчей Евро-2024 уже состоялось. Германия обыграла Шотландию 5:1, Венгрия уступила Швейцарии 1:3, Испания разгромила Хорватию 3:0, Италия выиграла у Албании 2:1, Словения и Дания сыграли вничью 1:1, Сербия минимально проиграла Англии (0:1), Нидерланды победили Польшу 2:1, Румыния разгромила Украину со счетом 3:0, Словакия сенсационно стала победителем в матче с Бельгией (1:0), а Франция переиграла Австрию со счетом 1:0.

Где посмотреть программу матчей?

Программу всех матчей Евро-2024 можно посмотреть на спортивных ресурсах в интернете, в том числе на сайтах "Чемпионат", "Матч ТВ", Sports.ru и других ресурсах.

Когда будет плей-офф и финал?

До 26 июня будет идти групповой этап. С 29 июня по 2 июля будут матчи 1/8 финала турнира. Четвертьфиналы пройдут 5 и 6 июля, затем 9 и 10 июля запланированы полуфиналы и 14 июля будет финал в Берлине.