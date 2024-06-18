Кто участвует в чемпионате Европы по футболу 2024 и за кого там болеть?
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля
18 июня 2024, 10:00, ИА Амител
14 июня 2024 года в Германии начался чемпионат Европы по футболу. Несколько матчей уже сыграно, однако все главное еще впереди. Для тех, кто только хочет "вкатиться" в Евро, amic.ru объясняет, кто играет на чемпионате, почему там нет сборной России и за кого можно поболеть в ее отсутствие.
Какие страны участвуют в Евро-2024?
Всего в финальном турнире Евро-2024 участвует 24 сборные. Группы и участники такие:
Группа A: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия;
Группа B: Испания, Италия, Албания, Хорватия;
Группа C: Англия, Сербия, Дания, Словения;
Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Польша;
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
А сборная России на Евро есть?
Нет. Нашу команду по политическим причинам (из-за начавшейся спецоперации на Украине) дисквалифицировали со всех турниров. Из-за этого она не участвовала в ЧМ-2022, не будет ее и на Евро-2024.
И за кого тогда болеть?
Здесь есть несколько вариантов. Если очень хотите порадоваться победам, можно поболеть за фаворитов: французов, испанцев, немцев, англичан, итальянцев, португальцев, голландцев или бельгийцев.
Можно поддержать "темных лошадок": команды Швейцарии, Хорватии, Дании, Австрии, Турции, Чехии или Польши.
Вполне возможно поболеть за аутсайдеров. Среди них – Шотландия, Албания, Словения или Румыния.
Если выбирать по политическим предпочтениям, то можно поболеть на турнире еще за одну "темную лошадку": за сборную Сербии – это братская страна, которая не вводила против России санкции и не поставляла оружие Украине. Также можно поддержать Венгрию, она тоже не поставляет оружие Украине, или Словакию, отказавшуюся от этого. Еще один вариант – сборная Грузии, ведь это государство также не поставляет оружие на Украину и отношения Грузии с Россией в последнее время налаживаются.
Есть вариант поддержать представителей РПЛ. Среди них два албанских футболиста (Марио Митай из "Локомотива" и Мирлинд Даку из "Рубина"), словенец Ванья Дркушич из "Сочи" и серб Срджан Бабич из московского "Спартака".
Ну а можно вообще ни за кого не болеть и просто поддержать красивый футбол.
Какие матчи уже прошли?
Несколько матчей Евро-2024 уже состоялось. Германия обыграла Шотландию 5:1, Венгрия уступила Швейцарии 1:3, Испания разгромила Хорватию 3:0, Италия выиграла у Албании 2:1, Словения и Дания сыграли вничью 1:1, Сербия минимально проиграла Англии (0:1), Нидерланды победили Польшу 2:1, Румыния разгромила Украину со счетом 3:0, Словакия сенсационно стала победителем в матче с Бельгией (1:0), а Франция переиграла Австрию со счетом 1:0.
Где посмотреть программу матчей?
Программу всех матчей Евро-2024 можно посмотреть на спортивных ресурсах в интернете, в том числе на сайтах "Чемпионат", "Матч ТВ", Sports.ru и других ресурсах.
Когда будет плей-офф и финал?
До 26 июня будет идти групповой этап. С 29 июня по 2 июля будут матчи 1/8 финала турнира. Четвертьфиналы пройдут 5 и 6 июля, затем 9 и 10 июля запланированы полуфиналы и 14 июля будет финал в Берлине.
10:04:54 18-06-2024
За словаков, их Фицо гомик подстрелил
10:34:31 18-06-2024
Чемп начался три дня назад, чего трындеть
10:55:47 18-06-2024
хорошо что нащих нет. Хоть не опозорятся.
10:56:05 18-06-2024
За словаков
11:35:56 18-06-2024
Для меня ЧЕ закончился в 2000. А лучший - 1988. Да СССР проигал, но какие вывески были: ФРГ, Нидерланды, СССР, Италия, Испания, Ирландия, Дания, Англия. Меньшеигр, но были команджы. И сейчас - Албания)))))
11:39:56 18-06-2024
За КНДР
11:52:04 18-06-2024
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