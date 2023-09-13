Ким Чен Ын рассказал о визите в РФ на фоне борьбы справедливости с несправедливостью

Лидеры государств обсудили военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове

13 сентября 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео BBC News

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что его визит в Россию прошел в период, когда на международной арене идет ожесточенное противоборство, сообщает РИА Новости.

"Разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", – сказал он во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Он рассказал, что обсудил с Путиным военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове и пришли к единому мнению о необходимости укрепления стратегического и тактического взаимодействия для защиты суверенного права безопасности.

Лидер КНДР уверен, что встреча станет началом "нерушимых отношений стратегического сотрудничества" между двумя государствами.

Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Хасан в Приморском крае. Переговоры глав государств проходили на космодроме Восточный.