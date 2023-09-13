НОВОСТИПолитика

Ким Чен Ын рассказал о визите в РФ на фоне борьбы справедливости с несправедливостью

Лидеры государств обсудили военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове

13 сентября 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео BBC News
Фото: кадр из видео BBC News

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что его визит в Россию прошел в период, когда на международной арене идет ожесточенное противоборство, сообщает РИА Новости.

"Разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", – сказал он во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Он рассказал, что обсудил с Путиным военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове и пришли к единому мнению о необходимости укрепления стратегического и тактического взаимодействия для защиты суверенного права безопасности.

Лидер КНДР уверен, что встреча станет началом "нерушимых отношений стратегического сотрудничества" между двумя государствами.

Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Хасан в Приморском крае. Переговоры глав государств проходили на космодроме Восточный.

Фото: unsplash.com

Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет в "одном окопе" с Россией

Комментируя развитие конфликта на Украине, она заявила, что Соединённые Штаты провоцируют нестабильность в мире, накачивая Киев оружием
НОВОСТИПолитика
Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:39:06 13-09-2023

Да уж. Кто бы мог подумать про такого пассажира, до 2022 года

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:54 13-09-2023

Гость (17:39:06 13-09-2023) Да уж. Кто бы мог подумать про такого пассажира, до 2022 год... Трамп в 2018 подгонял авианосцы к корейскому полуострову.Подумал-подумал,да назад отогнал.Чего-то передумал,прикинул как-то,вот и передумал...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:09 13-09-2023

Гость (18:00:54 13-09-2023) Трамп в 2018 подгонял авианосцы к корейскому полуострову.По... Жалко стало Ына

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:41 13-09-2023

Я купил журнал "Корея" — там тоже хорошо

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров