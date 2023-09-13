Ким Чен Ын рассказал о визите в РФ на фоне борьбы справедливости с несправедливостью
Лидеры государств обсудили военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
13 сентября 2023, 17:05, ИА Амител
Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что его визит в Россию прошел в период, когда на международной арене идет ожесточенное противоборство, сообщает РИА Новости.
"Разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", – сказал он во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.
Он рассказал, что обсудил с Путиным военно-политическую ситуацию в Европе и на Корейском полуострове и пришли к единому мнению о необходимости укрепления стратегического и тактического взаимодействия для защиты суверенного права безопасности.
Лидер КНДР уверен, что встреча станет началом "нерушимых отношений стратегического сотрудничества" между двумя государствами.
Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Хасан в Приморском крае. Переговоры глав государств проходили на космодроме Восточный.
17:39:06 13-09-2023
Да уж. Кто бы мог подумать про такого пассажира, до 2022 года
18:00:54 13-09-2023
Гость (17:39:06 13-09-2023) Да уж. Кто бы мог подумать про такого пассажира, до 2022 год... Трамп в 2018 подгонял авианосцы к корейскому полуострову.Подумал-подумал,да назад отогнал.Чего-то передумал,прикинул как-то,вот и передумал...
18:34:09 13-09-2023
Гость (18:00:54 13-09-2023) Трамп в 2018 подгонял авианосцы к корейскому полуострову.По... Жалко стало Ына
18:40:41 13-09-2023
Я купил журнал "Корея" — там тоже хорошо