Обстановка никогда не была настолько опасной, считает лидер КНДР

22 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Северная Корея / Фото: unsplash.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове крайне сложная и может привести к "самой разрушительной термоядерной войне". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в столь опасной и острой конфронтации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", – сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер отметил, что после переговоров с США в КНДР лишь убедились во враждебности нынешней политики Вашингтона.

Ранее Ким Че Ын поручил обеспечить полную готовность к войне. Он указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи и заявил, что Запад усиливает напряжение в разных точках мира.