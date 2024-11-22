НОВОСТИПолитика

Ким Чен Ын заявил о приближении страшной термоядерной войны

Обстановка никогда не была настолько опасной, считает лидер КНДР

22 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Северная Корея / Фото: unsplash.com
Северная Корея / Фото: unsplash.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове крайне сложная и может привести к "самой разрушительной термоядерной войне". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в столь опасной и острой конфронтации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", – сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер отметил, что после переговоров с США в КНДР лишь убедились во враждебности нынешней политики Вашингтона.

Ранее Ким Че Ын поручил обеспечить полную готовность к войне. Он указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи и заявил, что Запад усиливает напряжение в разных точках мира.

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика
США Армия конфликт КНДР

Комментарии 4

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Гость

11:24:58 22-11-2024

Блин

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Гость

12:28:59 22-11-2024

Он в Швейцарии учился. Говорят, очень скромный был мальчик, застенчивый.

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Гость

13:06:28 22-11-2024

Гость (12:28:59 22-11-2024) Он в Швейцарии учился. Говорят, очень скромный был мальчик, ... Их в детстве сильно дрючили сверстники, кого из за того что жирный, кого из за маленького роста ...
Щас они и отыгрываются

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Гость из будущего

15:02:42 22-11-2024

То есть налоги можно уже не платить, да?

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