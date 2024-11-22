Ким Чен Ын заявил о приближении страшной термоядерной войны
Обстановка никогда не была настолько опасной, считает лидер КНДР
22 ноября 2024, 10:50, ИА Амител
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове крайне сложная и может привести к "самой разрушительной термоядерной войне". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в столь опасной и острой конфронтации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", – сказал Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер отметил, что после переговоров с США в КНДР лишь убедились во враждебности нынешней политики Вашингтона.
Ранее Ким Че Ын поручил обеспечить полную готовность к войне. Он указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи и заявил, что Запад усиливает напряжение в разных точках мира.
11:24:58 22-11-2024
Блин
12:28:59 22-11-2024
Он в Швейцарии учился. Говорят, очень скромный был мальчик, застенчивый.
13:06:28 22-11-2024
Гость (12:28:59 22-11-2024) Он в Швейцарии учился. Говорят, очень скромный был мальчик, ... Их в детстве сильно дрючили сверстники, кого из за того что жирный, кого из за маленького роста ...
Щас они и отыгрываются
15:02:42 22-11-2024
То есть налоги можно уже не платить, да?