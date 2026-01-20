Кино, шипы и парфюм. Чем прославился скончавшийся модельер Валентино Гаравани

Популярный кутюрье начал с "Белой коллекции", но знаменитым его сделал фирменный красный цвет

20 января 2026, 13:30, ИА Амител

Валентино Гаравани / Фото: соцсети

Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани скончался в своей римской резиденции на 94-м году жизни. Создатель бизнес-империи, один из символов гламура, явивший миру фирменный цвет "красный Валентино". Рассказываем, чем он известен, и напоминаем некоторые яркие моменты биографии.

Кто такой Валентино Гаравани?

Знаменитый кутюрье, владелец модного дома, названного его именем. Гаравани находился в одном ряду с выдающимися модельерами современности – такими как Джорджо Армани (умер в сентябре 2025 года) и Карл Лагерфельд (скончался в 2017-м).

Как он основал свой знаменитый модный дом?

Модой Гаравани увлекался с детства. В 17 лет переехал из Италии в Париж, где изучал дизайн в Школе изящных искусств и ателье Жана Дессе, а также осваивал танцевальное искусство.

Получив необходимые навыки, в 1959 году он возвращается в Рим и открывает дом моды Valentino.

Кто были клиентами модного дома Valentino?

Одной из первых известных клиенток Valentino стала вдова 35-го президента США Джона Кеннеди – Жаклин Кеннеди. Вскоре после гибели супруга, в 1964-м, она оформила заказ на шесть платьев, которые носила во время траура. Это событие привлекло мировое внимание к детищу Гаравани.

Поворотным пунктом в карьере стала "Белая коллекция" (в которой, кстати, впервые появился логотип V), представленная в 1967 году. Среди его клиенток были Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди, принцесса Маргарет, принцесса Монако и певица Грейс Келли.

В 1968 году мировые модные журналы опубликовали фото Жаклин Кеннеди в кружевном платье от Valentino на ее свадьбе с миллиардером Аристотелем Онассисом. Это закрепило за Гаравани статус модельера высших кругов. В его нарядах выходили замуж Элизабет Тейлор, Ники Хилтон, Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Энн Хэтэуэй и другие известные дамы.

Где были открыты бутики модного дома Valentino?

В Риме, Милане, Токио, Нью-Йорке, Париже, Москве и других крупных городах. Всего в мире было открыто свыше 1,5 тысячи бутиков в более чем 100 странах.

Когда появился фирменный цвет "красный Валентино"?

Первые красные платья с ярким оттенком Гаравани создал еще в конце 1950-х – начале 1960-х. Тогда же появился и бренд "красный Валентино".

Что способствовало росту популярности одежды от Valentino?

У модного дома Гаравани сложились теплые отношения с кинематографистами. В фильме Феллини "Сладкая жизнь", вышедшем в 1960 году, актриса Анита Экберг была одета исключительно в наряды от Valentino. С тех пор в различных картинах платья и обувь этого модного дома появлялись регулярно. Кстати, сам Гаравани тоже однажды предстал на экране – в роли самого себя в ленте "Дьявол носит Prada".

Что еще создал модный дом Гаравани, кроме моделей женской одежды?

В 1978 году был создан парфюм Valentino, а в 2010-м – культовая женская обувь с шипами.

Когда Валентино Гаравани оставил мир моды?

Об уходе на пенсию модельер объявил в 2007 году, окончательно ушел на покой в 2008-м. Впрочем, в 2012 году он ненадолго вернулся в индустрию и создал костюмы для гала-представления "Нью-Йорк Cити балета" по просьбе известного хореографа Питера Мартинса.