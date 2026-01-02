Потери года. Кто из знаменитостей умер в 2025 году?

Актеры, режиссеры, певцы, политики, музыканты и спортсмены

02 января 2026, 09:30, ИА Амител

Свеча / Фото: создано в нейросети

В 2025 году мир попрощался с рядом выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в культуре, искусстве и спорте. Вспоминаем о самых известных знаменитостях, которых не стало в уходящем году.

Дэвид Линч

Выдающийся американский режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Постановщик не дожил до своего дня рождения всего четыре дня. Линч – лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2001) и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на "Оскар" за лучшую режиссуру. В 2024 году у Линча диагностировали эмфизему легких. Многие любители кино считают его одним их самых величайших режиссеров, каждый фильм которого – шедевр.

Евгения Добровольская

10 января стало известно, что из жизни ушла актриса театра и кино Евгения Добровольская. Ей было 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По предварительным данным, она наступила на фоне онкологического заболевания. Добровольская за свою карьеру сыграла в 119 фильмах и сериалах.

Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. В 1935 году переехал в Москву, где позднее устроился помощником механика в Научно-исследовательский кинофотоинститут. В конце 40-х годов поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, после чего решил связать свою судьбу с театром. Сниматься в кино начал еще во время учебы, а в 1955 году на экраны вышел первый фильм, где он исполнил главную роль, – "Овод". Наибольшую популярность ему принес фильм "Звезда пленительного счастья", где актер сыграл князя Волконского.

Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Широкую известность Трахтенберг получила благодаря ролям в сериалах "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", а также в фильме "Евротур".

Джин Хэкман

95-летнего голливудского актера и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико 26 февраля. Хэкман – один из главных актеров в истории Голливуда, который прославился работой в культовой картине "Французский связной".

Борис Спасский

Легендарный шахматист умер на 89-м году жизни. Титул чемпиона мира Спасский завоевал в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году он не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5). В 1966 году Спасский завоевал право сыграть в матче за мировую шахматную корону, но уступил Петросяну со счетом 11,5:12,5. Был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973). В составе сборной СССР шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль. В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию.

Бедрос Киркоров

На 93-м году жизни скончался народный артист России, певец Бедрос Киркоров. Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Болгарии. Окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). С 1984 года был солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова.

Лариса Голубкина

На 86-м году жизни скончалась советская и российская актриса Лариса Голубкина. Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В кино дебютировала с роли Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" (1962). Также в ее фильмографии значатся "Сказка о царе Салтане", "Освобождение", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие. Помимо съемок в кино, Голубкина долгие годы была актрисой Центрального академического театра Российской армии.

Левон Оганезов

Музыканта не стало на 84-м году жизни. Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года. Он получил известность не только как композитор и пианист, но и как актер и телеведущий. Широкому зрителю он запомнился по программам "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля" и "Жизнь прекрасна", где выступал в роли соведущего. В кино он снимался в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо" и других картинах.

Вэл Килмер

Вэл Килмер известен по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств и в 1981 году начал выступать в театре. Его первой работой была роль в комедии "Совершенно секретно!" в 1984 году. В 1986-м он исполнил одну из главных ролей в боевике "Лучший стрелок". Одна из самых известных работ Килмера – главная роль в фильме "Бэтмен навсегда". За эту роль он получил свой первый крупный гонорар в размере семи миллионов долларов.

Паша Техник

5 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. С конца марта музыкант находился в коме в Таиланде, врачи не смогли его спасти. Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001-м он основал хип-хоп-группу Kunteynir, а в 2004-м записал в ее составе свой первый альбом. Всего за свою 20-летнюю творческую карьеру Техник выпустил 20 альбомов (с 2004 по 2024 год), шесть мини-альбомов, а также снялся в короткометражке "Затерянный в темноте" (2018) и сериале "Последний рейв" (2019).

Папа римский Франциск

В 2025 году не стало папы римского. Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе и при рождении носил имя Хорхе Марио Бергольо. Папой римским он стал 13 марта 2013 года. До этого в течение 15 лет был архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины.

Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. Начал активно работать в области монументального искусства с 1960-х годов. Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово и другие.

Валентина Талызина

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. Актриса родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебютировала в кино в 1963-м, а всероссийскую известность получила благодаря ролям в культовых фильмах Эльдара Рязанова – "Ирония судьбы" (голос Нади), "Зигзаг удачи" и "Афоня", а также в сериале "Большая перемена", где сыграла Людмилу Калугину.

Джорджо Армани

Итальянский модельер умер на 91-м году жизни. В 1975 году вместе с Серджио Галеотти Армани основал компанию Giorgio Armani S.p.A. и после смерти Галеотти развивал бренд самостоятельно. Компания расширила ассортимент, включив линии Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, а также парфюмерию, аксессуары, предметы интерьера и отели. В 2024 году выручка компании составила 2,4 миллиарда евро.

Оззи Осборн

В этом году умер легендарный рок-музыкант, лидер группы Black Sabbath. Джон Майкл Осборн, больше известный по псевдониму Оззи, родился в 1948 году в Бирмингеме, Великобритания. Рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, которая оказала огромное влияние на появление такого музыкального стиля, как хард-рок и хеви-метал. Неофициально носил титул "Крестного отца хеви-метала". После того как он покинул Black Sabbath, начал сольную карьеру. К декабрю 2010 года было продано свыше 100 млн его пластинок.

Халк Хоган

Хоган начал свою карьеру как рестлер еще в 1977 году. Свыше 30 лет подряд он был одной из главных знаменитостей американского рестлинга. Параллельно стал сниматься в кино – впервые появился на экранах в 1982 году. Позднее снимался в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".

Тигран Кеосаян

В этом году не стало Тиграна Кеосаяна. Известный режиссер и ведущий скончался после продолжительной болезни. Родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец – знаменитый режиссер Эдмонд Кеосаян, снявший "Неуловимых мстителей". Сразу после школы Тигран Кеосаян начал работать на студии "Мосфильм". Позднее окончил ВГИК. Наиболее успешными фильмами режиссера стали "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).

Юрий Николаев

На 77-м году жизни скончался народный артист России Юрий Николаев, один из самых известных телеведущих страны. Он вел такие популярные программы, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Большая перемена", "Танцы со звездами" и "Достояние Республики".

Роберт Редфорд

Легендарный голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Редфорд, известный по фильмам "Великий Гэтсби", "Из Африки" и "Три дня Кондора", в 2019 году перенес операцию шунтирования сердца. В 2002 году был удостоен почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Карьера актера охватывала более шести десятилетий, а его работы стали классикой мирового кино.

Александр Митта

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Среди известных работ режиссера – "Граница. Таежный роман", "Москва, любовь моя", "Экипаж" и другие. Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру" и "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал".

Никита Симонян

На 100-м году жизни скончался выдающийся советский футболист и тренер Никита Симонян. Клубная карьера Симоняна была неразрывно связана с московским "Спартаком". Он четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958). С 160 забитыми мячами Симонян остается лучшим бомбардиром в истории "красно-белых".

Крис Ри

Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри скончался на 75-м году жизни. Крис Ри родился в 1951 году в английском Мидлсбро и получил мировую известность в конце 1980-х. Он стал одним из самых узнаваемых голосов британского блюз-рока благодаря композициям The Road to Hell, On the Beach и рождественскому хиту Driving Home for Christmas, который давно считается классикой праздничного сезона в Великобритании и ежегодно возвращается в чарты в декабре.

Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Вера Алентова получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой в культовом фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Снялась в десятках фильмов.

Брижит Бардо

Легенда французского кино скончалась на 92-м году жизни. Брижит Бардо начала свою карьеру в 1952 году в 18 лет и практически мгновенно была признана секс-символом. Мировая слава пришла к ней после выхода в 1956 году фильма Роже Вадима "И Бог создал женщину", который сделал ее лицом французского кинематографа.