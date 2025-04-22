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Кинотеатры снова откажутся от демонстрации западных фильмов на майские праздники

Ожидается, что акция продлится с 1 по 15 мая

22 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru
Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru

Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Ожидается, что кинотеатры не будут показывать подобный контент с 1 по 15 мая. Из голливудских картин в этот момент выйдут две премьеры – "Расплата 2" и "Громовержцы".

В прошлом году акция "Месяц без "пираток" также была – она продлилась с 18 апреля по 21 мая.

Кино майские праздники кинотеатры
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Комментарии 3

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Гость

17:28:42 22-04-2025

"Любовь и голуби" во всех кинотеатрах города?

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Гость

19:09:49 22-04-2025

Гость (17:28:42 22-04-2025) "Любовь и голуби" во всех кинотеатрах города? ... я бы посмотрел на большом экране да на вип диванчике. хорошо засыпать, когда там про экстрасенсов начинается

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Sic semper tyrannis

07:04:44 23-04-2025

Значит мы едем на шашлыки

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