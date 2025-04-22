Кинотеатры снова откажутся от демонстрации западных фильмов на майские праздники
Ожидается, что акция продлится с 1 по 15 мая
22 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru
Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Ожидается, что кинотеатры не будут показывать подобный контент с 1 по 15 мая. Из голливудских картин в этот момент выйдут две премьеры – "Расплата 2" и "Громовержцы".
В прошлом году акция "Месяц без "пираток" также была – она продлилась с 18 апреля по 21 мая.
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