Кинотеатры снова откажутся от демонстрации западных фильмов на майские праздники

Ожидается, что акция продлится с 1 по 15 мая

22 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru

Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Ожидается, что кинотеатры не будут показывать подобный контент с 1 по 15 мая. Из голливудских картин в этот момент выйдут две премьеры – "Расплата 2" и "Громовержцы".

В прошлом году акция "Месяц без "пираток" также была – она продлилась с 18 апреля по 21 мая.