Киркоров снова обратился к пластическому хирургу
Врач пообещал, что преображение певца станет сенсационным
30 мая 2023, 11:03, ИА Амител
Филипп Киркоров/ Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова видео / соцсети Филиппа Киркорова
Певец Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу, пишет РИА Новости.
"Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику", – сказал он, поделившись кадрами из клиники.
Хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение артиста станет сенсацией.
Ранее Филипп Киркоров признал, что не всегда отличался ангельским характером и по поступкам "бывает козлом".
11:20:48 30-05-2023
Это уже не лечиться, второй М Джексон.
15:20:11 30-05-2023
преображение артиста станет сенсацией --- Грудь женскую, 5-го размера пришьет?