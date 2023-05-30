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Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Врач пообещал, что преображение певца станет сенсационным

30 мая 2023, 11:03, ИА Амител

Филипп Киркоров/ Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова видео / соцсети Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров/ Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова видео / соцсети Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу, пишет РИА Новости.

"Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику", – сказал он, поделившись кадрами из клиники.

Хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение артиста станет сенсацией.

Ранее Филипп Киркоров признал, что не всегда отличался ангельским характером и по поступкам "бывает козлом".

Комментарии 2

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ВВП

11:20:48 30-05-2023

Это уже не лечиться, второй М Джексон.

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Гость

15:20:11 30-05-2023

преображение артиста станет сенсацией --- Грудь женскую, 5-го размера пришьет?

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