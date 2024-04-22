Киркоров заявил, что из-за Пугачевой был "рогоносцем" четыре года
Тем не менее звезда российской эстрады не держит зла на бывшую супругу
22 апреля 2024, 07:31, ИА Амител
Певец Филипп Киркоров признался, что последние четыре года брака с Аллой Пугачевой был "рогоносцем". Пара была жената с 1994 по 2005 год.
По словам артиста, шоумен Максим Галкин* присмотрел себе будущую супругу задолго до свадьбы, "начал ее обхаживать, и она поплыла".
"Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", – сказал Киркоров в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.
Несмотря на это, Киркоров не сердится на Пугачеву — и даже рад, что она нашла человека, с кем с радостью воспитывает детей и встретила старость.
Ранее в апреле певец рассказал, чем похожи все его избранницы.
* Признан в России иностранным агентом
07:41:13 22-04-2024
Это, конечно, было неприятно --- да уж конечно
07:47:07 22-04-2024
А зачем он начал говорить об этом сейчас?
08:02:17 22-04-2024
быстро он переобувается. Была бы пугачиха на коне он бы так сказать не посмел, труханул бы.
08:20:25 22-04-2024
Зачем об этом пишут? По чьему распоряжению почти каждый день он мелькает в новостях?
10:48:46 22-04-2024
Гость (08:20:25 22-04-2024) Зачем об этом пишут? По чьему распоряжению почти каждый ден... Пятая колонна размещает негатив об оставшихся на Родине артистах
08:44:00 22-04-2024
Ему надо было идти на разведчика. Про советских артисток столько рассказов ходило, когда они были в турах по городам ... Лучше бы молчал.
10:33:19 22-04-2024
Уже готов рога надеть лишь бы не забывали. Страшно подумать что дальше придумает рассказать.
11:39:32 22-04-2024
Гость (10:33:19 22-04-2024) Уже готов рога надеть лишь бы не забывали. Страшно подумать ... Метко !
11:05:50 22-04-2024
Всё, самые близкие сочли, что Пугачёвой можно на голову наступить, чтобы самому не утонуть. Ждём с подобным Орбакайте и внуков.
12:23:24 22-04-2024
Да ладно, похоже, что изменяла. У них там это похоже не редкость. Другое дело, что если бы не уехала, он мог и промолчать. Ну так отъезд это не только плюсы, есть и минусы
15:34:28 22-04-2024
Вчера попался ролик, где Панин всех «спалил». Рассказывал, что перед юбилеем Пугачевой ему звонили и писали некие люди с настойчивыми пожеланиями разместить в соцсетях поздравление Алле. Он отмахивался, что видел её всего один раз; но ему отвечали, что всё равно надо поздравить. Вот и весь фокус, пиар-команда артистки работает, создает видимость мнимой популярности и востребованности.
16:52:42 22-04-2024
Гость (10:33:19 22-04-2024) Уже готов рога надеть лишь бы не забывали. Страшно подумать ... Уверен, что из всего запаса клубнички этот случай покажется обыденным.