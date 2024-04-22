Киркоров заявил, что из-за Пугачевой был "рогоносцем" четыре года

Тем не менее звезда российской эстрады не держит зла на бывшую супругу

22 апреля 2024, 07:31, ИА Амител

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Певец Филипп Киркоров признался, что последние четыре года брака с Аллой Пугачевой был "рогоносцем". Пара была жената с 1994 по 2005 год.

По словам артиста, шоумен Максим Галкин* присмотрел себе будущую супругу задолго до свадьбы, "начал ее обхаживать, и она поплыла".

"Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", – сказал Киркоров в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.

Несмотря на это, Киркоров не сердится на Пугачеву — и даже рад, что она нашла человека, с кем с радостью воспитывает детей и встретила старость.

Ранее в апреле певец рассказал, чем похожи все его избранницы.

* Признан в России иностранным агентом