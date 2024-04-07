Киркоров рассказал, чем похожи все его избранницы
Их имена начинаются на одну и ту же букву
07 апреля 2024, 11:01, ИА Амител
Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru
Российский певец Филипп Киркоров на шоу "Маска" рассказал о том, что общего у всех его избранниц. Информацией он поделился в эфире НТВ.
Артиста спросили о том, что он может рассказать о себе.
"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Киркоров.
Ранее сообщалось, что солист группы "Любэ" Николай расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Певец прибыл в клинику в сопровождении личного врача. Медики проведут Расторгуеву полное обследование.
11:07:58 07-04-2024
Какая ценная информация о жизни короля...
12:35:40 07-04-2024
Вот кому это нужно? Или по чьему указанию распространяют это?
14:18:24 07-04-2024
Почему он об Алле Борисовна говорит во множественном числе?
15:01:12 07-04-2024
Вы всё тнт будете цитировать!? Или только выборочно?
15:28:11 07-04-2024
Все мои бывшие женщины начинались на букву "А - хорошо, что не на Б. Косноязычная Филькина грамота
17:50:14 07-04-2024
Кадык - вот что общего у его избранниц
18:32:19 07-04-2024
А. Антон? Алексей? Александр? Аввакум?
20:36:45 07-04-2024
да будь ты и бабкой преклонных годов, и то без упорства и лени, Филя на тебя залезть готов, если твое имя на А начинается.... немного рифма поломалась. простите
11:01:11 08-04-2024
"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Киркоров.
Филипп, не женщины начинались, а их имена....
15:54:53 08-04-2024
Гость (11:01:11 08-04-2024) "Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Ки... Он армянин, ему простительно. )))