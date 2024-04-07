Киркоров рассказал, чем похожи все его избранницы

Их имена начинаются на одну и ту же букву

07 апреля 2024, 11:01, ИА Амител

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Российский певец Филипп Киркоров на шоу "Маска" рассказал о том, что общего у всех его избранниц. Информацией он поделился в эфире НТВ.

Артиста спросили о том, что он может рассказать о себе.

"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что солист группы "Любэ" Николай расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Певец прибыл в клинику в сопровождении личного врача. Медики проведут Расторгуеву полное обследование.