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Киркоров рассказал, чем похожи все его избранницы

Их имена начинаются на одну и ту же букву

07 апреля 2024, 11:01, ИА Амител

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru
Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Российский певец Филипп Киркоров на шоу "Маска" рассказал о том, что общего у всех его избранниц. Информацией он поделился в эфире НТВ.

Артиста спросили о том, что он может рассказать о себе.

"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что солист группы "Любэ" Николай расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Певец прибыл в клинику в сопровождении личного врача. Медики проведут Расторгуеву полное обследование.

Знаменитости

Комментарии 10

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Гость

11:07:58 07-04-2024

Какая ценная информация о жизни короля...

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Гость

12:35:40 07-04-2024

Вот кому это нужно? Или по чьему указанию распространяют это?

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Гость

14:18:24 07-04-2024

Почему он об Алле Борисовна говорит во множественном числе?

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Гость

15:01:12 07-04-2024

Вы всё тнт будете цитировать!? Или только выборочно?

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Гость

15:28:11 07-04-2024

Все мои бывшие женщины начинались на букву "А - хорошо, что не на Б. Косноязычная Филькина грамота

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Гость

17:50:14 07-04-2024

Кадык - вот что общего у его избранниц

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Гость

18:32:19 07-04-2024

А. Антон? Алексей? Александр? Аввакум?

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Гость

20:36:45 07-04-2024

да будь ты и бабкой преклонных годов, и то без упорства и лени, Филя на тебя залезть готов, если твое имя на А начинается.... немного рифма поломалась. простите

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Гость

11:01:11 08-04-2024

"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Киркоров.
Филипп, не женщины начинались, а их имена....

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Гость

15:54:53 08-04-2024

Гость (11:01:11 08-04-2024) "Все мои бывшие женщины начинались на букву "А", - сказал Ки... Он армянин, ему простительно. )))

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