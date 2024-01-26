НОВОСТИЭкономика

Китай разрешил поставки свинины из России после 15-летнего запрета

Теперь российское мясо отправится в соседнее государство

26 января 2024, 13:16, ИА Амител

Свиньи в загоне / Фото: unsplash.com
Свиньи в загоне / Фото: unsplash.com

Китай с 24 января разрешил импорт свинины из России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

"Отныне разрешен импорт российской свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям", – говорится в опубликованном документе.

Планируется, что российская свинина в течение нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

Стоит отметить, что Китай ежегодно закупает 2,5-3 млн тонн продукции свиноводства – это крупнейший импортер свинины, на страну приходится более половины мирового потребления этого мяса.

Как уточняет "Парламентская газета", Китай разрешил поставки свинины из России в сентябре 2023 года после 15-летнего запрета.

Ранее сообщали, что резкий рост на курицу в России в 2023 году произошел из-за крупных поставок в дружественные страны, в том числе и в Китай.

Говядина / Фото: unsplash.com

Правда ли, что в России дорожает говядина и с чем это связано?

Ранее СМИ сообщали о значительном подорожании мяса курицы, индейки и свинины
НОВОСТИОбщество
Россия Китай Продукты Импорт

Комментарии 7

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Гость

13:19:55 26-01-2024

Ждем повышение цен как с яйцами

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Гость

13:26:34 26-01-2024

Ну нормально, курятину в африку, свинину в китай, говядину бы еще куда пристроить.

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Гость

14:49:03 26-01-2024

Китай просто так ничего не делает, если здесь дал, то ищите в каком месте забрал.

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Гость

16:35:55 26-01-2024

Радость то какая, теперь и свинина будет космической.

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Гость

08:32:23 27-01-2024

Гость (16:35:55 26-01-2024) Радость то какая, теперь и свинина будет космической. ... Она и сейчас по высокой цене

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Гость

23:14:17 26-01-2024

И гречку в Китай вывозят, а самим в 2 раза дороже приходится покупать

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Шизиг вегетарианец

21:55:36 28-01-2024

А почему бы крупы на гарнир у нас, в России, не закупать, типа гречихи, пшена или т.п. для разнообразия? И всем хорошо и не больно! Или их обязывают есть рис в обязательном порядке?

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