Китай разрешил поставки свинины из России после 15-летнего запрета

Теперь российское мясо отправится в соседнее государство

26 января 2024, 13:16, ИА Амител

Свиньи в загоне / Фото: unsplash.com

Китай с 24 января разрешил импорт свинины из России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

"Отныне разрешен импорт российской свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям", – говорится в опубликованном документе.

Планируется, что российская свинина в течение нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

Стоит отметить, что Китай ежегодно закупает 2,5-3 млн тонн продукции свиноводства – это крупнейший импортер свинины, на страну приходится более половины мирового потребления этого мяса.

Как уточняет "Парламентская газета", Китай разрешил поставки свинины из России в сентябре 2023 года после 15-летнего запрета.

Ранее сообщали, что резкий рост на курицу в России в 2023 году произошел из-за крупных поставок в дружественные страны, в том числе и в Китай.