Китай разрешил поставки свинины из России после 15-летнего запрета
Теперь российское мясо отправится в соседнее государство
26 января 2024, 13:16, ИА Амител
Китай с 24 января разрешил импорт свинины из России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
"Отныне разрешен импорт российской свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям", – говорится в опубликованном документе.
Планируется, что российская свинина в течение нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.
Стоит отметить, что Китай ежегодно закупает 2,5-3 млн тонн продукции свиноводства – это крупнейший импортер свинины, на страну приходится более половины мирового потребления этого мяса.
Как уточняет "Парламентская газета", Китай разрешил поставки свинины из России в сентябре 2023 года после 15-летнего запрета.
Ранее сообщали, что резкий рост на курицу в России в 2023 году произошел из-за крупных поставок в дружественные страны, в том числе и в Китай.
13:19:55 26-01-2024
Ждем повышение цен как с яйцами
13:26:34 26-01-2024
Ну нормально, курятину в африку, свинину в китай, говядину бы еще куда пристроить.
14:49:03 26-01-2024
Китай просто так ничего не делает, если здесь дал, то ищите в каком месте забрал.
16:35:55 26-01-2024
Радость то какая, теперь и свинина будет космической.
08:32:23 27-01-2024
Гость (16:35:55 26-01-2024) Радость то какая, теперь и свинина будет космической. ... Она и сейчас по высокой цене
23:14:17 26-01-2024
И гречку в Китай вывозят, а самим в 2 раза дороже приходится покупать
21:55:36 28-01-2024
А почему бы крупы на гарнир у нас, в России, не закупать, типа гречихи, пшена или т.п. для разнообразия? И всем хорошо и не больно! Или их обязывают есть рис в обязательном порядке?