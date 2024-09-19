Китайские ученые хотят с Луны "метать" ресурсы на Землю

Полезные грузы можно будет отправлять дважды в день

19 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Снимок Луны / Фото: NASA / unsplash.com

Ученые из Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии планируют создать установку для доставки ресурсов с Луны на Землю, которая бы работала по принципу метания молота в легкой атлетике, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Изобретатели уверяют, что благодаря высокому вакууму и низкой гравитации на Луне полезные грузы можно будет отправлять дважды в день, а стоимость такой транспортировки будет на 90% дешевле цены уже существующих способов.

"Поскольку установка будет потреблять только электричество и не будет нуждаться в топливе, то она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации", – рассказали ученые.

Важнейшей задачей работы установки станет добыча гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле. Такой опыт поможет развитию способов добычи полезных ископаемых в космосе и тяжелых ракет-носителей.

Разработчики предполагают, что пуск установки мог бы стать частью совместного российско-китайского проекта по строительству исследовательской станции на южном полюсе Луны к 2035 году. Напомним, что межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции было подписано 25 ноября 2022 года.

Ранее на обратной стороне Луны успешно сел модуль китайского зонда, запрограммированный доставить около двух килограммов образцов грунта.