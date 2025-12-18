Китайским полицейским выдали уникальные ИИ-очки

Они могут переводить надписи на десять языков и дополняют реальность

18 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Снежный Китай / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В полиции Китая неуклонно расширяется применение инновационных технических решений. В городе Чанша, что в провинции Хунань, сотрудники дорожной полиции начали применять в своей деятельности "интеллектуальные" очки, использующие принципы искусственного интеллекта.

По информации портала Sinchew, внешне эти очки практически неотличимы от обычных, но обладают широким спектром высокотехнологичных возможностей. Ключевым элементом устройства является встроенная видеокамера, способная идентифицировать автомобильные номера и лица людей с расстояния до четырех метров. Вся полученная информация может быть сохранена во встроенной памяти.

Другой полезной опцией является интегрированный переводчик, поддерживающий десять языков. Это должно облегчить взаимодействие полицейских с иностранцами и туристами, устраняя языковые трудности при ежедневном патрулировании. Энергии аккумулятора хватает на полноценную восьмичасовую смену, обеспечивая автономную работу устройства.

Внедрение подобных разработок является частью масштабной программы по цифровой модернизации правоохранительной системы КНР. Эти гаджеты призваны оптимизировать процесс патрулирования, ускорить процедуру проверки автотранспортных средств и облегчить труд сотрудников в многоязычной городской среде.