Китайским полицейским выдали уникальные ИИ-очки

Они могут переводить надписи на десять языков и дополняют реальность

18 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Снежный Китай / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Снежный Китай / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В полиции Китая неуклонно расширяется применение инновационных технических решений. В городе Чанша, что в провинции Хунань, сотрудники дорожной полиции начали применять в своей деятельности "интеллектуальные" очки, использующие принципы искусственного интеллекта.

По информации портала Sinchew, внешне эти очки практически неотличимы от обычных, но обладают широким спектром высокотехнологичных возможностей. Ключевым элементом устройства является встроенная видеокамера, способная идентифицировать автомобильные номера и лица людей с расстояния до четырех метров. Вся полученная информация может быть сохранена во встроенной памяти.

Другой полезной опцией является интегрированный переводчик, поддерживающий десять языков. Это должно облегчить взаимодействие полицейских с иностранцами и туристами, устраняя языковые трудности при ежедневном патрулировании. Энергии аккумулятора хватает на полноценную восьмичасовую смену, обеспечивая автономную работу устройства.

Внедрение подобных разработок является частью масштабной программы по цифровой модернизации правоохранительной системы КНР. Эти гаджеты призваны оптимизировать процесс патрулирования, ускорить процедуру проверки автотранспортных средств и облегчить труд сотрудников в многоязычной городской среде.

Наука Китай

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

00:16:05 19-12-2025

ничего уникального, такие очки в ходу уже 2 года, у нащ\шего учителя китайского тоже такие. и там еще 2 видеокамеры - можно видосики снимать скрытно, оч удобно для блогеров и пр.

Не надо уникальными называть достаточно простые и доступные гаджеты

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:26 19-12-2025

Обязать всех ходить в очках с камерой, всю информацию на сервер в обработку. За списание очков штраф 30 т.руб и домашний арест на 2 года. Инцидентов уменьшится.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:33:18 19-12-2025

Вспомнился тот китаец, что продавал очки в автобусе.

  0 Нравится
Ответить
