Клещи покусали 113 жителей Алтайского края за неделю

Пик активности этих членистоногих ожидают в мае

20 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Клещ сидит на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 113 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 180 человек из 38 районов. Среди них – 74 ребенка до 14 лет.

Также выявили один случай заболевания сибирским клещевым тифом у взрослого жителя Рубцовска.

Пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае. Однако риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Ранее в Роспотребнадзоре региона рассказали, что клещей в 2024 году на Алтае ожидается много.