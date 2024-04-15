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Улицы и водоемы Барнаула обработают от комаров. Список локаций

На эти цели потратят более полумиллиона рублей

15 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com
Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Мэрия Барнаула закажет услуги по обработке города от комаров. Начальная цена контракта составила 514,8 тыс. рублей, следует из данных ЕИС "Закупки".

Обработке подлежат общественные и прибрежные территории. В список вошли:

  • Нагорный парк;
  • аллея на проспекте Ленина (от Мало-Тобольской до площади Октября);
  • сквер Химиков;
  • Обской бульвар;
  • Ленинградская аллея;
  • площадь Мира;
  • Мизюлинская роща;
  • аллея на Георгия Исакова;
  • территория от улицы Малахова до улицы Матросова;
  • зелёная зона от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;
  • Зеленый сквер на проспекте Ленина, 90;
  • сквер на улице Панфиловцев, 22;
  • сквер на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова;
  • сквер у Мемориала Славы;
  • парк "Юбилейный";
  • проспект Энергетиков;
  • протока Оби в поселке Ильича;
  • реки Ляпиха и Землянуха;
  • озеро Пионерское;
  • озеро в микрорайоне Докучаевский;
  • водоем в парке "Юбилейный";
  • и некоторые другие.

Как заметил "Толк", помимо этого, в Барнауле разыгрывают и уже разыграли целый ряд других лотов по борьбе с комарами и клещами.

Ранее сообщили, что с начала сезона клещей от их укусов пострадали уже 67 жителей Алтайского края.

Барнаул комары

Комментарии 3

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гоша

12:29:52 15-04-2024

а меланжевый парк кто будет спасать от кровососущих и прочих гадов?

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Гость

18:14:09 15-04-2024

С экологической, экономической и эстетической стороны лучше благоустраивать и убирать город, чем травить все живое.

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гость

21:21:11 15-04-2024

парк "Изумрудный" не вижу

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