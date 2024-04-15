Улицы и водоемы Барнаула обработают от комаров. Список локаций

На эти цели потратят более полумиллиона рублей

15 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Мэрия Барнаула закажет услуги по обработке города от комаров. Начальная цена контракта составила 514,8 тыс. рублей, следует из данных ЕИС "Закупки".

Обработке подлежат общественные и прибрежные территории. В список вошли:

Нагорный парк;

аллея на проспекте Ленина (от Мало-Тобольской до площади Октября);

сквер Химиков;

Обской бульвар;

Ленинградская аллея;

площадь Мира;

Мизюлинская роща;

аллея на Георгия Исакова;

территория от улицы Малахова до улицы Матросова;

зелёная зона от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;

Зеленый сквер на проспекте Ленина, 90;

сквер на улице Панфиловцев, 22;

сквер на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова;

сквер у Мемориала Славы;

парк "Юбилейный";

проспект Энергетиков;

протока Оби в поселке Ильича;

реки Ляпиха и Землянуха;

озеро Пионерское;

озеро в микрорайоне Докучаевский;

водоем в парке "Юбилейный";

и некоторые другие.

Как заметил "Толк", помимо этого, в Барнауле разыгрывают и уже разыграли целый ряд других лотов по борьбе с комарами и клещами.

Ранее сообщили, что с начала сезона клещей от их укусов пострадали уже 67 жителей Алтайского края.