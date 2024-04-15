Улицы и водоемы Барнаула обработают от комаров. Список локаций
На эти цели потратят более полумиллиона рублей
15 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Комар на коже человека / Фото: pxhere.com
Мэрия Барнаула закажет услуги по обработке города от комаров. Начальная цена контракта составила 514,8 тыс. рублей, следует из данных ЕИС "Закупки".
Обработке подлежат общественные и прибрежные территории. В список вошли:
- Нагорный парк;
- аллея на проспекте Ленина (от Мало-Тобольской до площади Октября);
- сквер Химиков;
- Обской бульвар;
- Ленинградская аллея;
- площадь Мира;
- Мизюлинская роща;
- аллея на Георгия Исакова;
- территория от улицы Малахова до улицы Матросова;
- зелёная зона от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;
- Зеленый сквер на проспекте Ленина, 90;
- сквер на улице Панфиловцев, 22;
- сквер на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова;
- сквер у Мемориала Славы;
- парк "Юбилейный";
- проспект Энергетиков;
- протока Оби в поселке Ильича;
- реки Ляпиха и Землянуха;
- озеро Пионерское;
- озеро в микрорайоне Докучаевский;
- водоем в парке "Юбилейный";
- и некоторые другие.
Как заметил "Толк", помимо этого, в Барнауле разыгрывают и уже разыграли целый ряд других лотов по борьбе с комарами и клещами.
Ранее сообщили, что с начала сезона клещей от их укусов пострадали уже 67 жителей Алтайского края.
12:29:52 15-04-2024
а меланжевый парк кто будет спасать от кровососущих и прочих гадов?
18:14:09 15-04-2024
С экологической, экономической и эстетической стороны лучше благоустраивать и убирать город, чем травить все живое.
21:21:11 15-04-2024
парк "Изумрудный" не вижу