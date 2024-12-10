Она не растает полностью и навсегда, но льда в некоторые годы может быть очень мало

10 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Лед / Фото: unsplash.com / Davide Cantelli

В ближайшие десятилетия Арктика не растает полностью и навсегда, однако в какие-то годы льда в Северном Ледовитом океане может оказаться очень мало. Об этом сообщает РИА Новости.

Восточная часть Северного морского пути, скованная льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре 2050-2060 годов.

"Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт, и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам", – отметил эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Такие данные приводят в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России. Его опубликовали в 2022 году.