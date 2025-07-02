Сенатор заявил, что диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее гражданам

Со слов Андрея Клишаса, те, кто не согласен с российскими законами, будет жить в местах лишения свободы

02 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Никакие диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

"Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН", — написал сенатор в телеграм-канале.

Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.

В конце июня стало известно, что из края выдворят 29 нелегальных мигрантов.