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Сенатор заявил, что диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее гражданам

Со слов Андрея Клишаса, те, кто не согласен с российскими законами, будет жить в местах лишения свободы

02 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Никакие диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

"Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН", — написал сенатор в телеграм-канале.

Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.

В конце июня стало известно, что из края выдворят 29 нелегальных мигрантов.

Мигранты

Комментарии 7

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Гость

16:47:44 02-07-2025

Он сам то в это верит?)

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Гость

17:59:13 02-07-2025

Гость (16:47:44 02-07-2025) Он сам то в это верит?)... Верит!
Потому что он живёт на другой планете!...

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Гость

17:35:29 02-07-2025

Говорит правильно. Ещё бы делалось всё для этого.

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Гость

17:53:19 02-07-2025

Никаких диаспор не должно быть. Вот с этого надо начинать. А потом все остальное.

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Гость

17:58:23 02-07-2025

Кажется этот сенатор опоздал!...

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Гость

18:20:53 02-07-2025

Диаспоры - это бандформирования. Их не должно быть.

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Гость

06:15:54 03-07-2025

Т.е. сбивший сотрудника ФСБ азер всё же сядет? И на какие шиши проводилась свадьба Адама Кадырова налоговая разберётся?

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