Сенатор заявил, что диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее гражданам
Со слов Андрея Клишаса, те, кто не согласен с российскими законами, будет жить в местах лишения свободы
02 июля 2025, 16:40, ИА Амител
Никакие диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН", — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.
В конце июня стало известно, что из края выдворят 29 нелегальных мигрантов.
16:47:44 02-07-2025
Он сам то в это верит?)
17:59:13 02-07-2025
Гость (16:47:44 02-07-2025) Он сам то в это верит?)... Верит!
Потому что он живёт на другой планете!...
17:35:29 02-07-2025
Говорит правильно. Ещё бы делалось всё для этого.
17:53:19 02-07-2025
Никаких диаспор не должно быть. Вот с этого надо начинать. А потом все остальное.
17:58:23 02-07-2025
Кажется этот сенатор опоздал!...
18:20:53 02-07-2025
Диаспоры - это бандформирования. Их не должно быть.
06:15:54 03-07-2025
Т.е. сбивший сотрудника ФСБ азер всё же сядет? И на какие шиши проводилась свадьба Адама Кадырова налоговая разберётся?