29 нелегальных мигрантов выдворят из Алтайского края по итогам рейдов

В рамках первого этапа операции "Нелегал-2025" силовики проверили более 1,7 тысячи объектов и свыше 5,5 тысяч иностранцев

27 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Операция "Нелегал-2025" / Фото: пресс-служба полиции Алтайского края

В Алтайском крае подвели итоги первого этапа межведомственной операции "Нелегал-2025". Как сообщает пресс-служба алтайской полиции, по итогам рейдов правоохранители выявили 29 иностранцев, которые нелегально находились в России — 14 из них уже выдворили, еще 15 депортируют в ближайшее время.

Операция проводилась сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с региональным УФСБ и Росгвардией. Силовики нагрянули на стройки, в объекты торговли, туристической отрасли, сельского хозяйства и в жилой сектор.

В частности, масштабный рейд состоялся в Первомайском районе — там сейчас активно строятся коттеджи. Стражи правопорядка проверили документы и разрешения как у бригад работников, так и у принимающей стороны.

Всего за 10 дней операции было проверено более 1,7 тысячи объектов и свыше 5,5 тысяч иностранцев. Пресечено 361 административное правонарушение: 46 фактов неподачи ежегодного уведомления о подтверждении проживания в РФ, девять несоблюдений правил въезда, 16 случаев нарушения заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. В 29 случаях речь идет о несоблюдении режима пребывания на территории России, в 97 — о нарушении принимающей стороной обязанностей, связанных с миграционным учетом. Еще 76 нарушений пресечены в области трудовой деятельности, выявлено 65 фактов неуведомления или нарушения установленного порядка о привлечении к трудовой деятельности в России иностранца.

Кроме того, в ходе операции возбудили одно уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Жительница Барнаула в заброшенном доме фиктивно поставила на учет пятерых иностранцев.