29 нелегальных мигрантов выдворят из Алтайского края по итогам рейдов
В рамках первого этапа операции "Нелегал-2025" силовики проверили более 1,7 тысячи объектов и свыше 5,5 тысяч иностранцев
27 июня 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае подвели итоги первого этапа межведомственной операции "Нелегал-2025". Как сообщает пресс-служба алтайской полиции, по итогам рейдов правоохранители выявили 29 иностранцев, которые нелегально находились в России — 14 из них уже выдворили, еще 15 депортируют в ближайшее время.
Операция проводилась сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с региональным УФСБ и Росгвардией. Силовики нагрянули на стройки, в объекты торговли, туристической отрасли, сельского хозяйства и в жилой сектор.
В частности, масштабный рейд состоялся в Первомайском районе — там сейчас активно строятся коттеджи. Стражи правопорядка проверили документы и разрешения как у бригад работников, так и у принимающей стороны.
Всего за 10 дней операции было проверено более 1,7 тысячи объектов и свыше 5,5 тысяч иностранцев. Пресечено 361 административное правонарушение: 46 фактов неподачи ежегодного уведомления о подтверждении проживания в РФ, девять несоблюдений правил въезда, 16 случаев нарушения заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. В 29 случаях речь идет о несоблюдении режима пребывания на территории России, в 97 — о нарушении принимающей стороной обязанностей, связанных с миграционным учетом. Еще 76 нарушений пресечены в области трудовой деятельности, выявлено 65 фактов неуведомления или нарушения установленного порядка о привлечении к трудовой деятельности в России иностранца.
Кроме того, в ходе операции возбудили одно уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Жительница Барнаула в заброшенном доме фиктивно поставила на учет пятерых иностранцев.
08:33:57 27-06-2025
5,5 тысяч иностранцев ---- 29 человек выявили, как то подозрительно
10:10:02 27-06-2025
в этой цифре должно быть еще три нолика . Да еще проверить всех новых "россиян" на предмет законности получения российского паспорта
10:41:22 27-06-2025
миллионами прут в россию, и только 29 выявили. А остальные прям и русский знают, и на воинский учет встали, и все документы и разрешения есть ??? И всегда было интересна формулировка- выдворили ) он на вечернем автобусе обратно прикатит . еще с собой табор прихватит... Что помешает ему назад то припереться ???
12:37:25 27-06-2025
Выдворять их всех , а то с ножами разгуливают. Преступления против нашего населения творят.
12:57:42 27-06-2025
недавно была в краевой поликлинике на ул. Ляпидевского. Там обслуживаются только жители районов края. Народу много, очереди по кабинетам бесконечные. Люди ругаются в них, не пропускают никого без очереди, потому что домой ехать надо за сотни км. Омерзительно - показательная картина: мед. персонал водит за ручку по кабинетам вне очереди блатных, и большая часть их - не русские. Они нагло смеются над теми, кто в очереди. Наверняка, на лапу дали, блатные.
13:23:04 27-06-2025
гость (12:57:42 27-06-2025) недавно была в краевой поликлинике на ул. Ляпидевского. Там ... что мешает вам дать на лапу ? заплатите и пусть вас тоже за ручку водят, и не сидите в очереди. А что делать , раз реалии таковы нынче .
13:04:10 27-06-2025
количество мигрантов уже такое, что они мешают коренным россиянам жить спокойно. Нужна четкая гос. политика в отношении мигрантов, такая, чтобы интересы россиян были учтены. Даже законодательство к мигрантам дожно быть другое - жесткое. Чтобы уменьшить количество мигрантов, нужно, прежде всего, отобрать все социальные выплаты им. Выдворять даже за административное правонарушение, а повторно осужденного не пускать в страну. Тем, кто хочет жить в России, выдавать только вид на жительство, даже в браке.
14:16:18 27-06-2025
Только трудовые визы без предоставления ВНЖ и без перевоза семей, отработал заплатил налог и обратно .
14:36:01 27-06-2025
Всех на родину, без исключения, на Шевченко мест нет... Черно с утра
15:25:27 27-06-2025
все будет, не волнуйтесь так. нельзя же взять и разом всех выдворить, экономика встанет, увы. правильно все делают - постепенно, но верно. а нытикам все время что-то не нравится, лишь бы покудахтать