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Ключевая ставка в РФ может вырасти до 14% в октябре

Так считают представители российских банков

21 октября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 27 октября, считают опрошенные "Известиями" представители кредитных организаций.

Увеличение ставки до 14% ожидают в 9 из 12 банков, а в Экспобанке уверены, что она вырастет до 15%.

По мнению аналитиков, избежать повышения будет возможно, если курс доллара зафиксируется на уровне 97 рублей или понизится до 90.

В корректировки денежного рынка тем временем уже заложили повышение ключевой ставки до 14%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас.

Экономика Центробанк

Комментарии 2

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гость

16:19:35 21-10-2023

Чуть ниже, чуть выше... Эти " качели" курса , честно говоря, доводят людей до дипрессии.

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Гость

08:13:41 22-10-2023

Что, еще не все заводы задушили в угоду банкирам и их заокеанским хозяевам? Срочно надо повышать ставку! Ну не финансовых спекулянтов же ограничивать...

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