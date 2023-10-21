Ключевая ставка в РФ может вырасти до 14% в октябре
Так считают представители российских банков
21 октября 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 27 октября, считают опрошенные "Известиями" представители кредитных организаций.
Увеличение ставки до 14% ожидают в 9 из 12 банков, а в Экспобанке уверены, что она вырастет до 15%.
По мнению аналитиков, избежать повышения будет возможно, если курс доллара зафиксируется на уровне 97 рублей или понизится до 90.
В корректировки денежного рынка тем временем уже заложили повышение ключевой ставки до 14%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас.
16:19:35 21-10-2023
Чуть ниже, чуть выше... Эти " качели" курса , честно говоря, доводят людей до дипрессии.
08:13:41 22-10-2023
Что, еще не все заводы задушили в угоду банкирам и их заокеанским хозяевам? Срочно надо повышать ставку! Ну не финансовых спекулянтов же ограничивать...