Книги подорожают в России на 10%
На это есть ряд причин
07 декабря 2024, 09:10, ИА Амител
Фото: Jessica Ruscello / unsplash.com
В России с 2025 года подорожают печатные книги на 7-10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
Причина повышения – рост стоимости бумаги и других материалов, а также полиграфических услуг (+20% год к году), логистики (+20%) и комиссий маркетплейсов (+4-7%).
В издательствах предупредили, что не могут сдерживать цены на фоне дальнейшего удорожания себестоимости.
Ранее сообщили, что роман "Круть" Виктора Пелевина стал самым популярным художественным произведением в 2024 году в "Яндекс Книгах".
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Да уже наплевать. "В правительстве предложили выдавать книгам прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Для этого власти хотят разработать соответствующий закон, сообщает ТАСС.
С предложением выступила советник президента РФ Елена Ямпольская в рамках XI съезда Российского книжного союза. Она заявила, что издание и распространение книг стоит регулировать законодательно.
«Не перестаю удивляться тому, что, скажем, фильм в Российской Федерации должен получить прокатное удостоверение, прежде чем появиться на экране, а книга просто издается и поступает в магазин», — сказала она." Так что помер Максим, да и фиг с ним. Жаль учебную литературу, все остальное вполне ищется и читается в электронном виде. Ну а детские книги будем по наследству передавать, пока с обысками по домам не ходят.
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Бумажная книга стала роскошью в бывшей самой читаемой стране.