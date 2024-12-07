Книги подорожают в России на 10%

На это есть ряд причин

07 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Фото: Jessica Ruscello / unsplash.com

В России с 2025 года подорожают печатные книги на 7-10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Причина повышения – рост стоимости бумаги и других материалов, а также полиграфических услуг (+20% год к году), логистики (+20%) и комиссий маркетплейсов (+4-7%).

В издательствах предупредили, что не могут сдерживать цены на фоне дальнейшего удорожания себестоимости.

Ранее сообщили, что роман "Круть" Виктора Пелевина стал самым популярным художественным произведением в 2024 году в "Яндекс Книгах".