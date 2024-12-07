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Книги подорожают в России на 10%

На это есть ряд причин

07 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Фото: Jessica Ruscello / unsplash.com
Фото: Jessica Ruscello / unsplash.com

В России с 2025 года подорожают печатные книги на 7-10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Причина повышения – рост стоимости бумаги и других материалов, а также полиграфических услуг (+20% год к году), логистики (+20%) и комиссий маркетплейсов (+4-7%).

В издательствах предупредили, что не могут сдерживать цены на фоне дальнейшего удорожания себестоимости.

Ранее сообщили, что роман "Круть" Виктора Пелевина стал самым популярным художественным произведением в 2024 году в "Яндекс Книгах".

цены литература

Комментарии 2

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Гость

11:13:52 07-12-2024

Да уже наплевать. "В правительстве предложили выдавать книгам прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Для этого власти хотят разработать соответствующий закон, сообщает ТАСС.

С предложением выступила советник президента РФ Елена Ямпольская в рамках XI съезда Российского книжного союза. Она заявила, что издание и распространение книг стоит регулировать законодательно.

«Не перестаю удивляться тому, что, скажем, фильм в Российской Федерации должен получить прокатное удостоверение, прежде чем появиться на экране, а книга просто издается и поступает в магазин», — сказала она." Так что помер Максим, да и фиг с ним. Жаль учебную литературу, все остальное вполне ищется и читается в электронном виде. Ну а детские книги будем по наследству передавать, пока с обысками по домам не ходят.

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Гость

21:27:17 08-12-2024

Бумажная книга стала роскошью в бывшей самой читаемой стране.

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