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Кофе подорожает на 25% из-за неурожая во Вьетнаме

По словам Александра Стрельникова, сильнее всего цены вырастут в бюджетном сегменте

11 мая 2024, 10:08, ИА Амител

Кофейные зерна / Фото: unsplash.com
Кофейные зерна / Фото: unsplash.com

В России в ближайшие месяцы плавно подорожают все виды кофе на 15-25%, заявил "Известиям" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Самый существенный рост цен прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Подорожают и дорогие сорта, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.

По словам Стрельникова, грядущее подорожание связано с неурожаем во Вьетнаме зерен робусты, из которой делают растворимый, пакетированный кофе и кофейные смеси. 

На долю страны приходится около трети мировых поставок этого сорта, но производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков. Тем самым мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса.

Ранее сообщили, что в России снова может подорожать гречка. Предполагается, что рост цен достигнет пика в 2025 году.

цены Продукты

Комментарии 9

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Бартоломео

10:36:47 11-05-2024

Замечательно!!!

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Гость

10:38:52 11-05-2024

По данным International Coffee Organization на долю Вьетнама приходится 17,1%, а не треть. В остальных странах что, тоже неурожай?

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Гость

11:11:06 11-05-2024

Акромя, как во Вьетнаме коф больша нигде не растет. Санкции однако.

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Грыша

11:51:08 11-05-2024

Разве это кофе? Это не кофе...

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Сергей

12:45:47 11-05-2024

Значит буду пить какаву😜

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Гость

22:08:32 11-05-2024

Сергей (12:45:47 11-05-2024) Значит буду пить какаву😜... На набережной в Ялте? Ну-ну!

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Гость

13:14:09 11-05-2024

была бы в стране ФАС - она взяла бы ситуацию на карандаш - производитель цены повышает или перекупы

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Гость

13:15:00 11-05-2024

Робуста - это говенный кофе. Только 100% арабика. Суть робу ты в том, чтобы разбавлять арабику в целях удешевления итогового продукта. А неурожай в этом году не только во Вьетнаме. В Бразилии и Эфиопии то же самое.

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Гость

13:44:08 11-05-2024

Робуста это добавка к арабике для удешевления.

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