Кофе подорожает на 25% из-за неурожая во Вьетнаме

По словам Александра Стрельникова, сильнее всего цены вырастут в бюджетном сегменте

11 мая 2024, 10:08, ИА Амител

Кофейные зерна / Фото: unsplash.com

В России в ближайшие месяцы плавно подорожают все виды кофе на 15-25%, заявил "Известиям" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Самый существенный рост цен прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Подорожают и дорогие сорта, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.

По словам Стрельникова, грядущее подорожание связано с неурожаем во Вьетнаме зерен робусты, из которой делают растворимый, пакетированный кофе и кофейные смеси.

На долю страны приходится около трети мировых поставок этого сорта, но производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков. Тем самым мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса.

Ранее сообщили, что в России снова может подорожать гречка. Предполагается, что рост цен достигнет пика в 2025 году.