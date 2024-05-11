Кофе подорожает на 25% из-за неурожая во Вьетнаме
По словам Александра Стрельникова, сильнее всего цены вырастут в бюджетном сегменте
11 мая 2024, 10:08, ИА Амител
В России в ближайшие месяцы плавно подорожают все виды кофе на 15-25%, заявил "Известиям" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
Самый существенный рост цен прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Подорожают и дорогие сорта, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.
По словам Стрельникова, грядущее подорожание связано с неурожаем во Вьетнаме зерен робусты, из которой делают растворимый, пакетированный кофе и кофейные смеси.
На долю страны приходится около трети мировых поставок этого сорта, но производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков. Тем самым мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса.
Ранее сообщили, что в России снова может подорожать гречка. Предполагается, что рост цен достигнет пика в 2025 году.
10:36:47 11-05-2024
Замечательно!!!
10:38:52 11-05-2024
По данным International Coffee Organization на долю Вьетнама приходится 17,1%, а не треть. В остальных странах что, тоже неурожай?
11:11:06 11-05-2024
Акромя, как во Вьетнаме коф больша нигде не растет. Санкции однако.
11:51:08 11-05-2024
Разве это кофе? Это не кофе...
12:45:47 11-05-2024
Значит буду пить какаву😜
22:08:32 11-05-2024
Сергей (12:45:47 11-05-2024) Значит буду пить какаву😜... На набережной в Ялте? Ну-ну!
13:14:09 11-05-2024
была бы в стране ФАС - она взяла бы ситуацию на карандаш - производитель цены повышает или перекупы
13:15:00 11-05-2024
Робуста - это говенный кофе. Только 100% арабика. Суть робу ты в том, чтобы разбавлять арабику в целях удешевления итогового продукта. А неурожай в этом году не только во Вьетнаме. В Бразилии и Эфиопии то же самое.
13:44:08 11-05-2024
Робуста это добавка к арабике для удешевления.