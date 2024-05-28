Актер Сергей Безруков сыграет в Барнауле кукольный моноспектакль в 2025 году

Алтайский Минкульт подписал с Безруковым соглашение на проведение Большого детского фестиваля в апреле 2025 года

28 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и Сергей Безруков / Фото: grandkidsfest.ru

Известный актер Сергей Безруков приедет в Барнаул и выступит с кукольным моноспектаклем в апреле 2025 года. Визит артиста состоится в рамках Большого детского фестиваля Сергея Безрукова, Барнаул стал одной из его региональных площадок. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 27 мая.

По словам министра, соглашение с организаторами мероприятия уже подписано. И впервые Большой детский фестиваль состоится в Алтайском крае.

"В конце августа 2024 года приезжает команда проинспектировать площадки. А сам фестиваль состоится в апреле 2025 года. Приедет Сергей Безруков и с оркестром он сыграет моноспектакль "Маленький принц". Два показа будет у нас. Наверное, они состоятся в театре драмы, чтобы побольше человек вошло", – пояснила Безрукова.

Базовой площадкой для фестиваля станет театр кукол "Сказка". При этом будут и другие, "нетеатральные" места проведения мероприятия, ведь среди направлений фестиваля есть не только театр, но и кино, образовательная деятельность и так далее, пояснила Безрукова.

Ранее на своей странице во "ВКонтакте" Елена Безрукова информировала о том, что она прилетела в Удмуртию на подписание соглашения с Сергеем Безруковым о проведении Большого детского фестиваля в Алтайском крае в апреле 2025 года. В итоге на открытии фестиваля в Ижевске соглашение о сотрудничестве было подписано, под ним расписались Елена Безрукова и Сергей Безруков.

Отметим, что Большой детский фестиваль Сергея Безрукова проводится с 2018 года в разных регионах страны. Всего направлений фестиваля четыре: театр, кино, анимация и книга. Также частью фестиваля являются творческие встречи, дискуссии, питчинги, мастерские и лаборатории. Сначала фестиваль проводился в Москве, однако три года назад появилась региональная программа БДФ, мероприятие состоялось уже в нескольких субъектах страны.

Напомним, что в 2024 году в Барнауле с 11 по 16 октября пройдет крупный фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Главным гостем фестиваля станет Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК), который дважды представит барнаульцам спектакль по произведению Шукшина "Жена мужа в Париж провожала". Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.