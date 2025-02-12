Не только Безруков. Что интересного покажут на фестивале "Эхо БДФ" в Барнауле?

Большое культурное мероприятие пройдет с 21 по 25 апреля

12 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Кадр из спектакля "Вафельное сердце" / Фото: сайт "Эхо БДФ"

Одно из крупнейших культурных событий года – большой детский фестиваль "Эхо БДФ – Алтай" – состоится в Барнауле с 21 по 25 апреля. За несколько дней в краевой столице проведут десятки крупных мероприятий, в которых примут участие тысячи зрителей. Одним из гостей фестиваля станет известный актер Сергей Безруков, который покажет постановку "Маленький принц". Впрочем, программа настолько разнообразная, что организаторы рекомендуют посетить площадки, посвященные театру, анимации, литературе.

Что вообще за фестиваль "Эхо БДФ"?

Большой детский фестиваль проводят в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Его организаторами стал известный артист Сергей Безруков, правительство Алтайского края, Министерство культуры, Московский губернский театр и Алтайский государственный театр кукол "Сказка".

Что за спектакль покажет Сергей Безруков?

Торжественное открытие программы "Эхо БДФ – Алтай" в Барнауле состоится 21 апреля 2025 года на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. Спектаклем открытия фестиваля станет музыкальная сказка "Маленький принц" Московского губернского театра. Главную и единственную роль исполняет Сергей Безруков. С его участием пройдет два показа.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, на открытие в основном позовут детей участников СВО и детей из неблагополучных семей. Второй же показ будет в основном коммерческим, приобрести билеты на "Маленького принца" можно уже сейчас на сайте театра драмы. В том числе – по "Пушкинской карте".

Какие еще спектакли покажут?

В рамках фестиваля в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" пройдет лаборатория для молодых режиссеров. А на главной сцене фестиваля можно будет посмотреть несколько интересных постановок.

В частности, фантазийный спектакль театра кукол Удмуртской Республики "Детство Чайковского" по пьесе Полины Коротыч.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" привезет в Барнаул постановку "Гадкий утенок". Главная особенность инклюзивного спектакля – в нем примет участие актер с синдромом Дауна. Спектакль не оставит никого равнодушным, и каждый зритель унесет с собой частичку тепла, любви и желания заботиться друг о друге.

Интересными будут рэп-спектакли "Преступление и наказание" и "Идиот". Основная идея – переработать классическое произведение в современном стиле, понятном и близком молодежи, оставляя при этом оригинальный текст Федора Достоевского и фабулу романа. В спектакле задействованы молодые актеры, которые читают рэп, поют и играют на сцене.

Кукольный театр из Санкт-Петербурга привезет в Барнаул постановку "Ромео и Джульетта". Великое произведение Шекспира заиграет новыми красками в формате кукольного спектакля. Наконец, зрители смогут увидеть спектакль "Вафельное сердце" по повести Марии Парр. "Вафельное сердце" – дебютная книга норвежской писательницы, которая была переведена более чем на двадцать языков и удостоена множества премий на родине автора и в других странах.

Какие еще мероприятия пройдут?

Помимо театральной программы, будут показаны художественные и анимационные фильмы, состоятся встречи с детскими писателями и мастер-классы, которые можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации. Однако сейчас организаторы еще готовят полную афишу мероприятий. Ее представят уже в ближайшее время.

Пока посмотреть афишу можно на официальном сайте фестиваля.