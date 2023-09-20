Черный Водяной Кролик зимой перестанет нам покровительствовать. Кто придет вместо него?

20 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Год, символом которого по восточному календарю стал Черный Водяной Кролик (или Кот), неумолимо идет к своему завершению. Когда в Китае отметят Новый год, сменится и наш "покровитель".

Рассказываем, годом кого станет 2024-й, чего ждать от нового символа и как встретить его приход, чтобы привлечь удачу в следующем году.

1 Год кого наступит в 2024-м? В 2024-м нам будет покровительствовать Зеленый Деревянный Дракон.

2 Какой он, символ 2024 года? Для китайцев Дракон – одно из самых могущественных и почитаемых существ. Естественно, он бывает вспыльчивым, а гнев его губителен для всех окружающих. Но считается, что окрас (зеленый) и стихия (дерево), напротив, говорят об уравновешенности. Отмечается, что Зеленый Деревянный Дракон будет весьма спокойным и справедливым по отношению к людям.

3 Как правильно встретить Дракона, чтобы он принес удачу в следующем году? Астрологи уверяют, что праздник должен быть особенным. Рутинное празднование Нового года такому величественному зверю не понравится. Дом должен быть украшен очень ярко и необычно. Эффектные красочные наряды тоже придутся Дракону по душе. Естественно, праздник должен пройти весело и с размахом: с играми, конкурсами и песнями. Разнообразным должно быть и меню. Конечно, Дракон всегда не против поживиться мясом. Но поскольку цвет следующего года зеленый, то зелени, овощей и фруктов тоже должно быть в достатке.

4 Что обещают астрологи в году под знаком Дракона? В Китае год Дракона считается одним из самых удачных за весь 12-летний цикл. Поэтому астрологи полагают, что фортуна будет улыбаться людям. Но не всем: считается, что Зеленый Деревянный Дракон любит только уверенных в себе людей.