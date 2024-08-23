Когда и как решится проблема с грунтовыми водами в барнаульском микрорайоне Прудской?

Мэрия решает вопрос, но устранить подтопления "здесь и сейчас" может только работающий в районе завод

23 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Микрорайон Малый Прудской / Фото: Администрация Барнаула

После жалоб жителей микрорайона Малый Прудской на подтопление их участков грунтовыми водами к решению проблемы подключились следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В администрации Барнаула при этом отметили, что держат ситуацию на особом контроле и непрерывно следят за уровнем воды.

В проблеме начал разбираться и городской депутат Иван Огнев. По его словам, мэрия не бездействует и пытается устранить проблему всеми способами, но на это нужно время. А сейчас это можно сделать только с помощью Алтайского завода агрегатов (АЗА), работающего в Прудском. Долгие годы предприятие откачивало воду, а потом вдруг перестало.

О том, почему в микрорайоне сложилась тяжелая ситуация, как власти намерены ее решить и почему участие завода критически важно — в материале amic.ru.

Откачивали, а потом перестали

Обращение жителей Малого Прудского к президенту Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину появилось в соцсетях в августе 2024-го. Люди жаловались, что их дома и участки с прошлого года начало топить грунтовыми водами.

Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела, контроль за ходом которого ведет прокуратура.

В мэрии рассказали, что проводят в зоне подтопления подомовые обходы. Один из них прошел 22 августа.

"Нам удалось пообщаться с 28 собственниками жилых домов, 5 собственников отказали рейдовой группе в доступе. В присутствии жителей составлено 23 акта. Мониторинг показал наличие воды в 9 погребных приямках подпольных помещений, в 10 подпольных помещениях зафиксировали увлажнённый грунт, в 4 вода отсутствует. Ситуация с грунтовыми водами в микрорайоне Малый Прудской остается на особом контроле, подворовые обходы будут продолжены", - рассказал глава Центрального района Максим Сабына.Территория микрорайона всегда страдала от воздействия грунтовых вод. Но еще с советских времен там была отлажена система откачки. Для этого на Алтайском заводе агрегатов построили насосную станцию, которая понижала уровень грунтовых вод и на предприятии, и на прилегающих участках.

Мэрия ежегодно заключала с АЗА контракты на откачку, и никакой проблемы не было. Но с 2023-го это сотрудничество прекратилось, а завод стал качать воду только для своих нужд.

Согласия нет

Почему администрация города и АЗА перестали сотрудничать, точно неизвестно. К проблеме микрорайона подключился депутат городской думы Иван Огнев. По его словам, изначально он хотел проверить законность действий местных властей. И выяснил, что они прикладывают все усилия для решения проблемы.

Так, с 2024-го мэрия увеличила финансирование соглашение в два раза: с 6 до 12 млн рублей. Но, очевидно, руководство завода улучшенные условия не устраивают. Уже три аукциона на откачку вод прошли без единой заявки. Сейчас администрация собирается объявлять закупку в четвертый раз.

"Когда я вижу, что администрация со своей стороны все делает, проводит закупки, увеличивает финансирование, а результата нет, то вопросы возникают уже к предприятию. Насосная станция есть, она в рабочем состоянии, предложена двойная плата, но сотрудничать они не готовы", - сказал Огнев.По словам депутата, одна из возможных причин отказа — требование к заводу установить на насосную станцию прибор учета. Но это условие собеседник считает абсолютно справедливым.

"По-другому и не получится работать — обязательно нужен контроль. Иначе вопросы будут уже к администрации города, насколько эффективно расходуются деньги. Не только у жителей, но и у надзорных органов. Я, как депутат, знаю, что для городского бюджета непросто выделить 12 млн рублей. Но город готов на это пойти, чтобы решить проблему жителей. И все должно быть прозрачно", - убежден Иван Огнев.

На решение нужно время

Мэрия готова решить проблему с грунтовыми водами и без участия завода. По иску прокуратуры назначена экспертиза, которая должна установить источники подтопления. Специалисты администрации уже подготовили техзадание для поисков подрядчика, который проведет необходимое исследование. Это обязательные процедуры, обойтись без которых власти не могут по закону.

По словам Огнева, экспертное заключение будет готово к октябрю 2025-го. После этого мэрия приступит к разработке проектно-сметной документации на новую систему водоотведения в микрорайоне. Она будет готова не раньше третьего квартала 2026-го. Только после этого можно будет начать строительные работы.

Это решение точно решит проблему с грунтовыми водами, не сомневается Иван Огнев. Но процесс займет слишком много времени, которого у жителей Малого Прудского нет. А потому администрация Барнаула продолжает попытки возобновить сотрудничество с заводом.

Насосная станция на АЗА стала бы временным решением, пока в микрорайоне не построят систему водоотведения.

"У нас в городе много предприятий и бизнесменов, которые на безвозмездной основе помогают жителям города. Строят дороги, тротуары. Считаю это абсолютно нормальным. А здесь мы видим, что даже за плату завод не готов сотрудничать. Нужно понять, почему", - сказал депутат.В понедельник, 26 августа, по поручению мэра Барнаула Вячеслава Франка состоится встреча представителей администрации с местными жителями. Туда же пригласили и руководство завода. В мэрии очень надеются, что предприятие откликнется на приглашение и точка соприкосновения будет найдена.