По сложившейся традиции 9 мая ежегодно проводится военный парад при участии техники и войск, а также самих ветеранов ВОВ

08 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Парад победы в Москве / Фото: из архива kremlin.ru

Главный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет в Москве на Красной площади 9 мая. В 2024 году Минобороны заявило, что участие в нем примут более девяти тысяч человек и 75 единиц военного вооружения и авиации Воздушно-космических сил. Во сколько начнется это торжественное мероприятие и где можно будет увидеть его прямую трансляцию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Во сколько начнется парад на Красной площади 9 мая 2024 года?

Парад в Москве на Красной площади стартует в 10:00 по московскому времени. Ориентировочно он продлится около двух часов.

Согласно сценарию мероприятия, парад Победы откроют пешие расчеты. Запланирован торжественный марш почетных караулов, оркестра и военнослужащих. Участие в шествии примут все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ. Отдельной коробкой по Красной площади пройдут участники СВО, среди которых будут и Герои России.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Также зрители и телезрители увидят раритетную и современную военную технику. Есть вероятность, что на мероприятии впервые могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку "Коалиция". Как заявлял полковник в отставке Виктор Баранец, пока все держится в секрете, пишет ura.ru.

Состоится и парад воздушных сил. Запланировано авиашоу с участием групп высшего пилотажа ВКС России.

Какие каналы покажут парад Победы?

Трансляцию парада Победы на Красной площади в прямом эфире покажут:

– Первый канал;

– "Россия 1";

– РЕН ТВ;

– Пятый канал и другие.

Кроме того, прямой эфир шествия будет идти и в интернете.

Начнутся прямые трансляции также в 10 утра (мск).

А в Барнауле парад 9 мая будет?

Да, в столице Алтайского края парад Победы тоже будет. Он начнется в 10:00 по местному времени на площади Советов. Зрители увидят шествие войск Барнаульского гарнизона, участие в котором примут 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Также в составе праздничной колонны заявлены ретроавтомобили военного времени.

Подробнее о том, куда сходить 9 мая и что интересного можно будет увидеть в Барнауле, читайте в нашем материале.